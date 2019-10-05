РЕПОРТАЖ: Из автомоделистов в инженеры - как солигорский педагог учит мыслить конструктивно

В Беларуси мужчины составляют лишь 14% от общего числа педагогов. Кого-то не устраивает зарплата, кто-то считает, что воспитание подрастающего поколения - не мужское дело. Педагог дополнительного образования Центра технического творчества детей и молодежи Солигорского района Александр Скалабан не из таких. Он проработал в системе образования около 40 лет и до сих пор горит своим делом: изобретает новые устройства и готовит кандидатов в мастера спорта по автомодельному спорту. Корреспонденты БЕЛТА пообщались с педагогом и узнали его секреты профмастерства.

О том, что Александр Николаевич на рабочем месте, можно узнать по гулу станков, который эхом разлетается по третьему этажу. Застаем учителя за подготовкой к занятию: до прихода воспитанников еще почти час, но он уже расставляет коробки с заготовками. Педагог оживлен, видно, что он с нетерпением ждет начала урока.

"Тяга к изобретению и творчеству у меня еще со школьной скамьи. А направил на эту стезю учитель Евгений Наумович Башура", - объясняет он.

В 1975 году после окончания восьмого класса Александр Скалабан поступил в Оршанское педагогическое училище (сейчас это Оршанский колледж ВГУ имени П.М.Машерова). Отучился и в 19 лет вышел молодым педагогом по специальности "учитель технического труда и черчения". Потом два года служил в армии. А по возвращении Солигорским отделом образования был направлен учителем труда в городскую школу. Там отработал 22 года. Но пришлось уйти. Количество уроков труда сократили, и тому, чему он мог научить школьников за пару часов в неделю, мог научить любой начинающий учитель труда.

В 2002 году перешел в Центр технического творчества. Сегодня в двух объединениях - "Трассовый моделизм" и "На земле, в небесах и на море" - у него занимаются около 60 мальчишек.

"Трассовый моделизм" - это основное объединение. Ребята мастерят гоночные автомобили, тренируются на трассе, участвуют в соревнованиях, борются за награды и звания. В это объединение набирают мальчиков старше 6 лет.

Правда, гонять на машинках берут не всех желающих, а подготовленных и способных ребят. Верный способ стать таким - прийти на вспомогательное направление по общетехнической подготовке "На земле, в небесах и на море". "Многие дети, которые приходят заниматься в кружок, даже не умеют ножницы в руках правильно держать. Поэтому набираем учащихся 3-5-х классов и учим делать машинки, самолеты и яхты сначала из бумаги, потом из пластика. Со временем модели становятся сложнее: например, в 5-м классе дети учатся паять и делать простой электродвигатель", - вводит в курс дела педагог.

И вот на часах уже почти 15.00. Александр Николаевич уходит встречать четырехклассников. О работе преподавателя рассказывает директор центра Лилия Панчковская.

"Александр Николаевич работает шесть дней в неделю, пять из них - с утра до вечера. Великолепный человек с развитым конструкторским мышлением: разрабатывает методические рекомендации, интересно проводит занятия, постоянно дает мастер-классы трудовикам. Кто бы что ни попросил - все дает, всем делится. И все умеет: сейчас готовит для себя новый кабинет на первом этаже, сам делает ремонт, подключает станки. В общем, мастер на все руки", - хвалит учителя она.

Пока мы общаемся, Александр Николаевич приводит школьников в класс, раздает им гоночные автомобили и рассказывает о трассовом моделизме. В частности, знакомит с пультом управления машинкой: объясняет, как подключать его к трассе и почему важно снижать скорость на поворотах. Предлагает им самим попробовать управлять машинкой на трассе. Мальчишки завороженно слушают учителя: до этого они только клеили модели, а сейчас наконец-то попробуют сами управлять гоночными авто.

После фразы "собираемся и спускаемся на первый этаж к трассе" мальчишки срываются с мест и толпятся у выхода из кабинета.

- Смотри, у меня Bugatti!

- А у меня Chevrolet Corvette!

Учитель собирает все необходимое и ведет показывать свою гордость - трассу для гонок.

"Если бы мы покупали готовую трассу международного класса, она бы обошлась 10-12 тыс. евро, - поясняет Александр Скалабан. - А мы все делали своими руками, родители помогали, в итоге уложились в $2,5 тыс. В 2015 году был выделен грант Президента на обновление материальной базы кружка, и мы реконструировали трассу, причем вложили больше денег, чем при ее создании: купили более качественные материалы и заменили многие составляющие".

На трассе шесть дорожек разных цветов: синяя, зеленая, красная, желтая, белая и черная. Каждой из них соответствуют своя машинка и пульт. Мальчишки занимают дорожки, расставляют машинки и начинают заезд. Те, кто сразу дал "газ в пол", вылетали с трассы на первом же повороте, чем вызывали радостный смех соперников. В это время на компьютере преподавателя в специальной программе отображаются время и скорость движения каждого участника. Лучшие результаты демонстрировали те, кто не гнал. Как говорится, тише едешь - дальше будешь.

Понаблюдав за попытками подопечных, Александр Николаевич решает показать класс и запускает по одной из трасс свой автомобиль. Его машина почти теряется из виду - настолько ловко он ей управляет.

Возвращаемся в класс, чтобы познакомиться с изобретениями педагога. Вот, к примеру, собранный им прибор для вакуумной формовки. "Беру модель из гипса, ставлю на подставку, сверху закладываю лист пластика. Сейчас пластик нагреется, гипсовая фигурка поднимется вверх, горячий пластик обтянет ее, вакуумный насос вытянет воздух, и сформируется пластиковая деталь - корпус машины. На случай, если забудем или отлучимся, устанавливается таймер на 3,5-4 мин. - это простейший часовой механизм от старой стиральной машины", - объясняет Александр Скалабан.

Также он собрал компактную машинку для шлифовки: взял мотор от швейной машинки, установил ось, на которую надевается и шлифуется колесико.

Энтузиазм и профессионализм учителя дают свои плоды: за время работы в центре он подготовил 18 кандидатов в мастера спорта по автомодельному спорту, а центр стал 13-кратным чемпионом Беларуси по трассовому моделизму среди школьников и 4-кратным - среди взрослых.

Многие из воспитанников центра становятся инженерами. Например, Иван Василевский закончил БГУИР и сейчас работает программистом, Влад Прокопович отучился в БНТУ и стал конструктором - разрабатывает электрические скутеры. К слову, оба еще и золотые медалисты: занятия в объединении и участие в соревнованиях не помешали закончить школу с отличием.

"Занятия в группе по трассовому моделизму развивают инженерное мышление. Надо уметь читать чертежи, видеть и понимать, как все устроено. Конечно, стать настоящим инженером, не пройдя школу технической подготовки, нельзя. Но это не главное. Важнее, чтобы у мальчишек горели глаза и было увлечение, чтобы их тянуло на занятия, а не на улицу праздно проводить время. Если у человека есть какое-то увлечение, он себя в жизни найдет, всегда будет к чему-то стремиться. А наша задача - увлекать детей", - заключил Александр Скалабан.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Оксаны МАНЧУК,

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