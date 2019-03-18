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РЕПОРТАЖ из Молодечно: чем живет промышленный и культурный центр Минской области

Регионы 18.03.2019 | 17:42

Молодечненский район, который основан в январе 1940 года, находится на северо-западе Минской области. Сегодня это крупный промышленный центр региона, который входит в пятерку валообразующих районов. Еще его называют культурным центром области: здесь находятся Минский областной драмтеатр и Минский областной театр кукол "Батлейка", проходят региональные и национальные фестивали. А за всеми цифрами и показателями социально-экономического развития стоят люди, которые трудятся на предприятиях и вкладывают душу в свое творчество. Корреспонденты БЕЛТА отправились в пресс-тур по Молодечно и узнали, чьими стараниями развивается город.

Знакомство с Молодечно начинается вскоре после пересечения условной границы района. Возле одного из придорожных кафе гостей с хлебом-солью встречают артисты вокальной группы "Молодея" Чистинского сельского Дома культуры. Пышный каравай, украшенный белыми цветами, мгновенно становится центром притяжения.

Далее нашему вниманию предстает памятник Виленскому тракту у деревни Мясота - единственный в Беларуси памятник дороге. На небольшой ухоженной поляне, залитой ярким весенним солнцем, расположились четыре камня-валуна. На двух из них перечислены имена известных людей, которые некогда проходили или проезжали по этому пути: Максим Богданович, Франтишек Богушевич, Сымон Будный, Максим Горецкий, Николай Гоголь, Винцент Дунин-Марцинкевич, Якуб Колас, Янка Купала, Константин Паустовский, Владислав Сырокомля и другие. Еще на одном прикреплена доска, на которой выбиты строки из стихотворения Янки Купалы "Еду сёння я ў Вільню…".

И вот первый производственный пункт - ОАО "Молодечненский молочный комбинат". Предприятие отсчитывает свою историю с 1945 года, когда был основан Молодечненский городской молочный завод. Сегодня, спустя почти 75 лет, в составе комбината четыре площадки, каждая из которых специализируется на выпуске определенных видов молочки. В Молодечно делают цельномолочную продукцию и сыр, в Воложине - сухие молочные продукты и сыр, в Вилейке - цельномолочную продукцию и масло, а в деревне Нарочь создают сыр с голубой плесенью - визитную карточку комбината.

"Сегодня мы поставляем свою продукцию во многие страны. Сухое обезжиренное молоко покупают Китай, Япония, Таджикистан, Казахстан, Армения, Азербайджан; сухую молочную сыворотку - Китай и Япония; сыр - Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Также продукция экспортируется в Россию. В сутки комбинат перерабатывает 500 т молока, мощности предприятия загружены почти на 100%", - рассказывает начальник отдела сбыта и маркетинга комбината Анжела Шабуня.

В прошлом году за рубеж поставлено продукции более чем на $7 млн. На долю экспорта приходится около 30% производства, объемы планируется наращивать. В частности, прорабатывается вопрос поставок в Польшу и США.

Рассматривая продукцию комбината, выставленную на столе к приезду журналистов, натыкаемся взглядом на спортивное питание. Смеси с высоким содержанием белка - еще одна фишка комбината.

ОАО "Завод Рембыттехника" - следующая остановка нашего маршрута - немного моложе: ему в нынешнем году исполняется 40 лет. Большое дело начиналось с малого - ремонта и обслуживания бытовой техники, мопедов и автомобилей. А сегодня это единственное предприятие в Минской области, которое оказывает 11 социально значимых бытовых услуг.

Завод включает пять производственных участков. Один из них - ювелирный цех. Мастерская расположена в Молодечно, еще в пяти городах - Борисове, Слуцке, Солигорске, Минске, Островце - открыты приемные пункты. Ювелиры готовы отремонтировать украшение или переплавить его в новое изделие.

По словам директора "Рембыттехники" Артема Русакевича, ювелиров обучают прямо на предприятии. "Профессия редкая, поэтому мы сами себе готовим кадры. Даже наблюдается преемственность поколений. Например, у нас в цеху работает парень - сын нашего бывшего ювелира. Мало того, что сам трудится, так еще и жену свою привлек", - с гордостью рассказывает он.

Еще один производственный участок - прачечная, которая открылась в минувшем году на средства, вырученные с продажи неэффективно используемой недвижимости. По словам руководителя, до этого стиркой и чисткой одежды в городе занималась только небольшая частная фирма. Теперь город и район "обстирывает" и "Рембыттехника", которая может похвастаться новым оборудованием: пароманекенами, стиральной машиной на углеводородном сырье - безвредном для человека и окружающей среды.

В соседнем здании с 2016 года функционирует производство металлических изделий. Здесь делают стрелочные переводы для железных дорог узкой колеи, оборудование для машин торфяной промышленности, антивандальные спортивные тренажеры. Изготовление металлоизделий началось с приходом на предприятие директора Артема Русакевича: близко знакомый с промышленностью, именно он инициировал создание этого производственного участка.

Также работники предприятия ремонтирую сложную бытовую технику, шьют постельное белье и спецодежду. В городе работают три парикмахерские, три салона ритуальных услуг, две мастерские по ремонту обуви, шиномонтаж.

"Всего у нас работают 120 человек. По итогам 2018 года чистая прибыль составила Br70 тыс., инвестиции в основной капитал - около Br700 тыс.", - подводит черту Артем Русакевич.

Однако не все предприятия успешно переносят взлеты и падения. Когда молодечненский радиозавод "Спутник", который во времена СССР считался одним из столпов советской радиопромышленности, пришел в упадок, два бывших производственных корпуса завода перешли частному предприятию по производству сейфов, шкафов, стеллажей и дверей.

Сейчас, признается директор предприятия "Эком" Владимир Горбат, места уже не хватает. "Мы поставляем продукцию в Россию, Польшу, Финляндию, Латвию, Литву, Эстонию, Чехию. Экспорт составляет 22-25% от общего объема производства. Планируем расширяться. Когда освоим новые технологии и снизим себестоимость на 20%, сможем увеличить объемы реализации продукции примерно на 50%", - прогнозирует руководитель.

Наблюдаем, как машины гнут металлические листы и придают им нужную форму. Роботизированный комплекс соединяет заготовки воедино, их подвешивают на покрасочную линию, отправляют на химподготовку, потом - на напыление краски и спекание в специальной печке при 190 градусах. Шкаф готов!

Создание металлических шкафов - дело высокотехнологичное. Сейчас основная масса работников - это бывшие сотрудники радиозавода. Однако, признается Владимир Горбат, молодых кадров не хватает. Поэтому завод заключил договор с одним из колледжей, где готовят сварщиков, на прохождение учащимися производственной практики в стенах предприятия. Как говорится, хочешь сделать хорошо - сделай сам.

Такую же стратегию выбрали на местном парфюмерном предприятии "Дилис Косметик". Поэтому сегодня на полках в магазинах можно найти в том числе духи белорусского, а если точнее, белорусско-французского производства.

"В 2018 году компания достигла внушительных результатов в покорении зарубежных рынков. Так, экспортировано товара на сумму около $3,1 млн. Продукция пользуется популярностью в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Армении, странах Балтии. В планах - двигаться на европейский рынок, в частности, на Балканы, в Польшу", - рассказал заместитель директора по маркетингу и экспортным продажам Александр Рудык.

Новинки здесь разрабатывают с участием фокус-групп. Например, в этом году сделают упор на свежие ароматы с содержанием древесных нот. В целом компания выпускает духи, туалетные и парфюмерные воды - всего около 140 наименований товаров.

Статус промышленного и культурного центра Молодечно уже получил. То, насколько долго он сможет его удерживать, зависит от подрастающего поколения. Поэтому для детей и молодежи также стараются создавать все условия для самореализации. Пример тому - Детский центр культуры "Росток".

Сегодня здесь занимаются свыше 1,1 тыс. ребят. На базе центра работают 23 клубных формирования. Ученики могут посвятить себя изобразительному и декоративно-прикладному искусству, вокалу, хореографии, театру, дизайну.

К слову, это единственное учреждение в городе, где могут творить дети с четырех лет. К услугам дошкольников - студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театра, музыки и песни, ритмики и хореографии, умных игр и английского языка.

Уделяют внимание и популяризации белорусской культуры. На базе "Бабулiнага куточка", созданного на территории центра, постоянно проводятся фольклорные народные праздники календарно-обрядового цикла, в том числе "Каляды", "Дажынкі", "Вялікдзень".

Неподалеку есть площадка для семейного досуга. Для детей и их родителей организуют конкурсы, фестивали, концерты, театрализованные и развлекательные программы, новогодние представления, народные праздники, различные акции, выставки.

"Сегодня в районе работают 39 промышленных предприятий, которые реализуют свою продукцию в 37 стран мира для 150 субъектов хозяйствования. У нас есть база для наращивания промышленного потенциала. Так, в августе прошлого года было решено включить 96 га, которые находятся на территории четырех предприятий Молодечно, в состав СЭЗ "Минск". В планах - сотрудничество с Польшей, Германией, Россией, возможно, США", - рассказал председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов.

Что касается среднего и малого бизнеса, то он также широко представлен. В районе работают более 1,5 тыс. таких объектов, еще более 3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Бизнесу район может предложить 26 инвестиционных площадок: 13 - по инвестдоговорам, 13 - через аукцион.

По мнению Юрия Горлова, сельскому хозяйству есть к чему стремиться, на землях района можно иметь совершенно другой результат: если в прошлом году намолотили 55 тыс. т зерна, то сегодня потенциально аграрии района могут получить до 100 тыс. т. "У нас есть резервы, чтоб этого достичь. Например, мы пересмотрели структуру посевных площадей, обратили внимание на возделывание сахарной свеклы. В итоге убрали несколько убыточных предприятий. Надо заниматься тем, что дает прибыль", - считает он.

Также в планах - увеличить производство продукции животноводства. Для этого в конце 2018 года было построено 13 профилакториев для содержания телят в возрасте до двух месяцев. На 2019 год запланировано создание еще более 20 таких объектов.

Что касается социальной сферы, то в 2020 году планируется приступить к строительству детского сада - начальной школы в микрорайоне №11. В текущем году по программе сноса неиспользуемого имущества в центре города убрали здание старого магазина. В будущем здесь может появиться парк. Также в центре на месте автостоянки построят новый загс, рядом с которым будет обустроен небольшой сквер, что позволит регистрировать браки внутри и снаружи здания.

Одной из основных задач руководства является обеспечение многодетных семей жильем. На данный момент в улучшении жилищных условий в районе нуждаются 750 таких семей. Сейчас руководство города дорабатывает генеральный план Молодечно, согласно которому к 2030 году планируется построить более 560 тыс. кв.м жилья. С точки зрения архитектуры, подчеркнул председатель, подходы будут меняться: сегодня нельзя строить однообразное жилье, надо рассмотреть разную этажность и разные типы домов. "Молодечно - это один из красивейших городов страны, и эту марку мы должны держать", - заключил Юрий Горлов.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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