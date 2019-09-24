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24 сентября 2019, 16:25

РЕПОРТАЖ: Кабачковая икра, форель и переработка низкосортной древесины - на чем зарабатывает Быхов

Быхов на протяжении многих столетий имел славу милитаризованного города. Здесь была одна из самых сильных крепостей на белорусских землях. Тут же находилась литейная пушечная мастерская. В советское время о Быхове знали за рубежом благодаря самому большому военному аэродрому в Европе. Теперь о военном городке напоминают только бывшие казармы и штабы. На территории знаменитого аэродрома построили предприятие по переработке низкосортной древесины, на базе бывшего ацетонового завода появился крупный консервно-овощесушильный завод, в здании штаба дивизии разместилась детская школа искусств. У города появились новые, мирные, бренды.

Быховский консервно-овощесушильный завод: джемы - в Японию, кабачковую икру - в Канаду

Быховский консервно-овощесушильный завод возник на базе бывшего ацетонового завода. Начало производственной деятельности пищевого комбината относится к 1954 году. Предприятие наладило выпуск кабачковой икры, консервированного горошка, ставшими классикой. Сегодня завод выпускает более 200 наименований различной консервации: начиная от фасоли с грибами, томатной пасты, курицы в собственном соку и заканчивая компотами, джемами и конфитюрами. При этом предприятие принципиально не использует тетрапак и другую бюджетную, но далеко неэкологичную упаковку: как и полвека назад, вся продукция сходит с конвейеров только в стекле. Так соленья, соки не напитываются вредными веществами и максимально сохраняют свой вкус.

В зависимости от сезона на предприятии используют отечественное и импортное сырье. Кукуруза, к примеру, из Украины - белорусские сорта и условия произрастания этой культуры не подходят для консерваций. Фасоль поставляли из Кыргызстана, но недавно провели эксперимент и вырастили свою - оказалось, это в разы выгоднее. Добились успеха и в выращивании зеленого горошка: в этом году удалось получить сразу два урожая с площади 250 га. Налажено сотрудничество в области закупки плодово-овощной продукции не только у местных хозяйств, но и у населения.

Предприятие работает в круглосуточном режиме за исключением выходных. В смену в зависимости от сезона и сырья производится до 120 тыс. единиц продукции. Около 40% экспортируется в более 20 стран на сумму свыше $2,5 млн. Соседние страны охотно закупают кабачковую икру, березовый сок, зеленый горошек и кукурузу. А вот в Канаде быховские соленья по вкусу многим из выходцев с постсоветского пространства. С недавнего времени завод начал сотрудничество с Японией, где в почете джемы, варенье и другая продукция фруктовой группы, с пониженным содержанием сахара. Ценят быховские разносолы и в Австралии, куда тоже налажены поставки.

Недавно на заводе задумали запустить производство детского питания. Это один из актуальных долгосрочных проектов, над которым завод работает совместно с Национальной академией наук. Все началось с оформления документации (технические условия, отечественные стандарты) и подготовки специальных особых рецептур, поскольку для детского питания подходят не все виды сырья и вспомогательных компонентов (например, специи). На производстве решили остановиться на овощных соусах трех разновидностей: морковном, томатном и кабачковом.

После экспериментов, дегустаций, разработки рецептур была заложена первая опытная партия. Один из самых ответственных моментов - установка режимов стерилизации. Это очень важно, поскольку главный секрет детского питания - ноль консервантов. Гарантия сохранности продукции на длительный срок - стерилизация в автоклавах.

"Требования для производителей детского питания гораздо жестче, чем для основной продукции. Чтобы выполнить все установки нормативов, нужно подобрать особое безопасное сырье. Но разработка нормативов и опытной партии отнюдь не самый сложный процесс. Если обычная пищевая продукция декларируется, то детское питание проходит процедуру госрегистрации в Минздраве. Обычно она занимает от полутора до двух лет", - поясняет начальник производственной лаборатории Светлана Веренич. Так что если все пойдет по плану, полезные овощные соусы поступят в белорусские магазины ориентировочно к концу следующего года.

Хозяйство "Лохва": как вырастить форель не хуже норвежской

Радужную форель в Быховском районе начали выращивать около шести лет назад. В декабре 2013 года в деревне Косичи было создано форелевое хозяйство "Лохва". Через три года хозяйство разрослось за счет присоединения предприятий по производству ценных пород рыб Белыничского и Костюковичского районов. Рыбоводный индустриальный комплекс по выращиванию малька радужной форели открыли в Горках. Это позволило создать в Могилевской области крупно-товарное производство рыб ценных пород с полным замкнутым циклом: начиная с покупки икры, последующим выращиванием товарной рыбы и заканчивая ее переработкой и реализацией.

До 3 млн штук малька массой до 100 г выращивают за четыре закладки в год. На прилавки поступает рыба весом около 800 г. На ее выращивание требуется около восьми месяцев. Форель содержится в замкнутых установках с искусственным течением, автоматическим кормлением и подачей кислорода. "Оптимальная температура воды для выращивания форели - 12 градусов, причем зимой это обогреватель, а летом - кондиционер. Вода в производственные бассейны поступает из артезианских скважин, перед этим очищается на станции обезжелезивания", - рассказывает главный инженер Дмитрий Лукашевич.

Контроль состояния воды, рыбы проводится еженедельно. Перед продажей форель помещают на несколько недель в отдельные бассейны для передержки, чтобы очистить организм и нейтрализовать специфический запах. Кормят рыбу ценных пород кормом польского либо немецкого производства. Местные специалисты утверждают, что белорусская форель по многим показателям не хуже популярной норвежской: и корма аналогичные, и технологии выращивания схожие. Единственная разница - в Норвегии рыба содержится в естественных условиях.

Основное производство сконцентрировано в Быховском районе. Именно здесь находится цех по переработке морской и пресноводной рыбы производственной мощностью 18 т готовой продукции в сутки. В прошлом году к современному оборудованию добавился и специальный комплекс для упаковки рыбы в модифицированную газовую среду. Есть на предприятии и участок для копчения. В ассортименте готовой продукции - охлажденная, замороженная, копченая рыба. Новинкой прошлого года стала икра радужной форели.

Объем производства форелевого хозяйства 550 т - это абсолютный максимум. Специалисты готовы производить и экспортировать больше, но ресурсы пока не позволяют. В планах - строительство нового производственного участка, под который выбирают место. А в скором времени на участке в Быховском районе появится еще один бассейн для передержки - место уже определено.

Поставляется живая и переработанная белорусская форель в крупные сетевые супермаркеты, около 60% экспортируется в Россию. Так, выручка от реализации товаров (работ и услуг) за прошлый год составила более Br4,5 млн, экспорт - более $1 млн. "Пока вся рыба уходит с колес. Мы не работаем на склад", - подчеркивает Дмитрий Лукашевич.

Развивает хозяйство и модное направление агроэкотуризма - платную рыбалку. В пруды запустили карпа, форель и линя, рядом обустроили беседки и мангалы. Летом от посетителей нет отбоя, только к зиме спрос начинает падать.

Быховский лесхоз: сотни тысяч долларов на низкосортной древесине

С введением в конце 2018 года запрета на экспорт круглых лесоматериалов в Быховском лесхозе изменилась стратегия развития. Появилась идея перерабатывать мелкотоварную низкосортную древесину, то есть сосну и ель, которую получают в процессе рубок при прореживании лесов. Готовый продукт после переработки - окоренные и оцилиндрованные колья разной длины и диаметров. Часть оборудования взяли в рассрочку, часть закупили в Латвии. Уже к концу 2018 года на территории бывшего быховского аэродрома появился новый цех по переработке древесины, соответственно, и дополнительные 15 рабочих мест.

Еще во время строительства участка по переработке специалисты начали налаживать контакты с посредниками из ближнего и дальнего зарубежья. Позаботились и о логистике, в итоге на территории появились место для погрузки и зона таможенного оформления.

"Сырье можно продавать перерабатывающим предприятиям за Br20 или запустить его в производство здесь. Второй вариант позволяет говорить, что рентабельность некоторых видов продукции доходит до 100%, - отмечает директор Быховского лесхоза Виктор Кузнецов. - Когда речь зашла о хорошей прибыли, мы начали этим интенсивно заниматься. Сразу скажу - это очень хорошая ниша для наращивания экспорта".

В подтверждение своих слов руководитель приводит реальные показатели. Только за прошлый месяц было изготовлено более 1 тыс. куб.м готовой продукции - это 40 грузов. В 2018 году благодаря эффективной работе нового участка по переработке удалось экспортировать окоренную и оцилиндрованную продукцию на $823 тыс., за восемь месяцев текущего года эта сумма приблизилась уже к $930 тыс. На колья есть постоянный спрос, поэтому предприятия не простаивает ни минуты: работа кипит круглосуточно в трехсменном режиме.

Продает предприятие не только колья, но и щепу, стружку от оцилиндовки и окорки. Экспортируется готовая продукция в Германию, Бельгию, но основной потребитель - Литва и Латвия. Они в свою очередь выступают посредниками в поставках на рынок Великобритании. Колья белорусского производства используют для ограждений при выпасе овец.

Руководство предприятия не планирует останавливаться на достигнутом. Чтобы сохранять темпы развития и не допускать снижения средней зарплаты (более Br1 тыс.), в планах переработка низкосортной и мелколиственной древесины. Уже намечена площадка на территории цеха под строительство сушильного комплекса, чтобы отгружать за один раз вместо предельных 24-26 кубометров все 35. В скором времени в Быховском лесхозе появится лесопильный цех по переработке низкосортной отбракованной древесины, чтобы максимально использовать весь лесной ресурс.

Мария ШНА,

Фото Сергея ШЕЛЕГА,

БЕЛТА.-0-

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