РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 июля 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:12 В Лунинецком районе угонщики машины пытались скрыться и протаранили забор частного дома Происшествия
18:05 Советник Дональда Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом В мире
17:50 В Лепеле при купании серьезно пострадал подросток Происшествия
17:47 Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с COVID-19 В мире
17:31 Великую Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений - Лискович Общество
17:25 "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства Регионы
17:15 Первый экипаж-двухтысячник определился на уборочной в Минской области Регионы
17:13 РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов Регионы
17:09 Латвия, Литва и Польша в I полугодии обеспечили 57% экспорта товаров через БУТБ Экономика
17:05 ВОЗ: закрытие границ не сможет предотвратить распространение COVID-19 В мире
16:46 Минчанин за несколько недель похитил более 40 туй Происшествия
16:42 Испытания пожарной техники для подпитки баков системы отвода тепла от реактора провели на БелАЭС Общество
16:33 Беларусь привлекает гранты фондов NDEP и E5P для улучшения качества воды в 7 городах Экономика
16:28 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа Общество
16:26 Соревнования по толканию ядра пройдут возле столичного Дворца спорта 28 июля Спорт
16:25 В Минске водитель напал с ножом на очевидца аварии Происшествия
16:08 Во время ремонтных работ в Харькове погибли четыре коммунальщика В мире
16:04 Выступление Го Пина (Guo Ping): раскрытие потенциала 5G для укрепления коммерческого успеха Технологии
16:01 Пресс-конференция об экотуристическом потенциале природных территорий пройдет в БЕЛТА 29 июля Общество
15:58 Открытый диалог представителей власти с активом областного БРСМ состоится 28 июля в Борисове Регионы
15:38 Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника за пожар в Сморгонском районе Происшествия
15:35 Восемь новых белорусских микропроектов получат гранты по программе трансграничного сотрудничества Регионы
15:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19 Общество
15:27 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз Общество
15:22 В Сенненском районе задержали поджигательницу Происшествия
15:17 Холдинг "Планар" разработает новую модель лазерного оборудования Технологии
15:08 В Беларусь приехал новый поверенный в делах США Политика
15:06 Минчанин украл с банковских карточек иностранцев более Br102 тыс. Происшествия
15:01 Дикун: Беларусь имеет четкие векторы развития Экономика
14:55 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Ормузском проливе В мире
Все новости
Все новости
Регионы
27 июля 2020, 17:13

РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Ягодка к ягодке, или Лесной вояж по правилам и в удовольствие
РЕПОРТАЖ: "Это выход из зоны комфорта": как живут резервисты на полевых сборах

С давних времен черника славится своими полезными свойствами. Ягоды наши предки ели свежими и сушили, листья растения добавляли в чай. Во время Второй мировой войны черника входила в обязательный рацион английских летчиков - считалось, что она улучшает зрение в сумерках и ночью. Также эта ягода входит в меню космонавтов, так как помогает снимать напряжение глаз, улучшает остроту зрения и память, а содержащиеся в ней антиоксиданты благотворно влияют на организм человека. Одни из самых больших урожаев черники в Могилевской области собирают в лесах Глусского района. Плюс ко всему здесь растет самая чистая ягода в регионе. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, как собирают, сдают, перерабатывают и реализовывают полезную ягоду.

"Для местных жителей сбор черники и грибов - практически вторая профессия. За сезон люди зарабатывают хорошие деньги. Для многих это важное подспорье, - рассказал заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза Александр Уткин. - Сдать собранные ягоды и грибы можно в любом нашем магазине, в пункте приема. Деньги люди получают сразу. А те, кто сдают дары леса в магазинах, могут на эту сумму взять необходимые продукты".

В Глуске мы познакомились со Светланой Веремейчик - сборщиком черники с многолетним стажем. В день она собирает около 16 кг полезной ягоды.

"Мы с детства ходили в лес, собирали ягоды, грибы. У всех есть свои места, которые никто никому не выдает, - делится женщина. - Но живем дружно, никогда не ссоримся. В лесу ягод и грибов на всех хватит".

Пока шли по лесу и искали ягодные места, Светлана рассказывала о тонкостях сбора. "В день можно насобирать и более 20 кг, а можно и 10 кг не найти. Все ж руками собираем, а ягоды - у самой земли. Плюс комары, мошки... Но зато в лесу дышится легко, - отмечает женщина. - За сезон можно заработать хорошие деньги".

Из леса с собранными ягодами отправляемся к заготовителям. В одном из магазинов Могилевского облпотребсоюза нам рассказали, что в основном приходят сдавать ягоды и грибы утром и вечером. В начале сезона люди чаще забирали за собранные дары леса деньги, теперь - продукты.

"Цена за килограмм ягод и грибов в течение сезона меняется. Например, в самом его начале стояла благоприятная погода для лисичек. Стоимость их была средней, а когда испортилась погода и грибов стало меньше, их стоимость возросла", - рассказал про ценообразование Александр Уткин.

Следующий пункт назначения - цех заморозки. Именно здесь проверяют, сортируют и замораживают грибы и ягоды для дальнейшей реализации как в Беларуси, так и за рубежом.

Свежие ягоды и грибы после тщательной проверки поступают в торговую сеть Могилевоблпотребсоюза. Глусскую чернику можно приобрести в магазинах и на рынках области.

"Перед тем как отправить ягоды в цех заморозки или для реализации в свежем виде, тщательно проверяем их на содержание радиоактивных веществ, - констатировала инженер по качеству - радиолог Глусского райпо Анна Макаревич. - Могилевская область сильно пострадала после взрыва на Чернобыльской АЭС, однако Глусские леса остались чистыми. В чернике допустимый уровень содержания радионуклидов составляет 185 Бк/кг. Нам же поступают ягоды с показателями 5-15 Бк/кг, а иногда и вовсе 0 Бк/кг".

Как рассказала председатель Глусского районного потребительского общества Людмила Богданова, на данный момент здесь заготовили уже 144 т черники, из которых 80 т - на экспорт. Белорусскую ягоду поставляют в Польшу, Литву и другие европейские страны.

"Хотя в этом году черника начала созревать на три недели позже обычного, мы уже вышли на показатели 2019 года. На экспорт ее было поставлено на сумму почти $170 тыс., - сообщила Людмила Богданова. - Люди активно подключаются к работе, и мы стараемся создавать все условия, чтобы сбор даров леса не терял популярность у населения".

Тем временем в райпо разгружают привезенную чернику. После проверки ягоды отправляются на линию.

"Линия заморозки в Глусском райпо появилась в 2008 году. Цех оснащен современным итальянским оборудованием с холодильником на 500 т. Продукт в морозильной камере как бы плавает в потоках холодного воздуха. Это позволяет в считанные секунды заморозить грибы и ягоды, полностью сохранив их полезные свойства. И, что важно, после разморозки они не теряют свой вид", - добавила председатель районного потребительского общества.

Сейчас цех заморозки работает круглосуточно, ягоды на линию поступают постоянно. Несколько человек следят за тем, чтобы все они были спелыми и чистыми. После заморозки их сортируют в тару разного объема. Всего в цеху работают 10 человек.

"Кроме черники здесь мы замораживаем крыжовник, голубику, бруснику, черную и красную смородину - все зависит от сезона. Замороженные ягоды поступают и в нашу торговую сеть. А вот свежей черники в магазинах Глуска не найдете - здесь она не пользуется спросом", - отметила Людмила Богданова.

Могилевский облпотребсоюз закупает ягоды не только у населения, но и предприятий и организаций области. Так, в ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" уже начали уборку черной смородины. Свой урожай сельхозпредприятие реализуют Кировскому пищевому комбинату и облпотребсоюзу. В местное райпо "Рассвет имени К.П.Орловского" поставил уже более 5 т смородины.

"Мы создаем для наших заготовителей все условия. Потому что заинтересованы в том, чтобы люди работали с нами. Сейчас активно собирают чернику, а чуть позже начнется сезон капусты и картофеля. Помогаем людям немного подзаработать, а от этого и в наших магазинах растет товарооборот, - обратил внимание Александр Уткин. - Обеспечиваем жителей области качественными свежими продуктами. Реализуем садовые и лесные ягоды, разнообразные овощи: картофель, лук, чеснок, кабачки, кукурузу".

"Работе торговых точек, пунктов заготовки и цеха заморозки уделяется особое внимание, ведь люди рассчитывают на нас. Потому процесс развития Могилевского облпотребсоюза не останавливается ни на минуту - нужно идти в ногу со временем", - подытожил зампредседателя правления облпотребсоюза.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Глуск Могилевская область продовольствие репортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
На предприятии "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства
Фото из архива Первый экипаж-двухтысячник определился на уборочной в Минской области
Фото из архива Открытый диалог представителей власти с активом областного БРСМ состоится 28 июля в Борисове
Фото giornalesm.com Восемь новых белорусских микропроектов получат гранты по программе трансграничного сотрудничества
Фото из архива В июле поток безвизовых туристов в Гродно увеличился
Фото из архива Более Br706 млн поступило в бюджет Могилевской области за первое полугодие
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о видах на урожай: 9,5 млн т зерна - минимум, который должны взять в этом году
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19
Головченко: правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке
"Ясельда", что может быть лучше для идеального отдыха
Топ-новости
Большинство россиян положительно относится к Лукашенко
ЦИК обнародовал сведения о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси
Лукашенко: выборы - это вторично, а хлеб будет нужен всегда
Жаркие условия в лучших комплексах Минска! До конца августа квартиры в беспроцентную рассрочку до 10 лет!
"Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа
ВОЗ: закрытие границ не сможет предотвратить распространение COVID-19
В Беларусь приехал новый поверенный в делах США
Пресс-конференция об экотуристическом потенциале природных территорий пройдет в БЕЛТА 29 июля
Медики чувствуют большую общественную поддержку - главврач Могилевской центральной поликлиники
РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов
Беларусь привлекает гранты фондов NDEP и E5P для улучшения качества воды в 7 городах
Восемь новых белорусских микропроектов получат гранты по программе трансграничного сотрудничества
Испытания пожарной техники для подпитки баков системы отвода тепла от реактора провели на БелАЭС
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.