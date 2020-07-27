РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов

С давних времен черника славится своими полезными свойствами. Ягоды наши предки ели свежими и сушили, листья растения добавляли в чай. Во время Второй мировой войны черника входила в обязательный рацион английских летчиков - считалось, что она улучшает зрение в сумерках и ночью. Также эта ягода входит в меню космонавтов, так как помогает снимать напряжение глаз, улучшает остроту зрения и память, а содержащиеся в ней антиоксиданты благотворно влияют на организм человека. Одни из самых больших урожаев черники в Могилевской области собирают в лесах Глусского района. Плюс ко всему здесь растет самая чистая ягода в регионе. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, как собирают, сдают, перерабатывают и реализовывают полезную ягоду.

"Для местных жителей сбор черники и грибов - практически вторая профессия. За сезон люди зарабатывают хорошие деньги. Для многих это важное подспорье, - рассказал заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза Александр Уткин. - Сдать собранные ягоды и грибы можно в любом нашем магазине, в пункте приема. Деньги люди получают сразу. А те, кто сдают дары леса в магазинах, могут на эту сумму взять необходимые продукты".

В Глуске мы познакомились со Светланой Веремейчик - сборщиком черники с многолетним стажем. В день она собирает около 16 кг полезной ягоды.

"Мы с детства ходили в лес, собирали ягоды, грибы. У всех есть свои места, которые никто никому не выдает, - делится женщина. - Но живем дружно, никогда не ссоримся. В лесу ягод и грибов на всех хватит".

Пока шли по лесу и искали ягодные места, Светлана рассказывала о тонкостях сбора. "В день можно насобирать и более 20 кг, а можно и 10 кг не найти. Все ж руками собираем, а ягоды - у самой земли. Плюс комары, мошки... Но зато в лесу дышится легко, - отмечает женщина. - За сезон можно заработать хорошие деньги".

Из леса с собранными ягодами отправляемся к заготовителям. В одном из магазинов Могилевского облпотребсоюза нам рассказали, что в основном приходят сдавать ягоды и грибы утром и вечером. В начале сезона люди чаще забирали за собранные дары леса деньги, теперь - продукты.

"Цена за килограмм ягод и грибов в течение сезона меняется. Например, в самом его начале стояла благоприятная погода для лисичек. Стоимость их была средней, а когда испортилась погода и грибов стало меньше, их стоимость возросла", - рассказал про ценообразование Александр Уткин.

Следующий пункт назначения - цех заморозки. Именно здесь проверяют, сортируют и замораживают грибы и ягоды для дальнейшей реализации как в Беларуси, так и за рубежом.

Свежие ягоды и грибы после тщательной проверки поступают в торговую сеть Могилевоблпотребсоюза. Глусскую чернику можно приобрести в магазинах и на рынках области.

"Перед тем как отправить ягоды в цех заморозки или для реализации в свежем виде, тщательно проверяем их на содержание радиоактивных веществ, - констатировала инженер по качеству - радиолог Глусского райпо Анна Макаревич. - Могилевская область сильно пострадала после взрыва на Чернобыльской АЭС, однако Глусские леса остались чистыми. В чернике допустимый уровень содержания радионуклидов составляет 185 Бк/кг. Нам же поступают ягоды с показателями 5-15 Бк/кг, а иногда и вовсе 0 Бк/кг".

Как рассказала председатель Глусского районного потребительского общества Людмила Богданова, на данный момент здесь заготовили уже 144 т черники, из которых 80 т - на экспорт. Белорусскую ягоду поставляют в Польшу, Литву и другие европейские страны.

"Хотя в этом году черника начала созревать на три недели позже обычного, мы уже вышли на показатели 2019 года. На экспорт ее было поставлено на сумму почти $170 тыс., - сообщила Людмила Богданова. - Люди активно подключаются к работе, и мы стараемся создавать все условия, чтобы сбор даров леса не терял популярность у населения".

Тем временем в райпо разгружают привезенную чернику. После проверки ягоды отправляются на линию.

"Линия заморозки в Глусском райпо появилась в 2008 году. Цех оснащен современным итальянским оборудованием с холодильником на 500 т. Продукт в морозильной камере как бы плавает в потоках холодного воздуха. Это позволяет в считанные секунды заморозить грибы и ягоды, полностью сохранив их полезные свойства. И, что важно, после разморозки они не теряют свой вид", - добавила председатель районного потребительского общества.

Сейчас цех заморозки работает круглосуточно, ягоды на линию поступают постоянно. Несколько человек следят за тем, чтобы все они были спелыми и чистыми. После заморозки их сортируют в тару разного объема. Всего в цеху работают 10 человек.

"Кроме черники здесь мы замораживаем крыжовник, голубику, бруснику, черную и красную смородину - все зависит от сезона. Замороженные ягоды поступают и в нашу торговую сеть. А вот свежей черники в магазинах Глуска не найдете - здесь она не пользуется спросом", - отметила Людмила Богданова.

Могилевский облпотребсоюз закупает ягоды не только у населения, но и предприятий и организаций области. Так, в ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" уже начали уборку черной смородины. Свой урожай сельхозпредприятие реализуют Кировскому пищевому комбинату и облпотребсоюзу. В местное райпо "Рассвет имени К.П.Орловского" поставил уже более 5 т смородины.

"Мы создаем для наших заготовителей все условия. Потому что заинтересованы в том, чтобы люди работали с нами. Сейчас активно собирают чернику, а чуть позже начнется сезон капусты и картофеля. Помогаем людям немного подзаработать, а от этого и в наших магазинах растет товарооборот, - обратил внимание Александр Уткин. - Обеспечиваем жителей области качественными свежими продуктами. Реализуем садовые и лесные ягоды, разнообразные овощи: картофель, лук, чеснок, кабачки, кукурузу".

"Работе торговых точек, пунктов заготовки и цеха заморозки уделяется особое внимание, ведь люди рассчитывают на нас. Потому процесс развития Могилевского облпотребсоюза не останавливается ни на минуту - нужно идти в ногу со временем", - подытожил зампредседателя правления облпотребсоюза.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-