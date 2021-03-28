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28 марта 2021, 12:50

РЕПОРТАЖ: Как витебские котельные переходят на автоматизацию и импортозамещение

Когда говорят о работниках ЖКХ, то обычно на ум приходят такие профессии, как мастер по озеленению, электрик, слесарь-сантехник, водитель поливомоечной машины. А между тем список гораздо больше. И в нем не последнее место занимают операторы котельных. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства корреспондент БЕЛТА побывала на Витебском предприятии котельных и тепловых сетей (ВПКиТС), чтобы узнать, как сегодня работают витебские котельные, без которых в наших домах не было бы тепла, и какое будущее их ждет.

Когда я была маленькой, мой дедушка трудился в котельной, и тогда его профессию называли "кочегар". Если после работы он заглядывал в гости, то приносил с собой запах дыма. Нам, внукам, его труд казался очень тяжелым из-за физических нагрузок, ведь нужно было загружать печи черными торфяными брикетами - основным топливом, которое использовалось в то время в нашей местности. Видел бы дедушка сегодняшние котельные, порадовался бы за своих коллег - машинистов и операторов котельных, как теперь именуют этих рабочих.

Прежде всего, поменялось топливо. Сегодня котлы работают на природном газе и местных видах топлива - это дрова, щепа, пеллеты. В котельных на щепе и пеллетах нет никакой копоти, а порой даже рабочих не видно, ведь многое автоматизировано, заложено в программу компьютера, а значит, постоянный контроль человека здесь не нужен. "О тех временах, когда в котельных были копоть и гарь, мы уже давно забыли. Сейчас перед нами стоит задача максимально автоматизировать работу, но для этого необходимы большие вложения. Например, построить новую котельную, работающую на щепе, мощностью 7,8 МВт стоит около Br4 млн. Так, в 2021 году нашим предприятием запланирована реконструкция трех газовых котельных, а при условии финансирования за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития будет начато строительство новой котельной на щепе", - рассказал начальник ПТО ВПКиТС Артур Амосов, проводя экскурсию по котельной, которая является образцом для создания аналогичных объектов на подведомственной территории.

Котельная "5-й полк" - это аккуратное одноэтажное здание, где чисто и снаружи, и внутри. В котельной почти нет шума, а тот, что все-таки может побеспокоить слух, теряется в операторской. В ней работают два оператора, и то только потому, что частично здесь осталось прежнее оборудование, за которым нужен присмотр. Они следят за показаниями на мониторе и делают записи. Я заметила, что здесь совсем не пахнет дымом.

Рядом с котельной расположен склад щепы. Этот вид топлива поступает в котлы через автоматическую линию, которая управляется компьютером. Заложенная программа регулирует подачу щепы, чтобы поддерживалась нужная температура, а в дома бесперебойно подавалось тепло.

"Топить щепой выгоднее и с экономической точки зрения, и с экологической. Как правило, щепу производим из топливных дров, но когда к нам на утилизацию поступают отходы производства деревообрабатывающих предприятий или деревья с объектов строительства, то мы измельчаем их в щепу на дробильной установке. На нашем предприятии их две. Производство щепы из топливной древесины очень затратно, а вот обрезки древесины, горбыли, ветки, сучья - прекрасный материал для этого. По цене щепа примерно одинакова с дровами, пеллеты значительно дороже. Но теплоотдача такого вида топлива и уровень автоматизации оборудования, работающего на пеллетах и щепе, значительно выше, чем на дровах", - пояснил Артур Амосов.

Он добавил, что себестоимость одной гигакалории в котельных, работающих на щепе, самая низкая. А в тех, где используют природный газ, раза в 2-2,5 выше.

На предприятии активно переводят котельные на пеллеты. Для этого ВПКиТС само производит котлы под этот вид местного топлива, что позволяет обеспечить работу котельной без присутствия персонала, а также замещать дорогостоящее импортируемое топливо - природный газ.

На балансе витебского предприятия 62 котельных. Из них 29 работают на природном газе, 21 - на дровах, одна электрокотельная, остальные - на пеллетах, щепе. В том числе у ВПКиТС есть модульная автоматизированная транспортабельная котельная, для которой нужны топливные пеллеты. Хозяйство немаленькое. Отдаленность некоторых котельных от предприятия достигает 70 км. Поэтому и вопрос автоматизации стоит остро: это позволит дальним котельным функционировать автономно и почти без присмотра человека.

Дрова, которые идут в котлы для обогрева города и района, ВПКиТС закупает в лесхозах области. В год уходит около 47 тыс. куб.м дров. Существует целый свод требований к такому сырью. Регламент довольно строгий, и в лесхозах его учитывают, выбирая деревья на вырубку для отопления. Деловая древесина идет на деревообрабатывающие предприятия, а для нужд котельных подбирают иное. Ольха, осина, береза, ясень и другие - подходят любые породы, лишь бы они соответствовали требованиям нормативных актов.

Предприятие ежегодно модернизирует котельные или реконструирует теплосети для повышения энергоэффективности и снижения затрат на производство теплоэнергии. В этом году в котельных "Берники" и "Вороны" будет обеспечен безоператорный режим работы: управлять ими сможет один оператор дистанционно. Мини-ТЭЦ "Октябрьская" переводится с четырехтрубной на двухтрубную систему теплоснабжения. Это позволит сократить потери теплоэнергии. Эффект будет достигаться также благодаря установке индивидуальных теплопунктов с пластинчатыми водоподогревателями и внедрению регуляторов расхода теплоэнергии на горячее водоснабжение. Реконструкция котельной "Агрос" предполагает установку котлоагрегатов с более высоким КПД и перевод на щепу. В этой котельной пока используется природный газ, который повышает себестоимость теплоэнергии. Еще одним объектом реконструкции станут теплосети в микрорайоне Тирасполь: здесь проведут децентрализацию теплоснабжения частных жилых домов для сокращения потерь в сетях теплоснабжения.

Поясняя, зачем такие меры, Артур Амосов отметил: разницу между оплатой населением теплоэнергии и фактической себестоимостью выработанных гигакалорий предприятиям теплоснабжения компенсирует государство. И чем ниже затраты на производство тепла, тем меньшая финансовая нагрузка ложится на госбюджет. А значит, больше средств можно направить на другие сферы.

"В зарубежных странах население возмещает полную стоимость тепловой энергии. При этом каждый житель страны знает, за что платит, и старается максимально экономить, высчитывая итоговую сумму каждой услуги. У нас же в стране не все еще задумываются о госзатратах на социально значимые услуги", - пояснил Артур Амосов.

Есть большой резон задуматься о потреблении тепла и воды и пересмотреть свои привычки в быту. Как минимум постараться не тратить напрасно лишние кубометры и научить этому детей. Ведь все начинается с малого - семьи, а потом отражается и на стране в целом.

Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото автора и из архива ВПКиТС,

БЕЛТА.-0-

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