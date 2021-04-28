Куличи выпекать, волочебников звать и дом еловыми лапками устилать, или Пасхальные обычаи Могилевского района

Один из главных христианских праздников - Пасха. Это день, когда верующие отмечают воскреcение Иисуса Христа. Кроме этого, с Пасхой заканчивается Великий пост - на столах появляется много вкусных угощений, разносолов, пасхальные куличи и обязательно крашеные яйца. Какие традиции и обряды хранит древний праздник, узнали корреспонденты БЕЛТА у жителей Могилевского района.

За неделю до Пасхи православные верующие отмечают Вербное воскресенье - в этот день принято освящать в церкви веточки вербы. После этого всех членов семьи обязательно легонько били прутиками - считалось, что это принесет здоровье. Затем вербой били и скотину, что была на подворье, чтобы здоровая была. Обходили с вербой и поля - к богатому урожаю. Наши предки верили, что освященная верба могла уберечь дом от несчастий, а в грозу отводила молнии от жилища.

"После Вербного воскресенья начинали готовиться к Пасхе. Для женщин это сложная неделя - нужно было наготовить много разной еды, сделать куличи и паску и обязательно покрасить яйца, - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева. - Рецепты куличей и паски передавались из поколения в поколение и бережно хранились хозяйками. Матери в приготовлении к празднику помогали дети - занятие находили и старшим, и младшим".

Все начиналось в Чистый четверг - день, когда убирали дом, мыли полы, развешивали на окнах красивые занавески, доставали праздничные скатерти. "В этот день обязательно все ходили в баню, потому что не только душа должна быть чистой, но и тело. Приводили в порядок весь дом и двор - праздник нужно встречать в красоте и чистоте. Для всей семьи готовили чистую и красивую одежду, по возможности новую", - рассказала Ирина Яковлева.

"Прыйшла пара яiчкi фарбаваць ды булкi выпякаць".

Маме в приготовлении традиционных блюд всегда помогали дети: вместе готовили различные мясные блюда, колбасы, рыбу, обязательно до Пасхи оставляли окорок, овощи, разносолы и куличи, ведь стол должен быть богатым. "Это не только весомая помощь в приготовлении к празднику, но и передача традиций - вот так с присказками и историями мама рассказывала детям, как появился тот или иной обычай", - отметила хормейстер.

Участниками нашего большого праздника стали члены творческих коллективов Могилевского района и воспитанники Социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева. Дети поделились, что до этого дня никогда не участвовали в таких праздниках. "Все в нарядных костюмах - такие красивые! А мы специально песни учили, чтобы тоже поучаствовать. Сначала не совсем понимали, к чему готовимся, а когда приехали - стало интересно. Много рассказали про Пасху и про обычаи", - поделилась маленькая участница праздника София Цирибко.

Первый вопрос, который дети задали взрослым, - зачем на Пасху яйца красили?

"Издавна существует легенда, что когда Христос воскрес, не все люди в это поверили, в их числе был и египетский правитель. Мария Магдалина принесла ему эту новость и при встрече подала яйцо, которое в его руках покраснело. С того времени и стали люди яйца красить, - рассказала одна из участниц праздника Людмила Генцелева. - Это сейчас у нас с вами большой выбор красителей, а предки наши использовали луковую шелуху - хороший природный краситель".

После этого приступали к приготовлению куличей. Тут тоже есть свои секреты.

"На литр молока берем два килограмма муки и 50 грамм дрожжей, добавляем соли, сахара, немного изюма. Туда же кладем сливочное масло и замешиваем все это - получается тесто. Ставим его в теплое место, чтобы дрожжи заработали. Считалось, что когда мама делает тесто, дома должна быть тишина и спокойствие - тесто шума не любит. Перед тем как булки печь, нужно обязательно добавить в тесто три почки с вербы, которую освятили на Вербное воскресенье, - рассказала Зинаида Каранчук. - Наши предки считали, что тот человек, кому такая почка в кусочке кулича достанется, весь год будет здоровым".

В гости к хозяйке приходили "маленькія жачкі" с вербовыми веточками, песни пели, хозяев дома вербой тихонечко стегали. "Вас вiтаюць жачкi - святые жадальнiчкi. Не часта ходзiм, у гадочак адзiн разочак. Нямнога просiм, пажаданне прыносiм", - встречали хозяев дома дети.

Они желали "шчасця, долi i бяды нiколi" и получали за это угощения.

Готовили к Великому дню и сырную паску - из домашнего творога. "У наших предков у всех хозяйства были, коров держали - молоко свое, творог домашний. Из него делали творожную паску. Ее по обычаю готовят один раз в год и только на Пасху. Каждый член семьи в светлый праздник обязательно должен был съесть кусочек этого угощения, - рассказала Алеся Савкина. - Нужно смешать творог со сметаной, взбить яйца с сахаром, добавить в творог и все хорошо перемешать. Можно добавить разные наполнители, раньше, например, чаще всего добавляли изюм. Теперь любая хозяйка по своему вкусу выбирает - это могут быть цукаты, различные ягоды и даже кусочки шоколада. После этого творожная масса заливается в форму, в которую обязательно нужно в два слоя марлю постелить, и ставится под пресс на 12 часов. Ставить нужно в холод. Затем паску доставали из формы и украшали. Обязательно на ней должен быть изображен крест и буквы "ХВ", а все остальное по усмотрению хозяйки".

Так за приготовлениями угощений проходила вся пятница. В Могилевском районе есть своя предпасхальная традиция, о которой нам рассказали старожилы, но даже они не помнят, откуда она пошла. Марии Чмыревой 90 лет, именно она поделилась с нами необычной традицией предков. "Рано утром в субботу хозяин вместе со всей семьей отправлялся в лес собирать еловые лапки. Эти лапки из леса брали домой и устилали ими пол в доме: считалось, что это будет оберегать дом от всяких бед до следующей Пасхи", - рассказала Мария Чмырева.

После этого семья начинала готовиться ко всенощной - собирали корзинки с едой для освящения. Обязательно брали куличи, сырную паску и крашеные яйца. Люди несли мясо, колбасы и даже овощи. После службы шли домой и садились за стол - первым нужно было съесть кусочек освященного яйца, а потом уже приниматься за другие угощения.

Любимая игра детей и взрослых на Пасху - битки. Проверяли: чье яйцо крепче - тот и победил. Говорят, некоторые хитрецы даже мухлевали - делали яйцо из дерева и красили его. Еще одна забава - катали яйца с горки. Тот, чье яйцо сбило противника, и становился победителем.

Вечером в дома приходили "валачобнiкi" и пели пасхальные песни, в которых приветствовали хозяев и желали им добра, здоровья и благополучия, за что получали угощения.

"Здорово, что наши традиции продолжают жить и развиваться. С нами в обрядах и праздниках с удовольствием участвует молодежь и маленькие дети. А это дает уверенность, что уникальные традиции белорусского народа будут жить еще не одно поколение. Ведь именно из них и складывается самобытная и не похожая на другие культура нашего народа и сохраняется связь поколений", - поделился заведующий Мостокским сельским клубом Николай Букинич.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-