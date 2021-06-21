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21 июня 2021, 13:04

РЕПОРТАЖ: Мемориал гарнизону уничтоженного в войну дота создают в Полоцком районе

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Летом 2020 года возле деревни Матейково поисковики нашли останки 14 красноармейцев - бойцов дота (долговременная огневая точка) №43 Полоцкого укрепленного района. На этом месте было решено создать мемориал гарнизону фортификационного сооружения. В нынешнем году поисковики и волонтеры приступили к задуманному и провели много подготовительной работы. Завтра, 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, на месте будущего комплекса перезахоронят останки солдат гарнизона дота №43. Корреспонденты БЕЛТА понаблюдали за работой энтузиастов на памятном месте и пообщались с ними.

Полоцкий укрепленный район состоял из дотов, прикрывавших Полоцк с запада. В СССР на этом участке их строили в 1927-1932 годах вдоль границы с Польшей. Укрепрайон простирался по фронту на 56 км. Было построено более 200 дотов. Один из них находился на западной окраине деревни Матейково.

Гарнизон принял бой с гитлеровцами 13 июля 1941 года. В тот день немцы штурмовали десятки дотов Полоцкого укрепленного района. Бой при долговременной огневой точке №43 шел весь день, гитлеровцы несли большие потери. Во время сражения немецким саперам удалось подобраться с тыла, доставить к бетонным стенам большое количество взрывчатки и подорвать сооружение. "Гарнизон дота типа "Б", каковым и был дот №43, как правило, состоял из 18 человек. Возможно, останки четырех красноармейцев находятся среди обломков. Они могли погибнуть при первом подрыве во время июльского боя, находясь в момент взрыва на верхнем этаже", - рассказал исследователь Владимир Комиссаров.

Выжившие после подрыва дота красноармейцы, контуженые и раненые, приняли мученическую смерть. Тела некоторых были окутаны колючей проволокой, в лопатке одного из бойцов два отверстия от пуль, черепа имеют пулевые отверстия, лица разбиты, вероятно, прикладами. На месте захоронения нашли ложку с нацарапанными буквами ВА - возможно, первые буквы имени и фамилии. На одном котелке - Кривовяз Ф.Д.

Интересной находкой стала верхняя бронзовая деталь перископа, пробитая пулей и деформированная взрывом во время штурма. "Еще ранее я обратил внимание на отсутствие в доте обсадной трубы перископа, хотя он был обязательным. Находка же детали перископа с характерными повреждениями освещает еще один немаловажный нюанс последних часов обороны гарнизона. Когда во время кровопролитного боя немцы сумели достичь стен сооружения и блокировать его, чтобы заставить гарнизон сдаться, их саперы подрывали не только амбразуры огневой точки, но и разбили перископ, заложили в его обсадную трубу взрывчатку и подорвали перекрытия (крыши). В тех условиях отогнать врага от дота №43 контратакой было уже некому, и выжившие красноармейцы из состава гарнизона, исчерпав все возможности обороны, вынуждены были его покинуть, после чего и были расстреляны", - уточняет Владимир Комиссаров.

Поисковики также нашли котелок с рисунком. Судя по нацарапанной надписи, он принадлежал бойцу Райляну Ф.В., который с большой долей вероятности был в числе погибшего в бою гарнизона дота. По надписям есть возможность идентифицировать павших в бою 13 июля 1941 года красноармейцев.

Дот был двухэтажным, его вооружение состояло из трех станковых пулеметов системы Максима 7,62 мм и двух пулеметов Дегтярева 7,62 мм. Вход в сооружение закрывался бронированной дверью толщиной 10 мм и был защищен от взрывной волны сквозником с двумя решетчатыми дверьми, которые простреливались из амбразур обороны входа.

На нижнем этаже дота располагалось убежище с нарами для отдыха в два яруса. Здесь же внизу были колодец, склад боеприпасов, продуктов питания. Было выделено и помещение для узла связи, оборудованное телефоном и радиостанцией. Толщина перекрытия дота составляла 1 м, толщина стен, обращенных к полю боя, - 1,48 м.

В 1942 году немецкие саперы основательно взорвали дот, чтобы предотвратить его повторное использование частями Красной армии в случае возможных неудач вермахта на фронте. Поэтому он разрушен во много раз сильнее, чем после его штурма немецкой пехотой в 1941 году. Во время расчистки нашли несколько обожженных камней. Вероятно, гитлеровцы воздействовали на гарнизон и огнеметами.

О том бое знали местные старожилы, которые рассказывали о нем своим родственникам и соседям. Жители деревни Матейково поведали о возможном месте нахождения останков красноармейцев участникам военно-патриотического поискового отряда "Разведчики воинской славы". Летом 2020 года останки бойцов гарнизона были обнаружены и извлечены из воронки от немецкого снаряда рядом с дотом.

Было решено их с почестями перезахоронить у дота и создать здесь мемориал. Начали проводиться многочисленные субботники.

Сюда приезжали люди из разных городов, участвовали десятки организаций и волонтеров. В их числе школьники, пенсионеры, работники предприятий, чиновники, военнослужащие, жители деревни Матейково и многие другие.

За несколько месяцев были вырублены заросли деревьев и кустарника, убрана территория вокруг дота и внутри него, сделан подъезд к будущему мемориалу. Волонтеры за это время собрали горы мусора, работает здесь и техника.

Сюда для расчистки дота, прилегающей территории и других работ приезжают добровольцы как в выходные, так и в будние дни. Среди них супруги из Полоцка Людмила и Михаил Пилацы. Сейчас они на пенсии.

"Муж в прошлом военный летчик-испытатель, поэтому история войны для нас близка. Причем нам нужно самим все увидеть и обойти, а не просто прочитать или увидеть с экрана телевизора. Супруг давно занимается изучением Полоцкого укрепрайона, обошли с ним практически все доты. Если меня интересует историческая составляющая, то он хорошо знает инженерную часть и другие детали", - поделилась Людмила.

Михаил рассказал: в апреле они прочитали в интернете, что возле дота нашли останки 14 бойцов, и решили сюда приехать. "Подъехали, слышим: идут работы, познакомились с людьми и поняли, что мы единомышленники. С тех пор здесь, приезжаем как волонтеры несколько раз в неделю. Это стало нашим делом, сюда тянет. Помогают и местные. Радует их искреннее участие и отношение к истории с дотом, это хранится в памяти людей", - размышляет Михаил Пилац.

По рассказам местных жителей, возле дота шел целый день страшный бой. Говорят, здесь погибли москвичи. Сейчас поисковики и архивисты ищут информацию о гарнизоне. Жительница Матейково Алла Молодежкина рассказала: историю о сражении она слышала от старожилов деревни.

"Когда получили здесь участок, ходили в лес за ягодами и грибами. Видели, что стоит разрушенный дот и рядом табличка 1987 года о том, что здесь погибли солдаты в 1941 году. Немцы наступали утром, весь день шел бой. Красноармейцы героически погибли", - говорит Алла Васильевна. По ее мнению, об этом нужно знать и приводить детей на будущий мемориал.

Участник военно-патриотического поискового отряда "Разведчики воинской славы", руководитель поискового отряда "Патриот" из Латвии Александр Борисов трудится возле дота каждый день. Сам он родился в Риге, последние годы живет в Новополоцке. Для Александра поиск останков погибших в годы войны - дело многих лет жизни. Сейчас он занят на доте №43.

"Здесь будет мемориал, памятники бойцам. Во вторник, 22 июня, пройдет перезахоронение останков, привезем в этот день и найденные здесь вещи. Но впереди еще большой объем работы, хоть мы много и сделали. Еще нужно поднять фрагменты бетонного перекрытия, чтобы в дот можно было зайти. Возможно, сделаем навес, будет рядом окоп. Сохранившуюся бронедверь установим возле дота. Рядом будет мраморная табличка 1987 года", - пояснил Александр Борисов. Он рассказал: версия местных жителей о том, что гарнизон состоял из москвичей, подтвердилась архивами.

В этом году завершить возведение мемориала не получится. Планируют открыть его в 2022-м. Поисковики и другие неравнодушные люди намерены довести дело до конца.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

фото Александра ХИТРОВА и

предоставленные Владимиром КОМИССАРОВЫМ,

БЕЛТА.-0-

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