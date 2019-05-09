РЕПОРТАЖ: Минчане празднуют День Победы

История Беларуси складывается из историй каждой семьи, в страницы которых так или иначе вписаны годы Великой Отечественной. Именно поэтому День Победы, день, когда наш народ приветствует завоеванное ценой неимоверных жертв свободное, мирное будущее, - самый главный праздник. Он объединяет поколения и сердца людей. И эту связующую нить легко заметить на улицах городов 9 мая: хотя с каждым годом редеют ряды ветеранов, они незримо присутствуют на празднованиях со своими семьями, потомками - в их счастливых улыбках и глазах. На основных площадках гуляний в Минске сегодня тоже многолюдно - есть место песням военных лет и современным, ретроспективе победного мая 1945-го, играм, семейным забавам и угощениям, маленьким и большим спортивным победам. В общей радости - благодарность живущих под мирным небом Беларуси, которая помнит.

Мероприятия в Верхнем городе традиционно открывают реконструкторы. Сводная рота трех фронтов, освобождавших Беларусь - 1-го и 2-го Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского, - приглашает всех желающих сфотографироваться. Долго ждать не приходится: с представителями пехоты, авиации, танковых войск, флотилии, а также саперами, пограничниками и регулировщиками все хотят сделать памятное селфи.

В кабину ретромашины мигом залезают маленькие Ярослав, Анастасия и Светлана, одетые в костюмы солдат. По словам их мамы Юлии, военную форму ребятам шили на заказ. "Для нас это уже традиция выходить каждый год на 9 мая и на 3 июля в центр в костюмах, - рассказывает она. - В День Победы одеваемся в форму, в День Независимости - национальный костюм. Таким образом в своей семье мы воспитываем патриотов, знакомим детей с историей и заботимся, чтобы они помнили о подвиге нашего народа".

Рядом с реконструкторами беспокойно кружится маленькая медсестра Мила. В ее полевой сумке через плечо бинт, жгут, дезинфицирующий материал - все по-настоящему. "Я медсестра 33-го медсанбата 1-го Белорусского фронта", - гордо представляется она.

"Это наш боевой товарищ", - с улыбкой добавляет организатор исторической реконструкции Игорь Усенко. Он подчеркивает, что ежегодное участие реконструкторов в праздновании Дня Победы - священный долг. "Этот праздник в каждой семье имеет своих героев, забывать которых мы не имеем права", - убежден собеседник.

В 12.00 стартовала концертная программа в Верхнем городе. Первым выступил образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси, далее эстафету приняли Анжелика Пушнова и Никита Фоминых, ансамбли "Сябрынка" и "Чаровницы", оркестр ГУВД Мингорисполкома. Закроет программу ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси и заслуженный артист Владимир Провалинский.

В это время у Дворца спорта минчанам и гостям столицы предлагают традиционные шашлыки, колбаски, пирожки и чебуреки, порции плова и наваристой ухи, а также модные тортильи, бургеры и наггетсы.

За палатками с едой расположился город мастеров: гости могут приобрести авторские аксессуары, игрушки, одежду и бижутерию ручной работы.

В 13.00 начался международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle - 2019. Помериться силами сошлись богатыри из Беларуси, России и Украины.

Однако основное внимание горожан и гостей столицы все же приковано к сцене. С праздником их поздравляют артисты Национального академического народного хора Беларуси им. Г.И. Цитовича, хореографического ансамбля "Хорошки", Государственного академического ансамбля танца Беларуси. Выступили также Герман Титов, Жанет, Александр Сухарев. Вечером на сцену выйдут группы "Минское море" и "Дядя Ваня и племянники".

Слушая бессмертные песни военных лет и глядя на слайды с фотографиями солдат, многие не могут сдержать слез. Все, от мала до велика, дружно подпевают артистам, исполняющим бессмертные "Катюшу" и "Темную ночь".

Минск помнит о Победе. И не забудет, судя по тому, как много детишек пришли на праздник.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

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