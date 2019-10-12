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12 октября 2019, 10:08

РЕПОРТАЖ: Многодетность у нас передается по наследству - финалисты конкурса "Семья года" из Минской области

Любовь к творчеству передается в многодетной семье Ивашко из Несвижа на генном уровне. Мама Анастасия любит играть на фортепиано, папа Дмитрий - петь. У каждой из пяти дочек свой талант: к рисованию, танцам, актерскому мастерству. Участие в творческих конкурсах, смотрах стало одной из любимых традиций. В этом году семья Ивашко стала лучшей на областном этапе конкурса "Семья года" и получила право представлять центральный регион в финале, который пройдет 12 октября. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с конкурсантами накануне итоговых испытаний и узнали, в чем залог их творческого и семейного успеха.

"Многодетность у нас передается по наследству", - едва ли не с порога удивляют нас любопытным фактом супруги. У родителей Анастасии трое детей, у родителей Дмитрия - четверо. Традиция иметь большую семью переходит из поколения в поколение в роду каждого из них. Поэтому ничего удивительного, что у молодых супругов пять детей, если не брать в расчет тот факт, что все они - девочки. У каждой из дочек имена как на подбор - Милана, Ульяна, Диана, Полина и Арина. В ответ на такой пятикратный подарок судьбы папа Дмитрий привык отшучиваться: мол, уже аллею деревьев посадил, работая каменщиком, не один дом построил, а сына пока все нет. "Но это не беда", - утверждает он. Многие его хобби - рыбалку, поездки за грибами - дочери с радостью разделяют с отцом.

На свое женское царство Анастасия тоже смотрит с позитивом, утверждая, что быть мамой девочек - непередаваемое чувство нежности, ласки, умиления в пятикратном размере. Но не исключает, что в семье может появиться еще один защитник. "Когда у нас родились три дочки, думала, что на этом стоит остановиться. Потом, когда узнали, что ждем четвертую, очень обрадовались, но казалось, что на этом наша семья может уже прекратить расти. Когда же появилась пятая - Аришка - я уже не загадываю. Будем рады пополнению, тем более наши девчонки только за", - объясняет многодетная мама.

Старшая, 12-летняя Милана, заговорщицки поддакивает, она с радостью готова разделить домашние хлопоты и заботу о младших. Всегда готова их опекать, помогать родителям с воспитанием. Привычка быть ответственной за своих сестер и любовь к малышам вылились в желание стать педиатром.

У девчонок совершенно разные характеры. Если Милана с утра до ночи готова качать, лечить и петь колыбельные, то средняя Диана - отличный специалист по уборке. "Та еще чистюля", - утверждает мама. Четырехлетняя Полина не дает сидеть без дела всем домочадцам. Самая младшая Арина - пока центр семейной Вселенной, ей все внимание.

А вот 10-летняя Ульяна полностью разделяет мамину любовь к готовке, в частности к выпечке. Угощать пирогами и тортами по авторскому рецепту - одна из главных и любимых семейных традиций. Папа отвечает за тесто, мама - за кремы, начинки, а девчонки - за украшение. Вот и в день нашего приезда на всю квартиру пахнет свежими пончиками - здесь всегда с радостью ждут гостей, даже если очень много хлопот, как сейчас, накануне финала конкурса "Семья года".

Каждый день по вечерам - репетиции, ведь нужно довести до совершенства программу, с которой удалось добиться успеха на областном этапе конкурса. Иногда мешают подготовке различные часовые пояса, в которых живет семья. Ульяна учится в первую смену, Милана и Диана - во вторую. После занятий девочки посещают различные кружки - танцев, изобразительного искусства, сценического мастерства.

"Мы просто не можем жить без творчества, - утверждают Дмитрий и Анастасия. - Стараемся постоянно участвовать в конкурсах. Дети тоже разделяют наше стремление демонстрировать свои таланты, у них всегда глаза горят, рады любой победе. Конечно, хотелось бы отлично выступить и в финале, но мы наслаждаемся сейчас процессом подготовки, нас даже больше мотивирует осознание того, что это замечательный семейный тимбилдинг. Мы стали гораздо сплоченнее, ближе друг к другу".

Всех секретов своего выступления конкурсанты не раскрывают. Удалось узнать только то, что о своей семье родители с дочерями будут рассказывать в стихах, которые писали все вместе. Свой родовод покажут в форме живых статуй. "Когда будем представлять свою династию, будет очень трогательно, до слез. Для нас важно хранить память о близких, рассказывать о своих корнях детям. Гордимся профессионализмом и достижениями наших бабушек и дедушек", - говорит мама Анастасия. Особое внимание накануне выступления уделяется подбору образов, подготовке сценических костюмов. Поскольку Анастасия по профессии швея, многое из одежды к конкурсам делает сама. Своими руками подготовили и декорации. Молодая семья обещает, что во время их номеров на сцене будет зрелищно и весело. "Нашу семью отличает позитив во всех ситуациях, даже если случаются какие-то проблемы. Привыкли не скрывать свои эмоции, ко всему относиться с юмором, быть такими, какие мы есть, и принимать это", - делятся родители.

Без смеха они не могут вспоминать и свою историю знакомства. "На первый взгляд все банально: познакомились с Димой на дискотеке, как и многие. Но... Он тогда оставил меня на крыльце ждать, пока подъедет на каком-то очень необычном транспорте. Была заинтригована, думала, на хорошей машине или мотоцикле. А потом слышу топот копыт, замечаю повозку и своего кавалера. Дождалась принца на коне", - смеется Анастасия. Дмитрий тоже не скрывает улыбку, вспоминая тот вечер.

Женскую часть семьи Ивашко печалят только двухнедельные разлуки с папой и мужем: Дмитрий вынужден по работе уезжать в командировки. Анастасия признается, что ей бывает тяжело решать некоторые бытовые вопросы без мужского взгляда и поддержки, но в целом они с девчонками привыкли. Как говорится, любовь и привязанность только крепнут на расстоянии. "Каждый мой день - это марафон. В шесть утра подъем, потом сборы в садик, школу, подготовка уроков. Одних из школы встретить и накормить, других проводить на занятия и забрать из садика. Готовка, уборка, уроки - так и живем. Особое внимание учебе, чтобы отметки у всех были не ниже восьмерок. Когда уложу детей, стараюсь еще тесто на ночь замесить, чтобы побаловать сладостями своих девочек", - рассказывает о распорядке дня многодетная мама.

Особый праздник в семье утраивают, когда возвращается папа. Готовятся к приезду все. По вечерам не смолкают песни. Дмитрий с дочками поет, а мама аккомпанирует на фортепиано. Обязательный ритуал - поездка всей большой семьей в гости к бабушке в деревню. Там лес, природа, можно всем вместе покататься на велосипедах.

Когда мы вместе с Анастасией забираем из садика маленькую Полину, она дарит маме самодельную открытку с цветами. Анастасия не скрывает эмоций и откровенничает: "Мы с дочками обожаем цветы, особенно выращивать их. Наша мечта - свой участок и дом, где будет много самых разных цветов". Мечтает о собственном участке, большом доме и глава семьи. Как строитель, крепость для своих принцесс и семейный очаг Дмитрий хочет построить своими руками. За таким, казалось бы, стандартным для многих семьей желанием стоит и более глобальное стремление. Дмитрий и Анастасия мечтают о просторном жилье, чтобы обустроить детский дом семейного типа, окутать детей с особенностями развития материнской лаской и отцовским вниманием. "Когда лежали с Ульяной в больнице, познакомились с девочкой, у которой ДЦП. Очень привязались, сложно было расставаться. Хотелось бы иметь возможность помочь таким деткам. Еще хотелось бы помогать родителям, которых лишают родительских прав", - делится самым сокровенным Анастасия. Ее полностью в этом поддерживает супруг, ведь дети в этой семье - залог гармонии и счастья.

Мария ШНА,

Фото Сергея ШЕЛЕГА,

БЕЛТА.-0-

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