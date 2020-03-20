РЕПОРТАЖ: Мы создаем уникальную бизнес-модель. Чем известно предприятие, куда приехал Лукашенко

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:33 "Белпочта" возобновляет прием отправлений в некоторые страны Общество
13:33 Законодательство по защите прав потребителей необходимо совершенствовать - Маркевич Общество
13:28 Житель Могилева воспользовался ошибкой сотрудника банка и присвоил деньги Происшествия
13:26 В Минске и районе с 2016 года установлено более 398 тыс. электронных счетчиков электроэнергии Регионы
13:25 На электронные счетчики электроэнергии в Беларуси уже перевели 60% потребителей Экономика
13:24 Житель Барановичей осужден на 1,1 года колонии за угрозу убийством отцу и издевательство над собакой Происшествия
13:15 Доллар и российский рубль подорожали на торгах 20 марта, евро подешевел Экономика
13:15 Латвия благодарит Беларусь за транзит своих граждан через аэропорт Минска в ситуации с коронавирусом Общество
13:03 Двое парней задержаны за распространение наркотика в Бресте и Минском районе Происшествия
13:02 Макей и Линкявичюс обсудили возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса Общество
13:00 Чемпионат Беларуси по плаванию планируется провести в срок Спорт
12:59 Сезонную дифференциацию для отопительных тарифных групп впервые применят в этом году в Беларуси Экономика
12:58 Были уверены, что страна не бросит нас в беде - белорусские туристы Общество
12:58 "Минскэнерго" в этом году завершит установку двух водогрейных электрокотлов для нужд БелАЭС Экономика
12:56 Посольство Беларуси в Латвии помогло вернуться домой более 100 белорусам Общество
12:50 КГК после жалоб жителей Витебского района помог улучшить качество медобслуживания Регионы
12:45 Житель Гродно подозревается в рассылке фейков о блокировке компьютеров Происшествия
12:40 Ювелирное экспортное бюро планируют создать в ЕАЭС Экономика
12:39 Лукашенко о погодных условиях: идеальные для сельхозработ Президент
12:32 Лукашенко: одной ногой уже вступили в финансовый кризис, теперь пытаемся вернуть ее назад Президент
12:28 Один из выходов со станции метро "Площадь Победы" закроют на ремонт с 23 марта Регионы
12:26 Минчанина будут судить за ДТП, в котором погибла его беременная жена Происшествия
12:24 В Минске за вывоз мусора и чистоту дворов будут жестче спрашивать и с частников Регионы
12:23 Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск Общество
12:21 Женщина и двое детей пострадали в лобовой аварии в Гродно Происшествия
12:18 Лукашенко про "Адани": это локомотив, надо на прицеп взять другие предприятия Президент
12:13 Вырубка леса в Беларуси не наносит ущерба природе - Минлесхоз Экономика
12:12 Лукашенко о коронавирусе: белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры Президент
12:09 Лукашенко: психоз с коронавирусом заставил людей быть аккуратнее Президент
12:09 Витебский аэропорт в 2019 году принял в 3,5 раза больше пассажиров Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
20 марта 2020, 10:41

РЕПОРТАЖ: Мы создаем уникальную бизнес-модель. Чем известно предприятие, куда приехал Лукашенко

На предприятии
На предприятии

Когда объявляется о намерении Президента посетить какой-либо объект, возникает некоторое напряжение. Как правило, глава государства приезжает туда, где есть проблемы, требуется принятие решений на высшем уровне. В этом смысле приезд на успешное частное унитарное предприятие "Адани" - нетипичен. Оно является образцом современного инновационного производства. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться. Корреспонденты БЕЛТА побывали в цехах и расспросили директора Владимира Линева о его способе достижения успеха, работе не ради денег и модели взаимоотношений бизнеса и власти.

С продукцией "Адани" наверняка сталкивалось большинство жителей Беларуси, хотя сами они об этом могли и не знать. Каждый год на диагностической рентгеновской технике этой компании проходят обследования как минимум 4,5 млн человек. Их аппаратура работает в аэропортах по всему миру, на алмазных рудниках, пунктах пограничного и таможенного контроля, на стратегических объектах, в школах, посольствах - и это далеко не полный перечень.

"Месяц назад подписали большой контракт на 10 лет с Министерством юстиции Великобритании на 26 млн фунтов стерлингов. Они выбрали нас как стратегического партнера", - не без гордости рассказывает основатель и генеральный директор. Подобных примеров делового сотрудничества он может привести много. Компания поставляет продукцию в 86 стран мира. Годовой объем экспорта в 2019-м составил почти $40 млн, а в 2020-м должен увеличиться практически до $50 млн.

О предприятии Владимир Линев говорит увлеченно и с энтузиазмом. Для него это не просто работа, а дело жизни в течение уже 30 лет. "Успех "Адани" обусловлен тем, что мы ориентируемся на решение проблем общества - защиту жизни и обеспечение безопасности людей. Мы социально ориентированный бизнес, что и делает нас конкурентными", - убежден он.

Здесь не боятся заявлять о своих успехах - компания работает открыто, честно и ответственно. Например, отчисления в республиканский и местный бюджеты за прошлый год составили Br9,25 млн.

На входе в фойе особая гордость ученого и бизнесмена Владимира Линева - десятки патентов на научные разработки.

"У нас высокотехнологичное производство полного инновационного цикла. Под инновациями подразумеваю создание на основе оригинальной идеи уникального продукта, который сделан в интересах не только предприятия, его собственников, но и в интересах общества", - считает руководитель.

Проводя нас по цехам, он демонстрирует новинки: вот цифровой маммограф для раннего скрининга рака молочной железы, аппарат для радиотерапии при лечении рака кожи, технология по сортировке батареек, которая умеет отделять опасные компоненты от тех, что подлежат переработке.

- Как-то слишком у вас все шоколадно. Неужели и проблем никаких нет?

- На самом деле проблем хватает, внутренних. Но если начать о них говорить публично, это как разбудить медведя, и мне это не нужно.

- Но ведь для многих визит главы государства становится поводом обратиться за содействием…

- Не люблю просить о чем-либо. Обычно самостоятельно решаю свои задачи.

- А как складываются ваши отношения с государством? Что вы вкладываете в понятие социальная ответственность бизнеса?

- Поясню на примере. Министерство здравоохранения обратилось с инициативой: нужен современный компьютерный томограф. И мы такой сделали. Цена - вдвое ниже, чем до этого предлагали западные производители. Сейчас такие томографы работают в семи районных городах Беларуси.

Таким образом медицинская помощь стала более доступной для жителей небольших населенных пунктов, а бюджет получил солидную экономию.

Есть и еще один важный аспект: купив томографы у нас, государство поддержало отечественного производителя, деньги остались в стране, а не ушли в оффшоры.

- Как удалось произвести оборудование, аналогичное по качеству, но вдвое дешевле западных аналогов?

- Для Беларуси мы сделали специальную цену. Для российского рынка, где такое оборудование тоже очень востребовано, будут другие цены. Недополученную прибыль мы сможем вернуть в других странах, на других проектах. Медицина - сложная сфера, зарегулированная. Если бы мы занимались только медтехникой, были бы уже банкротами.

Кроме того, существующую систему тендерных закупок не считаю совершенной. Почему у белорусского производителя нужно закупать по тендеру? На их проведение уходит много времени. Для понимания: они же проводятся не только на покупку нового оборудования, но и на обслуживание, приобретение запчастей, комплектующих. Мы готовы и предлагаем работать напрямую, мы открыты, в то время как некоторые зарубежные компании используют любые, и не совсем честные, методы для выигрыша в тендерах.

- Есть ли в бизнесе место патриотизму или просто бизнес и ничего личного?

- Патриотизм в моем понимании не ограничен рамками одной страны. Это совокупность взглядов человека на жизнь. Если бы я ставил целью только заработок, то бизнес-модель "Адани" была бы совсем другой. А сейчас 80% прибыли реинвестируется в компанию. Хотя эти деньги можно было бы просто положить себе в карман.

- За время работы предприятия - с 1991 года - вы успешно пережили не один кризис. Есть уверенность, что с новым кризисом тоже справитесь?

- Нынешнюю ситуацию в мире я бы охарактеризовал как психоз и панику. Никто не знает, к чему это приведет, но то, что это испортит экономику - 100%. Это поставит под удар и многие наши проекты. Но у нас есть некоторый запас прочности.

Если раньше огромное количество денег в мире вкладывалось в покупку новых бизнесов, то после нынешнего кризиса этого не будет. Из экономики окажутся вымытыми большие суммы. Лишних денег в мире уже не будет.

- Какими последствиями это грозит нашим предприятиям, экономике страны?

- Нужно прийти к пониманию, что мир сильно изменился. Конвейерное производство уже не актуально. Важным стало не количество, а качество товара, разнообразие и скорость выхода на рынок.

Успешны будут те предприятия, которые конкурируют не продукцией, а бизнес-моделями. Необходима эффективная, гибкая система управления.

Поясню на своем примере. Когда мы сделали компьютерный томограф, о котором уже говорилось, ничего нового не изобретали. Его нужно было просто произвести под потребности заказчика. На "Адани" от разработки продукции до появления на рынке проходит от 6 до 8 месяцев.

В мире кризис перепроизводства. Заказчиков часто не устраивает стандартный продукт, у него должны быть индивидуальные характеристики. Мы в первую очередь ориентируемся на потребности клиентов. Благодаря этому, например, удалось получить заказы от корпорации с многомиллиардным оборотом - DP World, одного из крупнейших портовых операторов в мире.

Если говорить об экономике страны в целом, то, на мой взгляд, ни рыночные реформы, ни приватизация крупных госпредприятий не дадут должного эффекта. Игра, связанная с покупкой и поглощением, прошла. Многие предприятия в мире готовы работать не ради прибыли, а ради работы как таковой. Чтобы выжить в условиях перепроизводства, им необходим альянс с игроками высокого уровня, которые имеют рынки сбыта и имя.

Главное сегодня - организовать работу, наладить систему управления бизнесом. Не трогая крупные предприятия, нужно параллельно создавать эффективную модель инновационной экономики. Ее основой являются высокие технологии. Быстрый рост экономики возможен благодаря высокотехнологичной продукции, потому что именно в ней заложена высокая добавленная стоимость, которая формируется за счет большого интеллектуального труда.

- Да, цифры вашей компании по добавленной стоимости на одного работника впечатляют: с 2017 года они в пределах Br158 тыс. - 162 тыс. Выработка на одного сотрудника - Br335 тыс. за прошлый год, по Br280 тыс. в 2017-м и 2018-м. Какова же зарплата?

- Мой принцип: человек должен получать не за то, что пришел на работу, а за результаты. Он должен понимать, что ему платит не предприятие или директор, а общество - за то, что он создал.

У нас высокая дифференциация зарплаты: у кого-то одна тысяча рублей, у кого-то Br12 тыс. и выше. В среднем на производстве - это Br2,3 тыс., у разработчиков - Br2 750.

Эффективность сотрудников не оценивается только ростом производительности труда, типа кто быстрее бегает и делает за час больше деталей, тот и лучше. Она достигается за счет интеллектуального труда.

Мы решаем сложные задачи. И нам нужны высококлассные специалисты. Они работают небольшими командами и обладают значительной степенью самостоятельности.

В год набираем около 100 человек. Планируем за ближайшие три года удвоить число специалистов.

На многих предприятиях с советских времен сохранились Доски почета. А на "Адани" - Доски компетенций. Это магнитные таблицы с фишками разных цветов, фотографиями сотрудников и перечнем всяческих навыков. Здесь наглядно видно, кто во что горазд. Например, кто отлично владеет компьютерными программами, а кто на среднем уровне. Исходя из этих данных, руководитель проекта подбирает себе команду для выполнения конкретного задания.

- Вы уже 30 лет в компании. Если говорить о благосостоянии, то заработали достаточно. К тому же в интервью вы неоднократно утверждали, что деньги для человека уже не являются главным мотивирующим фактором. В таком случае, что вас мотивирует продолжать работать?

- Для меня люди здесь, в "Адани" - это уже в какой-то степени семья.

Моя цель - создать уникальную бизнес-модель, такую саморазвивающуюся инновационную машину. Для этого выстраиваю систему коллективного управления.

Попробую пояснить. Люди не должны чувствовать себя рабами, которых пригнали сюда на работу, чтобы дать деньги на пропитание. Для них это тоже бизнес, площадка для самореализации. Получив зарплату, они могут ее потратить или вложить часть в проекты своего же предприятия. Таким образом они становятся участниками бизнеса и приходят к пониманию, что твой финансовый результат напрямую зависит от твоей же работы.

Екатерина КРИШЕНИК,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здравоохранение Лукашенко медицина производство промышленность репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске и районе с 2016 года установлено более 398 тыс. электронных счетчиков электроэнергии
Фото из архива КГК после жалоб жителей Витебского района помог улучшить качество медобслуживания
Фото из архива Один из выходов со станции метро "Площадь Победы" закроют на ремонт с 23 марта
Фото из архива В Минске за вывоз мусора и чистоту дворов будут жестче спрашивать и с частников
Фото из архива Витебский аэропорт в 2019 году принял в 3,5 раза больше пассажиров
Фото из архива Около 60 строений тепловых и кабельных сетей Минска в этом году украсит художественная роспись
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко посетил предприятие "Адани", выпускающее медтехнику и системы безопасности
В Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19
В порт Клайпеды пришел третий в этом месяце танкер с нефтью для Беларуси
394 рубля в месяц – за собственную квартиру! Кредиты на жилье в комплексах Минска – самый честный выбор!
Топ-новости
Лукашенко о коронавирусе: белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры
Честная конкуренция, использование отечественной продукции - Лукашенко об основных принципах работы предприятий
Посольство Беларуси в Латвии помогло вернуться домой более 100 белорусам
Госатомнадзор проверил БелАЭС к завозу ядерного топлива
Безналичная благотворительность. Как банковская карточка может оказать помощь?
Белорусские фирмы ждут сбои в цепочках поставок: как бизнесу остаться здоровым в новых условиях?
Лесное хозяйство в Беларуси ведется по международным стандартам
"Белпочта" возобновляет прием отправлений в некоторые страны
"Минскэнерго" в этом году завершит установку двух водогрейных электрокотлов для нужд БелАЭС
Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 марта
Чемпионат Беларуси по плаванию планируется провести в срок
Сезонную дифференциацию для отопительных тарифных групп впервые применят в этом году в Беларуси
Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня
БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей
Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.