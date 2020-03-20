РЕПОРТАЖ: Мы создаем уникальную бизнес-модель. Чем известно предприятие, куда приехал Лукашенко

Когда объявляется о намерении Президента посетить какой-либо объект, возникает некоторое напряжение. Как правило, глава государства приезжает туда, где есть проблемы, требуется принятие решений на высшем уровне. В этом смысле приезд на успешное частное унитарное предприятие "Адани" - нетипичен. Оно является образцом современного инновационного производства. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться. Корреспонденты БЕЛТА побывали в цехах и расспросили директора Владимира Линева о его способе достижения успеха, работе не ради денег и модели взаимоотношений бизнеса и власти.

С продукцией "Адани" наверняка сталкивалось большинство жителей Беларуси, хотя сами они об этом могли и не знать. Каждый год на диагностической рентгеновской технике этой компании проходят обследования как минимум 4,5 млн человек. Их аппаратура работает в аэропортах по всему миру, на алмазных рудниках, пунктах пограничного и таможенного контроля, на стратегических объектах, в школах, посольствах - и это далеко не полный перечень.

"Месяц назад подписали большой контракт на 10 лет с Министерством юстиции Великобритании на 26 млн фунтов стерлингов. Они выбрали нас как стратегического партнера", - не без гордости рассказывает основатель и генеральный директор. Подобных примеров делового сотрудничества он может привести много. Компания поставляет продукцию в 86 стран мира. Годовой объем экспорта в 2019-м составил почти $40 млн, а в 2020-м должен увеличиться практически до $50 млн.

О предприятии Владимир Линев говорит увлеченно и с энтузиазмом. Для него это не просто работа, а дело жизни в течение уже 30 лет. "Успех "Адани" обусловлен тем, что мы ориентируемся на решение проблем общества - защиту жизни и обеспечение безопасности людей. Мы социально ориентированный бизнес, что и делает нас конкурентными", - убежден он.

Здесь не боятся заявлять о своих успехах - компания работает открыто, честно и ответственно. Например, отчисления в республиканский и местный бюджеты за прошлый год составили Br9,25 млн.

На входе в фойе особая гордость ученого и бизнесмена Владимира Линева - десятки патентов на научные разработки.

"У нас высокотехнологичное производство полного инновационного цикла. Под инновациями подразумеваю создание на основе оригинальной идеи уникального продукта, который сделан в интересах не только предприятия, его собственников, но и в интересах общества", - считает руководитель.

Проводя нас по цехам, он демонстрирует новинки: вот цифровой маммограф для раннего скрининга рака молочной железы, аппарат для радиотерапии при лечении рака кожи, технология по сортировке батареек, которая умеет отделять опасные компоненты от тех, что подлежат переработке.

- Как-то слишком у вас все шоколадно. Неужели и проблем никаких нет?

- На самом деле проблем хватает, внутренних. Но если начать о них говорить публично, это как разбудить медведя, и мне это не нужно.

- Но ведь для многих визит главы государства становится поводом обратиться за содействием…

- Не люблю просить о чем-либо. Обычно самостоятельно решаю свои задачи.

- А как складываются ваши отношения с государством? Что вы вкладываете в понятие социальная ответственность бизнеса?

- Поясню на примере. Министерство здравоохранения обратилось с инициативой: нужен современный компьютерный томограф. И мы такой сделали. Цена - вдвое ниже, чем до этого предлагали западные производители. Сейчас такие томографы работают в семи районных городах Беларуси.

Таким образом медицинская помощь стала более доступной для жителей небольших населенных пунктов, а бюджет получил солидную экономию.

Есть и еще один важный аспект: купив томографы у нас, государство поддержало отечественного производителя, деньги остались в стране, а не ушли в оффшоры.

- Как удалось произвести оборудование, аналогичное по качеству, но вдвое дешевле западных аналогов?

- Для Беларуси мы сделали специальную цену. Для российского рынка, где такое оборудование тоже очень востребовано, будут другие цены. Недополученную прибыль мы сможем вернуть в других странах, на других проектах. Медицина - сложная сфера, зарегулированная. Если бы мы занимались только медтехникой, были бы уже банкротами.

Кроме того, существующую систему тендерных закупок не считаю совершенной. Почему у белорусского производителя нужно закупать по тендеру? На их проведение уходит много времени. Для понимания: они же проводятся не только на покупку нового оборудования, но и на обслуживание, приобретение запчастей, комплектующих. Мы готовы и предлагаем работать напрямую, мы открыты, в то время как некоторые зарубежные компании используют любые, и не совсем честные, методы для выигрыша в тендерах.

- Есть ли в бизнесе место патриотизму или просто бизнес и ничего личного?

- Патриотизм в моем понимании не ограничен рамками одной страны. Это совокупность взглядов человека на жизнь. Если бы я ставил целью только заработок, то бизнес-модель "Адани" была бы совсем другой. А сейчас 80% прибыли реинвестируется в компанию. Хотя эти деньги можно было бы просто положить себе в карман.

- За время работы предприятия - с 1991 года - вы успешно пережили не один кризис. Есть уверенность, что с новым кризисом тоже справитесь?

- Нынешнюю ситуацию в мире я бы охарактеризовал как психоз и панику. Никто не знает, к чему это приведет, но то, что это испортит экономику - 100%. Это поставит под удар и многие наши проекты. Но у нас есть некоторый запас прочности.

Если раньше огромное количество денег в мире вкладывалось в покупку новых бизнесов, то после нынешнего кризиса этого не будет. Из экономики окажутся вымытыми большие суммы. Лишних денег в мире уже не будет.

- Какими последствиями это грозит нашим предприятиям, экономике страны?

- Нужно прийти к пониманию, что мир сильно изменился. Конвейерное производство уже не актуально. Важным стало не количество, а качество товара, разнообразие и скорость выхода на рынок.

Успешны будут те предприятия, которые конкурируют не продукцией, а бизнес-моделями. Необходима эффективная, гибкая система управления.

Поясню на своем примере. Когда мы сделали компьютерный томограф, о котором уже говорилось, ничего нового не изобретали. Его нужно было просто произвести под потребности заказчика. На "Адани" от разработки продукции до появления на рынке проходит от 6 до 8 месяцев.

В мире кризис перепроизводства. Заказчиков часто не устраивает стандартный продукт, у него должны быть индивидуальные характеристики. Мы в первую очередь ориентируемся на потребности клиентов. Благодаря этому, например, удалось получить заказы от корпорации с многомиллиардным оборотом - DP World, одного из крупнейших портовых операторов в мире.

Если говорить об экономике страны в целом, то, на мой взгляд, ни рыночные реформы, ни приватизация крупных госпредприятий не дадут должного эффекта. Игра, связанная с покупкой и поглощением, прошла. Многие предприятия в мире готовы работать не ради прибыли, а ради работы как таковой. Чтобы выжить в условиях перепроизводства, им необходим альянс с игроками высокого уровня, которые имеют рынки сбыта и имя.

Главное сегодня - организовать работу, наладить систему управления бизнесом. Не трогая крупные предприятия, нужно параллельно создавать эффективную модель инновационной экономики. Ее основой являются высокие технологии. Быстрый рост экономики возможен благодаря высокотехнологичной продукции, потому что именно в ней заложена высокая добавленная стоимость, которая формируется за счет большого интеллектуального труда.

- Да, цифры вашей компании по добавленной стоимости на одного работника впечатляют: с 2017 года они в пределах Br158 тыс. - 162 тыс. Выработка на одного сотрудника - Br335 тыс. за прошлый год, по Br280 тыс. в 2017-м и 2018-м. Какова же зарплата?

- Мой принцип: человек должен получать не за то, что пришел на работу, а за результаты. Он должен понимать, что ему платит не предприятие или директор, а общество - за то, что он создал.

У нас высокая дифференциация зарплаты: у кого-то одна тысяча рублей, у кого-то Br12 тыс. и выше. В среднем на производстве - это Br2,3 тыс., у разработчиков - Br2 750.

Эффективность сотрудников не оценивается только ростом производительности труда, типа кто быстрее бегает и делает за час больше деталей, тот и лучше. Она достигается за счет интеллектуального труда.

Мы решаем сложные задачи. И нам нужны высококлассные специалисты. Они работают небольшими командами и обладают значительной степенью самостоятельности.

В год набираем около 100 человек. Планируем за ближайшие три года удвоить число специалистов.

На многих предприятиях с советских времен сохранились Доски почета. А на "Адани" - Доски компетенций. Это магнитные таблицы с фишками разных цветов, фотографиями сотрудников и перечнем всяческих навыков. Здесь наглядно видно, кто во что горазд. Например, кто отлично владеет компьютерными программами, а кто на среднем уровне. Исходя из этих данных, руководитель проекта подбирает себе команду для выполнения конкретного задания.

- Вы уже 30 лет в компании. Если говорить о благосостоянии, то заработали достаточно. К тому же в интервью вы неоднократно утверждали, что деньги для человека уже не являются главным мотивирующим фактором. В таком случае, что вас мотивирует продолжать работать?

- Для меня люди здесь, в "Адани" - это уже в какой-то степени семья.

Моя цель - создать уникальную бизнес-модель, такую саморазвивающуюся инновационную машину. Для этого выстраиваю систему коллективного управления.

Попробую пояснить. Люди не должны чувствовать себя рабами, которых пригнали сюда на работу, чтобы дать деньги на пропитание. Для них это тоже бизнес, площадка для самореализации. Получив зарплату, они могут ее потратить или вложить часть в проекты своего же предприятия. Таким образом они становятся участниками бизнеса и приходят к пониманию, что твой финансовый результат напрямую зависит от твоей же работы.

Екатерина КРИШЕНИК,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-