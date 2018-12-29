РЕПОРТАЖ: На часах уже 12 без пяти - пора на новогодний шопинг

Самая волшебная ночь в году почти у порога - и все больше окон в домах зазывают праздник сиянием и подмигиванием гирлянд, полки холодильников ломятся от заготовленных продуктов и шампанского, а в воздухе витает новогодний аромат хвои и мандаринов. Но еще далеко не все за чередой повседневных забот успели украсить свои дома, закупиться подарками под елку и закусками к праздничному столу. Корреспонденты БЕЛТА тоже в числе отстающих. Потому, улучив свободный час, отправились в предновогодний шопинг, а заодно заглянули в покупательские корзинки столичных жителей.

В эти дни самые оживленные улицы и станции метро у рынков и крупных универмагов, торговых центров. Даже если не местный, плыви с потоком - и вынесет к торговым берегам.

Кстати, в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома напоминают, что с 15 декабря по 7 января крупные торговые объекты (площадью более 400 кв.м) будут доступны как минимум до 22.00. Только непосредственно в дни праздников - 31 декабря и 7 января - все столичные магазины открыты для покупателей по обычному режиму рабочего дня. Берите на заметку, если еще планируете выбраться за покупками.

Начнем, пожалуй, с самого главного - новогоднего антуража. Только он спасает белорусский бесснежный праздник переливами огней, блестками мишуры и зеркальными бликами стеклянных шаров.

"Мне надо с разноцветными огоньками гирлянду, окно украсить", - просит Тамара Владимировна консультанта в ЦУМе. Тот советует недорогой вариант с 5 режимами - всего за Br9 (с 25-процентной скидкой). "Раз так, возьму две, вторую - на вход со стороны улицы", - спохватывается женщина. А продавец рекомендует в этом случае взять аналогичную гирлянду, но уже морозостойкую, специально для улицы. И так с каждым клиентом, ведь удачная покупка в праздники - это тоже своего рода подарок.

С помощью продавцов подбираю и себе в рабочий кабинет гирлянду на окно, силиконовые крючки для ее оформления (хит продаж) и пару стеклянных шаров. "Шарики разбирают очень охотно, сегодня люди все больше предпочитают стекло - как раньше. У нас есть большой выбор. Как и в прошлом году, очень популярны игрушки на елку в виде сов", - рассказывают сотрудники новогоднего отдела универмага.

Активно раскупаются искусственные ели белорусского производства с силиконовыми иголками - их, как объясняют специалисты, проще мыть, да и выглядят как натуральные. Да что там, даже искусственный снег мешками домой несут - и красиво, и не тает.

Минчанка Светлана обстоятельно выбирает блестящий декор для интерьера. "Так вышло, что у нас в семье все Весы по гороскопу: я, муж и две дочки, им 26 и 21 год. Так что все мы эстеты, любим, когда все гармонично и красиво. Поэтому девочки, хоть и живут отдельно, все равно на Новый год к нам домой приезжают, украшают свои комнаты и елку в большом зале. Стол у нас тоже всегда нарядный, глаз радует! А что из блюд? Мы не столько о символе года думаем, сколько о людях. У каждого есть любимая еда: младшая, например, любит рыбу, морепродукты. На Новый год обязательно себе покупает креветки. Папе мы готовим кальмаров. Так у каждого что-то свое, самое любимое. И, конечно, как заведено - шуба, оливье. Куда же без них", - рассказывает Светлана.

Рядом женщины присматриваются к елочным игрушкам. При знакомстве оказывается, что это медицинские сестры Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения выбирают подарок своей коллеге - главной медсестре. "А рабочие места мы давно украсили. Пожалуй, с 15 декабря уже создаем новогоднее настроение пациентам", - добавляет Инна Леонидовна.

Также и минчанин Владимир набрал шариков не только домой, но и на подарки. "За покупками к столу позже вместе с женой пойдем. У нас так заведено. А вот предпраздничная уборка вечером 31 декабря - это на мне", - поясняет молодой человек.

Новогодние традиции в каждой семье свои, но для многих белорусов этот праздник, зачастую, - повод избавится от чего-то старого и купить новое: будь то обычная посуда или новый телевизор, микроволновка. Так что ничего удивительного, что и в соответствующих отделах многолюдно.

Вот, например, мужчина обстоятельно и по-деловому рассматривает ценники и характеристики разных вариаций сковородок и докладывает по телефону жене. "Пришло время уже менять, решили с супругой как раз к Новому году купить. А значит, подойти к делу надо основательно", - говорит Андрей.

Пожалуй, сейчас один из тех периодов, когда в отделах под условным названием "все для кухни" можно встретить немало мужчин. Молодой папа Сергей с малышом Даником пришел за сюрпризом для супруги: "Нам нужны весы кухонные. Наша мама любит кулинарить - вот и сделаю подарок".

Увешанная покупками, присматривается к чайникам и молодая мама Виктория из Толочина. "Приехала в Минск забрать племянника и отвезти к бабушке на праздники. Заодно закупаюсь всем необходимым - мы переезжаем в новый дом. Правда, не в Новый год - не успели еще все подготовить. Но все равно, 2019-й у нас начнется с новоселья. Поэтому все покупки в эту пору - нужные, а все подарки - теплые пожелания и забота друг о друге", - говорит девушка.

Поменьше посетителей в отделах с ювелирными изделиями и часами. "Мы вечером сегодня наплыв ожидаем, когда уже, наконец, закончится эта рабочая неделя, - объясняет продавец Марина. - Но самое забавное у нас начинается 31 декабря, когда прибегают мужчины и спешно, озабоченно начинают выбирать подарок. Каких только историй не бывает!"

Но и сейчас продавцам здесь работы хватает. Например, Александр попросил помочь подогнать браслет на часах для своей жены. "Мы так и планировали, что я ей подарю часы. Во всякие приметы про то, что любимым часы не дарят, не верю. Мы стараемся всегда друг другу угодить с подарком. Хотя для себя я на Новый год у жены попросил просто пожелать мне здоровья - вот что мне сейчас очень нужно", - признается молодой человек.

Что ж, за полной корзиной здоровья надо разве что в овощной отдел или на рынок - закупаться фруктами и зеленью, витаминами. Сейчас, как говорят торговцы, берут все: мандарины и апельсины килограммами, бананы связками, виноград гроздьями, ананасы, киви, гранаты, хурму, шпинат и прочую зелень. Словом, не только одним оливье и селедкой под шубой сыты будут минчане на эти праздники.

А кто сам готовить не собирается, тот уже сейчас запасается угощениями в гости - джентльменским набором из сладостей и шипучего волшебства в бутылках.

Некоторые же нет-нет да и захватят гостинца не только родным и близким, но и для братьев наших меньших. Это уже для здоровья души хорошо - сеять зерна добра, которые, будем верить, прорастут в новом году в сердцах многих и многих.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-