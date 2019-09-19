РЕПОРТАЖ: Народный талант: в Чашникском районе живет единственная резчица по дереву в Беларуси

Анну Осипкову называют талантом из народа, самородком. Она за свою жизнь топором, пилой, киянкой и стамесками создала десятки уникальных деревянных скульптур, часть хранится в музеях в Чашниках и Новолукомле, многие подарены людям. Женщины-резчицы - большая редкость. Здесь нужны не только желание и талант, но и сила в руках, чтобы уверенно держать инструменты. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Чашникский район и познакомились с 80-летним мастером.

Анна Осипкова родилась в большой крестьянской семье. У нее было пять сестер и брат. После Великой Отечественной войны из семерых выжили только четверо детей: трое умерли от голода. Отец скончался почти сразу после победы, и мать поднимала ребят одна.

Анна Савельевна хорошо помнит послевоенный голод, трудные годы. "Я была слабенькая, болезненная девочка, поэтому бабушка и дедушка забрали меня к себе. Дед вырезал тарелки, ложки и другую кухонную утварь. Он мне показывал, как и что делать, рассказывал, какое дерево лучше для работы. Из стружек мастерила кукол", - вспоминает резчица.

Маленькая Аня очень хотела освоить рисование, но учителя в деревне не было. "Из-за этого очень расстраивалась, плакала. Потом дедушка сказал: нужно поступить куда-то, решили - в Витебское художественно-графическое педагогическое училище (в тот год на его базе создали худграф пединститута). Для поступления нужно было представить свои работы, а у меня - ни бумаги, ни красок, углем, сажей рисовала на обоях. Так и подготовилась, - рассказывает Анна Осипкова. - Резьба в училище была как факультатив, который я очень любила. Училась всем правилам рисования, но делала, как подсказывает сердце. Мои работы переплетены с жизненными переживаниями".

В Витебске она познакомилась с будущим супругом. Молодожены решили поехать на освоение целины. Работали на Кавказе, в Казахстане, где у них родился сын Игорь, но вскоре вернулись на родину. Семья поселились в деревне Млын Чашникского района. Работала Анна Савельевна учителем рисования и черчения в деревенских школах - в Новой Заре и Краснолуках.

"У меня были необычные уроки, не такие, как положено, иногда отступала от программы, - смеется Анна Савельевна. - Вела учеников в лес, показывала природу. Потом приходили в класс и дети переносили на бумагу, что запомнили. Зимой ходили на стадион, где из снега ученики лепили фигуры. За это они получали оценки".

Народный мастер до пенсии работала педагогом и все это время вырезала скульптуры.

"Мастерской не было, вырезала на полу в доме. Беру колоду, и уже вижу не кусок дерева, а готовую работу. Из инструментов - пила, топор, киянка и две стамески еще от деда. Со временем начало что-то получаться, - отмечает Анна Савельевна. - Муж все ругался: "Опять свои коряги принесла". Поэтому я пыталась работать не при нем. А когда он уезжал в санаторий, круглыми сутками сидела за деревом и голода не чувствовала".

Работы резчицы часто брали на выставки. Потом автор узнавала, что одна уехала во Францию, другая - в Германию, Боливию.

"Знаю, что в Ливадийском дворце под Ялтой есть моя скульптура. Каталог работ не видела и ни разу не ездила на выставки: не было денег, - говорит Анна Савельевна. - Много сделала всего, но все это разошлось: то попросят, то сама подарю. Делала их не ради денег, славы, просто мне так хотелось, душа требовала. Бывает, приезжали люди, говорили: "А подарите мне вот эту работу". Я и отказать как-то не могла".

Своим лучшим учеником Анна Осипкова считает сына. Ее известность помогла Игорю с работой. К ней как-то приехал из Минска журналист. В газете вышла статья о мастере, и в деревню начали приходить письма со всего Советского Союза. Среди них было одно из производственного объединения "Красная Балтика" с предложением о работе. "Говорю сыну, может, ты поедешь? Я не хочу туда, - вспоминает Анна Савельевна. - Сын тогда жил с семьей в Горках в маленькой комнате. Он выслал на "Красную Балтику" фотографии своих скульптур, его взяли на работу, перевез в Ленинград семью. Трудился на реставрации дворцов в Петергофе, теперь получает заказы со всей России. Внучка моя стала архитектором, внук - ювелиром".

На работах Анны Савельевны изображены библейские мотивы, родная природа, эпизоды из сказок. "Еще в детстве любила одна лечь на траву и наблюдать за облаками, пчелами. Ходила в лес, как в дом, была наедине с природой. Так отдыхала", - делится она.

Когда сила в руках начала исчезать, Анна Осипкова занялась живописью: рисует на обратной стороне обоев.

Также она расписывает стены в домах, школах. Все бесплатно, из любви к искусству. Ее яркие, позитивные и солнечные, как и сама автор, картины, были бы отличными иллюстрациями к детским книгам.

Сейчас Анна Савельевна живет в общежитии в Новолукомле. Из домика-барака в Новой Заре переехала в город, в более комфортные условия. "Летом немного была в деревне, но больше не поеду. Очень сложно оттуда уезжать: оставляю же родное место. Теперь буду привыкать к городу. Изучила не столько сам Новолукомль, сколько его окрестности. Недавно по тропинкам рыбаков обошла полуостров на местном озере. В этот момент впервые в городе ощутила себя наедине с природой: чайки летают, ветер шумит. Почувствовала себя дома”, - с улыбкой говорит Анна Осипкова.

По ее словам, сын Игорь просил переехать к нему в Санкт-Петербург, но Анна Савельевна отказывается: "Говорю, сынок, пока ноги ходят, никуда не поеду из родного края".

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-