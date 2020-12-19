Репортаж: "Нас много и мы отстоим свою страну" - участники автопробегов побывали во Дворце Независимости

Дворец Независимости субботним вечером принимал необычных гостей. Ими на этот раз стали не лидеры зарубежных государств, не послы, вручающие Президенту верительные грамоты, не министры и руководители белорусских ведомств, которые собрались обсуждать очередные вопросы государственной важности.

Это были обычные жители страны, которые днем участвовали в Республиканском автопробеге "За единую Беларусь!", после чего их путь пролег прямиком ко Дворцу Независимости. И хотя никаких государственных решений они не принимали и не собирались принимать, все-таки очень важный момент: каждый их голос - за независимую, сильную и процветающую Беларусь.

Автомобилисты, их семьи, друзья - объединены единым порывом любви к Беларуси и желанием жить в мирной, спокойной и благополучной стране. Вот собственно и все. Просто и понятно. Ярко и красиво. Белорусы хотят мира, спокойствия, стабильности. Наверное, это исторически, в крови белорусов, переживших немало войн, бед и горя. Огромное желание сохранить то, что далось очень тяжело.

Именно об этом и говорили гости Дворца Независимости. Эмоционально, проникновенно и очень искренне. Это люди, которые болеют за будущее страны. Это люди, которые действительно хотят мира и благополучия - себе и другим.

Жительница Минска Ирина Абраменко работает финансистом в иностранной фармацевтической компании и с сентября участвует в автопробегах. Она рассказала: "Я очень люблю свою страну и всегда ею гордилась. Поскольку побывала в более чем 40 государствах мира, мне есть с чем сравнивать. Своим друзьям из других стран я всегда много и с гордостью говорила про мою родную Беларусь. И теперь очень больно за то, что происходит у нас, столько потрясений, негатива… Те, кто выходит с акциями на улицы, непонятно к чему призывают. Нетерпимость, вражда - это неправильно. Я против разрушения, я за созидание. Ведь посмотрите, как много сделано в нашем государстве, сколько создано прекрасного. Вот Дворец Независимости - это ведь также достояние нашей страны, олицетворение того, как много прекрасного сделано и сколько еще можно создать".

Ирина Абраменко

В числе экскурсантов были люди из разных регионов страны, разного возраста, разных профессий и должностей. Но все они объединены единым стремлением сохранить Беларусь красивой и единой, независимой и благополучной. Кстати, некоторые автомобилисты были семьями, с детьми, школьного возраста и даже маленькими, что очень показательно. Беларусь - это наша большая семья. А в ней - семья каждого отдельно взятого человека.

Минчанка Алла Грохольская приехала вместе с 15-летним сыном Владиславом. Ему также посчастливилось узнать, какие секреты хранит этот один из современных символов белорусской государственности и суверенитета. Алла говорит: "Дворец очень красив и современен. Прекрасно, что в нашей стране создали много нового, того, что останется потомкам. Думаю, что белорусам надо думать, как развиваться дальше, как создавать будущее... Если честно, меня удивили августовские события, когда начались эти несанкционированные акции, агрессия".

Она также поделилась, что про автопробеги узнала случайно. Однажды проезжала мимо, присоединилась, и сейчас ездит постоянно. "Окунулась в атмосферу единомышленников. Нас много, и мы отстоим свою страну", - заверила участник автопробега.

…Конечно, некоторые считают, что попасть во Дворец Независимости невозможно. Как видим, это не так. Автомобилисты не только посмотрели залы, послушали много увлекательных историй, к примеру, о том как проходила известная встреча "нормандской четверки".

Через Зал торжественных церемоний проходят абсолютно все посетители. Кстати, здесь проходят важнейшие официальные мероприятия, включая чествование спортсменов и инаугурацию Президента.

Интересно, что все убранство Дворца Независимости создавалось руками белорусских умельцев, а также отечественных предприятий. Исключением стали лишь мрамор и гранит.

Особый интерес гостей вызвала копия оригинала Слуцкого пояса - его, кстати, вручили Александру Лукашенко во время посещения предприятия "Слуцкие пояса". В вывешенных картинах отражены многие исторические архитектурные сооружения Беларуси.

Отдельно надо сказать про Зеленый зал Дворца Независимости, который стал знаменитым в феврале 2015 года: здесь проходили переговоры "нормандской четверки" - лидеров России, Украины, Германии и Франции. А ведь вначале планировалось, что здесь они просто смогут отдохнуть перед переговорами. Но президентам понравился этот зал, и они решили здесь проводить переговоры, которые в итоге длились почти 17 часов. Интересный момент - они сами решили передвинуть мебель в этом зале и расположились на диванах у стены. Все эти тонкости, предшествующие переговорному процессу, уже стали историей.

Что касается экскурсии по Дворцу Независимости - это, конечно же, увлекательное событие, наполненное эмоциями от увиденного и услышанного. Это своего рода сопричастность к тем масштабным переговорам, встречам, многие из которых входят затем в историческую летопись независимой Беларуси. Дворец Независимости действительно символизирует независимость Беларуси и здесь сконцентрированы история, национальные традиции, а также современность. Гостям также показали видеофильм о том, как создавался этот знаковый для государства объект.

Огромный вклад в создание этого уникального сооружения внесли именно белорусские мастера, чьим искусством восхищаются как белорусы, так и зарубежные гости.

Давайте и дальше совместно созидать современные страницы летописи нашей мирной и независимой Родины.

БЕЛТА.-0-

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