РЕПОРТАЖ: Не пустить огонь в дом: в Гомельской области проводят профилактические рейды

Печальная закономерность, проверенная годами: стоит столбику термометра пойти вниз, как начинает расти число пожаров. И происходит это нередко из-за безразличного отношения людей к состоянию своего дома и его "начинки" - печного и электрооборудования, а также из-за несерьезного отношения к правилам пожарной безопасности. Чтобы не пустить огонь в дом, в Гомельской области проводят большую профилактическую работу. "Это и смотровые комиссии, и различные рейды, во время которых обследуют домовладения. Спасатели ведут профилактические беседы с людьми, проверяют печное отопление, рассказывают, как безопасно эксплуатировать печь", - рассказала официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей. К одному из таких рейдов в Добруше присоединились и корреспонденты БЕЛТА.

По пути маршрута смотровой комиссии первый заместитель начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Павел Липов приводит статистику: с начала года в районе произошло 44 пожара - это на один случай больше по сравнению с таким же периодом 2020-го. Число погибших уменьшилось с 4 человек в прошлом до 2 в этом году, однако травмированных выросло - с 2 до 3.

Останавливаемся на ул.Гомельской. Здесь в частном доме одна живет Надежда Демкова 1945 года рождения. Инспектор отделения социальной помощи на дому ТЦСОНа Татьяна Новикова рассказывает, что пока управляться по хозяйству пенсионерке помогает соседка, но уже решается вопрос с социальным работником.

"Проходите, детки, проходите", - отрывается от просмотра телепередачи хозяйка. За гостями лениво наблюдает рыжий кот, сладко потягиваясь после прерванного дневного сна.

Пока представитель соцслужбы уточняет нюансы для выделения пенсионерке материальной помощи, спасатели обследуют печку и грубку, которыми отапливается дом.

"При проверке домовладений с таким отоплением обращаем внимание на состояние печи. Она должна быть побелена, оштукатурена, без трещин. Это касается и дымохода. Обращаем внимание и на состояние дверец, а также чтобы был притопочный лист, если пол деревянный", - описывает алгоритм первый заместитель начальника районного отдела по ЧС. Проверяют и то, как складируются горючие материалы, не расположены ли поблизости предметы и материалы, которых быть не должно. Рассказывают работники МЧС жильцам о мерах безопасности: "Топить печь нужно под постоянным контролем, нельзя допускать несовершеннолетних. Запрещено класть дрова больше длины топливника, использовать для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - это может привести к ожогам".

Павел Липов добавляет, что в прошлом месяце в доме Надежды Федоровны смотровая комиссия выявила незначительные нарушения требований пожарной безопасности. "Например, необходимо было закрепить дверцы печи. Бабушке помогли, сейчас недостатки устранены", - констатирует он.

Хозяйка немного беспокоится, все ли в порядке. Ее убеждают, что поводов для переживаний нет.

Во время визита смотровая комиссия передала пенсионерке и новый автономный пожарный извещатель. "Он необходим для раннего обнаружения пожара. Если вдруг пойдет дым, прибор начнет пищать. Если вы будете спать, он разбудит. Вам нужно будет покинуть помещение и позвонить в пожарную службу по телефону 101, сообщить адрес", - напоминает правила поведения Павел Липов.

Следующий адрес - дом на ул.Красноармейской, в котором живут инвалид второй группы Валентина Сухих и ее сестра Любовь Деева.

"Ранее здесь комиссия выявляла по печному отоплению небольшие нарушения - были трещины, притопочный лист маленького размера. Все устранено", - комментирует инспектор отделения социальной помощи на дому ТЦСОНа. Кроме того, по госпрограмме в доме установили сигнально-звуковое устройство с выводом на фасад, АПИ.

"Помните, что за два часа до отхода ко сну нужно прекращать топку печи?" - спрашивает у сестер Ксения Шингирей.

"А мы вечером не топим, только с утречка", - заверяют хозяйки.

Небольшое замечание звучит от Павла Липова: нужно отодвигать при топке печи подальше ковер, чтобы угольки не отскакивали.

"Было такое", - признает одна из сестер, показывая на черные точки-следы на ковре.

Комиссия проверяет работу СЗУ и АПИ и оставляет хозяйкам памятки, где прописаны требования и правила, которые следует соблюдать при пользовании печным и электрооборудованием, а также буклеты с другой важной информацией.

Точкой маршрута безопасности становится и квартира в пятиэтажке в микрорайоне Мелиоратор. Ранее дети в семье Светланы Зеновой признавались находящимися в социально опасном положении. Полгода ребята провели в социально-педагогическом центре, в июле дети вернулись к матери. "К таким семьям повышенное внимание. Обследование у них проводится минимум раз в месяц", - подчеркивает главный специалист отдела образования райисполкома Наталья Бундер.

"Как дела? Как дети?" - интересуются с порога гости у хозяйки.

"Старшие дочка и сын сейчас в школе. Мы с младшеньким занимаемся домашними делами", - отвечает многодетная мать.

При обследовании жилья большое внимание уделяют пожарной безопасности. Работники МЧС проверяют автономный пожарный извещатель в жилой комнате. Раздается пронзительный звук. "Все в порядке, прибор работает хорошо", - говорит Ксения Шингирей. Старшим детям она передает информационные буклеты и брошюры по правилам безопасности, закладки для книг.

Для младшего - тематическая раскраска. Малыш поначалу осторожно смотрит на подарок, но пожарная и другие спецмашины на страницах увлекают его.

"Хотела бы сказать большое спасибо нашим всем службам - и отделу образования, и комиссии по делам несовершеннолетних, и районному социально-педагогическому центру, юристам. Все мне очень помогли. За то время, пока дети были не со мной, я многое переосмыслила, осознала", - поделилась Светлана.

"К семье вопросов нет. Мама выполняет все рекомендации. Надеемся, что и дальше здесь все будет хорошо", - заключает Наталья Бундер.

Ксения Шингирей обращает внимание: смотровые комиссии работают с различными категориям граждан. "Есть люди, ведущие асоциальный образ жизни, - им в очередной раз напоминают, что курить в помещении крайне опасно, а в постелях, местах, для этого не предназначенных, особенно в состоянии алкогольного опьянения, - категорически запрещено", - разъясняет она, пока едем к пятиэтажке по ул. князя Паскевича. Жильцы дома до сих пор без тревоги не могут вспоминать утро минувшего воскресенья. Как сообщалось, 21 ноября в 7.23 на линию 101 поступил сигнал о пожаре в квартире на втором этаже. Прибывшие работники МЧС обнаружили сидящую на полу в сознании хозяйку 1959 года рождения, вынесли ее на свежий воздух и передали скорой медицинской помощи. С диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги 3% тела" пенсионерку госпитализировали. С верхних этажей по лестничному маршу эвакуировали 12 человек, в том числе и двух детей.

Сегодня о происшествии напоминают черные следы языков пламени на фасаде и едкий запах гари в подъезде.

"Такой был страшный пожар! Спасатели приехали быстро, молодцы. Мы все были так напуганы, что просто ужас! Если бы огонь добрался до газа, был бы всей середине конец. Слава богу, обошлось", - не может скрыть эмоций Татьяна Барашнова, которая живет в этом же подъезде на первом этаже. Основной версией причины пожара, по словам специалистов, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Профилактические рейды в области будут продолжаться. Такая работа, убеждены представители различных служб, помогает предотвратить ЧП и человеческие жертвы.

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-