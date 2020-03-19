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19 марта 2020, 14:47

РЕПОРТАЖ: Нелегкая это работа - лес растить

В преддверии республиканской акции "Неделя леса" корреспонденты БЕЛТА отправились в Чаусский лесхоз узнать, с чего начинаются лесные работы и как готовится посадка елей, сосен, дубов, берез и других пород деревьев.

Чаусский лесхоз включает семь лесничеств: Чаусское, Мокрядское, Волковичское, Сластеновское, Радомльское, Кузьминичское и Лопатичское. Общая площадь лесхоза - почти 66 тыс. га, в том числе покрытых лесом земель - порядка 60 тыс. га. Здесь трудится 301 человек. Один из них - инженер по лесовосстановлению Екатерина Шароварова.

"О своей работе я могу рассказывать целую вечность! Лес - это большая любовь с самого детства. Мои родители всю жизнь работали в лесном хозяйстве. Они передали мне любовь к природе, так я тут и очутилась,- смеется Екатерина. - Заниматься лесом, конечно, сложно. Нужно разбираться во многих процессах и нюансах. Но вы себе даже представить не можете, какая же это радость - увидеть, как из маленького зернышка вырастает большое и сильное дерево".

"Все семена мы берем из природы. Собираем шишки, например. Сушим, ждем, пока они откроются, чистим их. Затем просеиваем семена через специальную машину. Остаются зерна всего 2-3 мм. Их сортируют по весу, размеру, а когда наступает время, высаживают в питомник", - рассказывает подробности Екатерина Шароварова.

Подготовка саженцев к "переезду" в лес занимает от года до пяти лет. Все зависит от породы: лиственные (береза, ольха, дуб) растут быстрее, их можно высаживать уже через год. Ели растут дольше - в небольших грядках их саженцы находятся еще два-три года.

В питомнике за деревьями тщательно следят: корневой системе нужно место для развития (иначе дерево не окрепнет), почва должна быть достаточно увлажнена. В прошлом году Чаусский лесхоз приобрел большую поливочную машину. Она не травмирует маленькие саженцы, не прибивает их к земле напором воды. Работает такая машина как большой пульверизатор.

"Конечно, мы стараемся совершенствовать процессы выращивания. Потому что от состояния и сохранности саженцев напрямую зависит, какими деревьями пополнятся леса", - рассказала Екатерина.

Когда деревья готовы к "переезду", начинается активная работа по высадке. В этом году Чаусский лесхоз планирует посадить лес на площади более 185 га. Дополнить уже имеющиеся посадки намерены на территории 900 га.

"Дополнение леса - это процесс, при котором мы подсаживаем новое дерево вместо погибшего. Такое происходит из-за того, что деревья в природе могут заболеть, быть повреждены вредителями или попросту усохнуть. Еще одно бедствие для наших хвойных - лоси. Между деревом, которое само выросло в лесу и тем, что высаживали мы, они обязательно выбирают последнее. Был случай, когда лось перелез практически через забор нашего питомника и беззаботно жевал молоденькие хвои", - рассказывает Екатерина по дороге в лес.

Тем временем мы приехали на вырубку, где в прошлом году еще росли деревья.

"Здесь остались пни, трава, порубочные остатки. Их не убирают: это ведь естественная среда, в которой молоденьким деревьям будет проще прижиться, - рассказывает лесничий Дмитрий Сазоненко. - Готовить почву к весенним работам начали еще в прошлом году. Сегодня здесь высаживают ель, сосну и лиственные деревья. Все зависит от типа почвы. Нестандартная для нас зима и пока непонятная весна внесли свои коррективы в планы посадок. Хвойные становятся слабее - сейчас высаживаем больше лиственных пород, создаем смешанные леса".

Чтобы посадить одно дерево, нужно два человека и специальный меч, который изобрели более 100 лет назад.

"Для посадки мы используем меч Колесова - узкую стальную лопату. Она вертикально ставится в землю и немного двигает почву. В образовавшуюся ямку ставят саженец и прижимают землю этим же инструментом. Это нужно, чтобы у корневой системы не образовался воздушный мешок: если так случится, дерево погибнет", - рассказал лесничий.

На этом участке трудится мастер леса Анастасия Комарова. Девушка в лесхозе работает чуть меньше года и ни дня не сомневалась в правильности своего выбора. "Я с детства природу люблю. Ходили с родителями в лес за грибами, с папой ездила на рыбалку. Когда пришло время определяться с профессией, знала, что пойду "в лес", - поделилась Анастасия. - Иногда было сложно учиться. Но сейчас мне очень нравится тут работать. И если бы была возможность вернуться назад и что-то изменить, я бы с радостью все повторила еще раз. Чтобы состояться в такой работе, мало быть просто прилежным и старательным студентом или учеником. Лес нужно любить и болеть им, тогда все обязательно будет получаться".

Из-за теплой зимы республиканская акция "Неделя леса" в этот раз начнется на полмесяца раньше, чем обычно. "Неделя леса" для нас - самый настоящий праздник. Как только в этом году начало теплеть, люди сразу стали узнавать, когда же акция. Нам помогают школьники, жители города приходят с друзьями и семьями. Мы вместе не только сажаем деревья, но и убираем, чистим леса, ремонтируем места отдыха, озеленяем город. Кроме этого, рассказываем, как сохранить окружающую природу, - делится Екатерина Шароварова. - Мы уже готовы начинать. Осталось только убедиться, что погода не припасла для нас неприятные сюрпризы".

Еще одним плюсом "зимы без зимы" стал ранний как никогда сбор березового сока. В Мокрядском лесничестве уже полным ходом заготавливают полезный напиток.

"Сейчас сок еще не такой сладкий и идет медленно: по ночам морозит немного. Но тот факт, что его сбор начался в первой половине марта, удивителен для всех. Более опытные лесники даже вспомнить не могут, было ли такое раньше, - рассказал мастер леса Мокрядского лесничества Иван Малашенко. - Местные жители уже тоже подключились к заготовкам. Спрос на сок остается высоким".

В этом году Чаусское и Мокрядское лесничества планируют заготовить 50-55 т березового сока. При этом 3-4 т - для продажи населению.

"Лес - огромный живой мир, со своими правилами и распорядками. Зачастую человек может повредить или разрушить его. Мы стараемся не допустить или нейтрализовать такие последствия. Помогаем восстанавливать и обновлять леса, потому что это наша гордость, наследие тех, кто будет здесь жить после нас. И мы не имеем права подводить будущие поколения", - подытожила Екатерина Шароварова.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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