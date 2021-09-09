РЕПОРТАЖ: Новейшая история Островца: превращение из горпоселка в атомград

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 9 сентября 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:19 В Бристоле на АЗС мужчина с ножом захватил заложников В мире
12:14 Памятник танку открыли в Новогрудке Регионы
12:12 Житель Столбцовского района по фиктивным документам оформлял рассрочки на гаджеты Происшествия
12:06 В Гомеле мошенники предлагали почистить вентиляцию Происшествия
12:02 Молодые следователи приняли присягу в Минске Регионы
11:56 Parimatch и "Цмокi-Мiнск" продолжат сотрудничать в сезоне 2021/2022 Спорт
11:52 В Хойникском районе горел склад с древесным углем Происшествия
11:46 Зона отдыха "Жара" открылась на берегу Чижовского водохранилища Регионы
11:43 При взрыве газа в Ногинске погибли 7 человек, 15 пострадали В мире
11:43 В России за сутки выявили 18 380 новых случаев заражения COVID-19 В мире
11:42 Пять литераторов Гомельской области стали лауреатами премии имени Кирилла Туровского Культура
11:40 В Вашингтоне возведут ограждение вокруг Капитолия в преддверии митинга 18 сентября В мире
11:36 Макей: Беларусь традиционно нацелена на развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом Политика
11:35 РЕПОРТАЖ: Новейшая история Островца: превращение из горпоселка в атомград Регионы
11:32 Движение транспорта временно ограничат на Р53 в черте Жодино Регионы
11:22 Оркестр Финберга выступит 11 сентября у ратуши в Минске Культура
11:17 На уборке урожая два молодых водителя перевезли более 4 тыс. т зерна Общество
11:05 Лукашенко прибыл в Москву. Вечером в Кремле пройдут переговоры с Путиным по интеграционному пакету Президент
11:04 Минобороны РФ: учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер Общество
10:50 ВОЗ призывает продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19 В мире
10:49 Разрушенные фрески в древнем городе Помпеи восстановит робот Калейдоскоп
10:46 Гомельчанин приговорен к 3 годам колонии за призывы к насилию Происшествия
10:43 Двух браконьеров задержали на Припяти Происшествия
10:41 В Швейцарии от посетителей культурно-развлекательных заведений будут требовать ковид-сертификат В мире
10:36 "Новополоцкжелезобетон" в I полугодии увеличил выпуск строительных металлоконструкций почти на 20% Экономика
10:30 В Лиозненском районе спасатели нашли двух заблудившихся в лесу пенсионеров Происшествия
10:22 Серб Новак Джокович вышел в полуфинал US Open Спорт
10:19 В Бресте водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП Происшествия
10:10 Звонари, кавер-бенд и яркое файер-шоу: Друя Браславского района отметит 635-летие Регионы
10:01 Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию Президент
Все новости
Все новости
Регионы
09 сентября 2021, 11:35

РЕПОРТАЖ: Новейшая история Островца: превращение из горпоселка в атомград

Как самый крупный энергетический проект Союзного государства - возведение БелАЭС - изменяет жизнь Островца и целого региона, узнали корреспонденты газеты "7 дней" во время пресс-тура, организованного Госкорпорацией "Росатом".

Этот город самый лучший

Госкорпорация "Росатом" пригласила в Островец журналистов не просто вместе отметить День города. Инжиниринговый дивизион Госкорпорации является генеральным проектировщиком и подрядчиком проекта сооружения Белорусской АЭС, а также активно участвует в жизни города, района и даже Гродненской области. В том, что Островец преобразился, превратился из горпоселка в атомную столицу Беларуси, есть и его заслуга.

Островец сегодня - это пример современного градостроительства для нашей страны. Звание столицы он получил не для красного словца, а потому, что здесь создаются условия для жизни, труда, отдыха высокого уровня. Иначе не переезжали бы сюда люди не только из других областей страны, но и России.

Островец не первый год лидирует среди городов по приросту жителей, количество которых увеличилось почти в два раза с момента строительства атомной станции: с 8 тыс. до 14 тыс. И это еще не окончательная цифра - Островец станет городом-25-тысячником.

Стройка века - БелАЭС - завершилась, а в Островце продолжают каждый год сдавать по несколько новых объектов. В списке последних новостроек - две школы, четыре детских сада, Центр творчества детей и молодежи, многофункциональный комплекс социально-культурного назначения, физкультурно- и спортивно-оздоровительные комплексы, центральная районная клиническая больница. Скоро с нового автовокзала будут отправляться в рейс электробусы, там же разместятся станции зарядки для них. Весь общественный транспорт в ближайшее время станет электрическим.

Как заметил председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, благодаря строительству АЭС их регион смог воплотить много из того, чем хотел бы располагать любой районный центр.

Игорь Шалудин
Игорь Шалудин

- Мы изучали опыт развития российских городов, где размещаются атомные станции, - рассказал журналистам Игорь Ярославович. - В основном там люди заняты на АЭС и в социальной сфере. Мы же идем дальше и развиваем производственную направленность. Потенциальным инвесторам возможностей для реализации у нас немало. Генеральным планом города предусмотрены две инвестиционные площадки. Наш опыт развития уже перенимают в Венгрии, где с участием "Росатома" возводятся два новых энергоблока.

Глава района не стал выдавать секрета, какие новые предприятия вскоре откроются в Островце, но заметил, что, возможно, здесь научатся майнить и создадут биткоин-фермы.

Через два года Островец отметит 555-летие. За последнее десятилетие город значительно помолодел. Жителей в возрасте до 30 лет становится все больше. И понятно, почему молодежь стремится сюда. В Островце есть работа, можно быстро стать владельцем собственного жилья, в достатке детских садов и школ, кафе, магазинов.

Здешние коренные жители считают себя везунчиками: их район выбрали в качестве площадки для АЭС, а строительство станции послужило прогрессу всего региона. Конечно, их, как и каждого белоруса, беспокоила перспектива соседства с атомным ядром, но только до тех пор, пока не посетили информационный центр атомки. Они узнали о системе защиты реактора и контроле за экологической безопасностью, подружились с теми, кто возводил АЭС, занят на ней сейчас и живет по соседству.

За 10 лет Островец вырос на три новых микрорайона, на 4086 квартир общей площадью 315 000 кв.м. А его жителей стало почти в два раза больше - 14 тысяч.

Физкульт-ура!

С таким количеством спортивно-оздоровительных объектов, как в Островецком районе, просто невозможно не увлечься чем-нибудь полезным и здоровым и не стать олимпийцем - их 126! Это стадион, тиры, бассейны, спортивные залы и площадки, трассы…

Только в один районный физкультурно-спортивный клуб (ФСК) входят: спортивно-оздоровительный комплекс "Импульс", административно-спортивный комплекс "Стадион", освещенная хоккейная коробка и веревочный городок. Именно его нам и хотели показать. На опушке леса между высоких сосен по улице Парковой оборудовали трассу на 200 метров. Цена для взрослого поучаствовать в занятном приключении - 10 рублей, для детей - 5 рублей, семейным - скидки.

Директор ФОК Валериан Володько вспоминает: когда увидели такой аттракцион в Гродно, подумали, что хорошо бы и для своих земляков создать подобное. Тем более "Атомстройэкспорт" (АСЭ) половину расходов из 250 тыс. российских рублей взял на себя, остальную сумму заработали сами. Сейчас веревочный городок - одно из любимых мест развлечений. На трассе испытали себя ученики всех школ города - по заявкам и бесплатно. Директор заверяет, что безопасность здесь - высочайшая: если кто-то что-то сделает не так, то, самое страшное, просто зависнет над землей.

Валериан Володько
Валериан Володько

Веревочный городок будет расширяться - АСЭ одобрил еще два проекта. По одному из них оснастят маршрут для малышей, чтобы и они могли почувствовать себя Тарзанами, а пока на трассу допускают ребят от 11 лет. Для любителей вертикальных подъемов уже запланирован уличный скалодром высотой 7,5 м. Общая стоимость двух объектов - почти миллион российских рублей.

Достоин упоминания еще один общий с "Росатомом" замечательный проект - организация водных маршрутов по Сарочанским озерам, голубому ожерелью Островетчины. Расположены они на территории одноименного гидрологического заказника республиканского значения. Коллектив ФСК разработал водные маршруты по этим живописным местам и предлагает как сборные, так и корпоративные сплавы. Все необходимое для похода у них есть, уверяет Валериан Володько: байдарки, обустроенные стоянки. Летом каяки были расписаны на месяц вперед. Мы даже смогли понаблюдать за тренировкой тех, кто еще ни разу не сидел в лодке и осваивал навык под присмотром инструктора.

При участии российских компаний атомной отрасли в Островецком районе реализовано 136 проектов, которые направлены на развитие инженерной инфраструктуры, социальных и культурных объектов, поддержку спорта и образования. Общий объем спонсорской помощи уже составил около миллиона долларов.

Школа здоровья

Несколько лет назад Островецкий район присоединился к международному проекту "Планета баскетбола - оранжевый атом". При поддержке "Росатома" во дворе гимназии № 1 построена современная площадка для игры в баскетбол 3х3 с уникальным покрытием. Как рассказала директор учебного учреждения Елена Севостьян, шестой школьный день отводится привитию здорового образа жизни, гимназия участвует в европейском проекте под эгидой ЮНЕСКО "Школа, содействующая укреплению здоровья". Не только ребята, но и их близкие могут заниматься баскетболом, волейболом, плаваньем, спортивной ходьбой. Каждый год не менее двух проектов с поддержкой Госкорпорации реализуется в гимназии, а всего за время сотрудничества внедрено уже более 10. В этом учебном году планируют Школу безопасности, чтобы учить правилам поведения в экстремальных условиях - при пожаре, на льду, в лесу. В цокольном этаже здания даже имеется подходящее помещение.

Елена Севостьян
Елена Севостьян

Елена Чеславовна провела небольшую экскурсию и показала, в каких условиях занимаются дети, где могут интересно и с пользой провести свободное время и перемены. Пространство холлов и коридоров гимназии занято максимально. Здесь интернет-кафе, музей, место для игры в шашки и даже лондонский дворик. Конечно, не он сам, а интерактивная зона, напоминающая классический уголок в Англии. Рядом с ним - лингафонный класс, который в 2017-м году признан лучшим кабинетом иностранного языка в Гродненской области. Директор, она же учитель английского языка, заверяет, что к 11-му классу их ученики свободно изъясняются на иностранном.

О самых важных событиях из своей жизни гимназисты рассказывают в своем YouTube-канал, по радио. Их телестудия оснащена достойно. За видеокамеры, осветительные приборы и другое оборудование ребята говорят спасибо "Росатому". Гимназисты смогли подружиться с ровесниками из других городов, где тоже есть атомные станции, построенные Госкорпорацией, - не только в России, но и в Венгрии. С городом Сосновый Бор заключен договор о сотрудничестве. Более семи лет островецкие ребята ездят туда в гости и так же радушно принимают российских друзей. В гимназии уже раздумывают, как наладить контакты с ровесниками из Турции, где тоже началось возведение атомной станции.

Елена Севостьян поделились идеей очередного проекта, с надеждой на поддержку Госкорпорации, по созданию и проведению театрализованных анимированных экскурсий. Выбрали для них два объекта - костел Святой Троицы в агрогородке Гервяты, известный как белорусский Нотр-Дам, и вежу на озере в Ворнянах. В Гервятах уже все лето принимали школьников - из Минска и близлежащих районов, собрав восторженные отзывы. По веже готовят экскурсию и ждут решения райисполкома о передаче сооружения им на баланс, чтобы следить за ее состоянием.

1 сентября в гимназии № 1 за парты сели 637 учащихся (по проекту здание рассчитано на 510). Желающих именно здесь получать образование много, в большинстве это дети специалистов, приехавших работать на АЭС. Как уверяет директор, российские школьники спустя год уже не только свободно говорят на белорусском языке, но и занимают призовые места на районной олимпиаде по этому предмету. Многие гимназисты мечтают в будущем трудиться на станции, поэтому физико-математический профиль сейчас у них самый востребованный.

Заместитель директора по общим вопросам Представительства АО АСЭ в Республике Беларусь Виктор Брич:

- Для нас, тех, кто строит атомную станцию уже 10-й год, Островец стал домом. Вначале это был небольшой поселок, сейчас - большой город. В нем прекрасно жить не только тем, кто здесь родился, но и тем, кто приехал сюда строить и эксплуатировать АЭС. На сегодняшний день уже достаточно школ, культурных объектов, магазинов, жилья.

Один из главных принципов всех предприятий Госкорпорации "Росатом" - активное участие в улучшении качества жизни регионов, где возводятся атомные станции. Это наша политика, пример хорошего сотрудничества и отношения к людям, которые там проживают.

Программы благотворительности проводим ежегодно, до 10 проектов в год реализуем. В одном случаем заранее определяем потенциальных получателей помощи, будь то школа, больница. В другом - выбираем через конкурс лучшие идеи. Их победителями становились детские дома творчества, управление культуры, районная газета, лесхоз. Все имеют право участвовать в наших мероприятиях. Общий объем спонсорской помощи уже составил около миллиона долларов.

В сутки на свет появляется пять детей

Главврач Островецкой центральной районной клинической больницы Владимир Можейко заметил, что количество жителей города и региона прирастает за счет не только внешней и внутренней миграции, но и увеличения рождаемости. Здесь она самая высокая в Беларуси! Судите сами: до начала строительства АЭС на свет в Островце за год появлялось порядка 200 детей, а сейчас принимают до пяти родов в сутки. Даже учитывая, что сюда поступают будущие мамы из трех районов, цифра все равно значимая. Отмечается и снижение смертности. По этому показателю Островетчина вторая после областного центра. При таком уровне медицины, как у них, планируют выйти на первое место.

Владимир Можейко
Владимир Можейко

Островецкую центральную районную клиническую больницу обязательно нужно увидеть с высоты птичьего полета. Масштабы впечатляют - пять корпусов, 16 отделений - на 382 койки.

На проектирование, строительство, приобретение оборудования затрачено более 60 миллионов рублей. Из них 27 миллионов, а это почти половина, заметил главврач, - стоимость медицинского оборудования. Это 279 позиций - более 4800 единиц. Оснащение Островецкой больницы на высочайшем уровне, ее считают самой технологичной из всех районных. Вот примеры: в области два МРТ - в Гродно и Островце, три ангиографа - два в Гродно, третий - здесь. Аппаратами КТ снабжены шесть медучреждений области. Понятно, почему на обследование сюда приезжают даже с Витебщины.

В клинике не только хорошая диагностическая база, но с кадрами нет проблем, уверяет Владимир Можейко. Средний возраст работников медучреждения - 33 года, оптимальный сплав молодости и опыта. Для работы в сложных отделениях переманили высококлассных специалистов. Даже коренные минчане сменили столичную прописку на районную, оценив отличные условия труда, перспективы карьерного роста и, конечно, возможность жить и отдыхать с комфортом. Выпускники вузов тоже сюда стремятся: за три последних года - более 200 человек. Где же еще начинающему эскулапу сразу выделят комнату или квартиру? Первое арендное жилье в Островце предназначалось именно для медработников.

В Беларуси активно создаются опорные больницы, где сконцентрировано дорогостоящее высокотехнологическое оборудование и есть узкие специалисты. Островецкая больница - одна из них. Она выручает жителей не только Гродненщины, но и Витебщины. Например, в случаях острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронального синдрома.

- У нас реализован принцип комплексного оказания медпомощи, - подчеркивает главврач. - Если пациента доставляют в больницу с мигалками и на носилках, он должен пройти курс лечения, если надо - реабилитации, и на своих ногах уйти домой здоровым.

Как рассказал Владимир Можейко, АСЭ и коллектив клиники связывает плодотворное сотрудничество: уже реализовано семь гуманитарных проектов на сумму более 132 тыс. долларов США, еще три в процессе утверждения. Очень своевременно Госкорпорацией была закуплена ПЦР-лаборатория за 113 тыс. долларов. Внедрили ее в рекордно короткий срок. На пике заболеваемости круглосуточно оказывали диагностическую помощь жителям пяти районов. Лабораторией выполнено уже более 55 тыс. исследований.

В конце общения с участниками пресс-тура главный врач пригласил всех заглянуть в музей клиники.

- Знать свою историю необходимо. Сюда обязательно приводим молодых специалистов, показываем, кто здесь трудился, каких достигли результатов их коллеги. В Советском Союзе Островецкая больница была лучшей, подтверждение - диплом победителя Всесоюзного социалистического соревнования за 1984 год. Нам есть кем гордиться, к чему стремиться, - уверен Владимир Можейко.

Светлана КИРСАНОВА,

Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АЭС Островец репортаж
Новости рубрики Регионы
Памятник танку открыли в Новогрудке
Во время присяги Молодые следователи приняли присягу в Минске
Фото из архива Зона отдыха "Жара" открылась на берегу Чижовского водохранилища
Фото из архива Движение транспорта временно ограничат на Р53 в черте Жодино
Фото из архива Звонари, кавер-бенд и яркое файер-шоу: Друя Браславского района отметит 635-летие
ФОТОФАКТ: Реставрация дворца Пусловских в Коссово
Главное
Лукашенко прибыл в Москву. Вечером в Кремле пройдут переговоры с Путиным по интеграционному пакету
Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне
Кочанова: филиалы крупных производств в малых городах обеспечивают равномерное развитие регионов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486
Топ-новости
По решению Президента в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии
Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске
Вольфович: события в Афганистане обуславливают нарастание комплекса транснациональных вызовов
Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС
Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды
Parimatch и "Цмокi-Мiнск" продолжат сотрудничать в сезоне 2021/2022
Белорусы взяли еще восемь наград на I Играх стран СНГ в Казани
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
До +26°С ожидается в Беларуси 9 сентября
ФОТОФАКТ: Сотрудники Госсекретариата Совбеза побывали с экскурсией во Дворце Независимости
Минобороны РФ: учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер
Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы
Гайдукевич: на Западе не переживают за Беларусь, а боятся сильного Союзного государства
Изменения в ПДД: пользователей моноколес приравняют к пешеходам
В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.