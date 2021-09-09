РЕПОРТАЖ: Новейшая история Островца: превращение из горпоселка в атомград

Как самый крупный энергетический проект Союзного государства - возведение БелАЭС - изменяет жизнь Островца и целого региона, узнали корреспонденты газеты "7 дней" во время пресс-тура, организованного Госкорпорацией "Росатом".

Этот город самый лучший

Госкорпорация "Росатом" пригласила в Островец журналистов не просто вместе отметить День города. Инжиниринговый дивизион Госкорпорации является генеральным проектировщиком и подрядчиком проекта сооружения Белорусской АЭС, а также активно участвует в жизни города, района и даже Гродненской области. В том, что Островец преобразился, превратился из горпоселка в атомную столицу Беларуси, есть и его заслуга.

Островец сегодня - это пример современного градостроительства для нашей страны. Звание столицы он получил не для красного словца, а потому, что здесь создаются условия для жизни, труда, отдыха высокого уровня. Иначе не переезжали бы сюда люди не только из других областей страны, но и России.

Островец не первый год лидирует среди городов по приросту жителей, количество которых увеличилось почти в два раза с момента строительства атомной станции: с 8 тыс. до 14 тыс. И это еще не окончательная цифра - Островец станет городом-25-тысячником.

Стройка века - БелАЭС - завершилась, а в Островце продолжают каждый год сдавать по несколько новых объектов. В списке последних новостроек - две школы, четыре детских сада, Центр творчества детей и молодежи, многофункциональный комплекс социально-культурного назначения, физкультурно- и спортивно-оздоровительные комплексы, центральная районная клиническая больница. Скоро с нового автовокзала будут отправляться в рейс электробусы, там же разместятся станции зарядки для них. Весь общественный транспорт в ближайшее время станет электрическим.

Как заметил председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, благодаря строительству АЭС их регион смог воплотить много из того, чем хотел бы располагать любой районный центр.

Игорь Шалудин

- Мы изучали опыт развития российских городов, где размещаются атомные станции, - рассказал журналистам Игорь Ярославович. - В основном там люди заняты на АЭС и в социальной сфере. Мы же идем дальше и развиваем производственную направленность. Потенциальным инвесторам возможностей для реализации у нас немало. Генеральным планом города предусмотрены две инвестиционные площадки. Наш опыт развития уже перенимают в Венгрии, где с участием "Росатома" возводятся два новых энергоблока.

Глава района не стал выдавать секрета, какие новые предприятия вскоре откроются в Островце, но заметил, что, возможно, здесь научатся майнить и создадут биткоин-фермы.

Через два года Островец отметит 555-летие. За последнее десятилетие город значительно помолодел. Жителей в возрасте до 30 лет становится все больше. И понятно, почему молодежь стремится сюда. В Островце есть работа, можно быстро стать владельцем собственного жилья, в достатке детских садов и школ, кафе, магазинов.

Здешние коренные жители считают себя везунчиками: их район выбрали в качестве площадки для АЭС, а строительство станции послужило прогрессу всего региона. Конечно, их, как и каждого белоруса, беспокоила перспектива соседства с атомным ядром, но только до тех пор, пока не посетили информационный центр атомки. Они узнали о системе защиты реактора и контроле за экологической безопасностью, подружились с теми, кто возводил АЭС, занят на ней сейчас и живет по соседству.

За 10 лет Островец вырос на три новых микрорайона, на 4086 квартир общей площадью 315 000 кв.м. А его жителей стало почти в два раза больше - 14 тысяч.

Физкульт-ура!

С таким количеством спортивно-оздоровительных объектов, как в Островецком районе, просто невозможно не увлечься чем-нибудь полезным и здоровым и не стать олимпийцем - их 126! Это стадион, тиры, бассейны, спортивные залы и площадки, трассы…

Только в один районный физкультурно-спортивный клуб (ФСК) входят: спортивно-оздоровительный комплекс "Импульс", административно-спортивный комплекс "Стадион", освещенная хоккейная коробка и веревочный городок. Именно его нам и хотели показать. На опушке леса между высоких сосен по улице Парковой оборудовали трассу на 200 метров. Цена для взрослого поучаствовать в занятном приключении - 10 рублей, для детей - 5 рублей, семейным - скидки.

Директор ФОК Валериан Володько вспоминает: когда увидели такой аттракцион в Гродно, подумали, что хорошо бы и для своих земляков создать подобное. Тем более "Атомстройэкспорт" (АСЭ) половину расходов из 250 тыс. российских рублей взял на себя, остальную сумму заработали сами. Сейчас веревочный городок - одно из любимых мест развлечений. На трассе испытали себя ученики всех школ города - по заявкам и бесплатно. Директор заверяет, что безопасность здесь - высочайшая: если кто-то что-то сделает не так, то, самое страшное, просто зависнет над землей.

Валериан Володько

Веревочный городок будет расширяться - АСЭ одобрил еще два проекта. По одному из них оснастят маршрут для малышей, чтобы и они могли почувствовать себя Тарзанами, а пока на трассу допускают ребят от 11 лет. Для любителей вертикальных подъемов уже запланирован уличный скалодром высотой 7,5 м. Общая стоимость двух объектов - почти миллион российских рублей.

Достоин упоминания еще один общий с "Росатомом" замечательный проект - организация водных маршрутов по Сарочанским озерам, голубому ожерелью Островетчины. Расположены они на территории одноименного гидрологического заказника республиканского значения. Коллектив ФСК разработал водные маршруты по этим живописным местам и предлагает как сборные, так и корпоративные сплавы. Все необходимое для похода у них есть, уверяет Валериан Володько: байдарки, обустроенные стоянки. Летом каяки были расписаны на месяц вперед. Мы даже смогли понаблюдать за тренировкой тех, кто еще ни разу не сидел в лодке и осваивал навык под присмотром инструктора.

При участии российских компаний атомной отрасли в Островецком районе реализовано 136 проектов, которые направлены на развитие инженерной инфраструктуры, социальных и культурных объектов, поддержку спорта и образования. Общий объем спонсорской помощи уже составил около миллиона долларов.

Школа здоровья

Несколько лет назад Островецкий район присоединился к международному проекту "Планета баскетбола - оранжевый атом". При поддержке "Росатома" во дворе гимназии № 1 построена современная площадка для игры в баскетбол 3х3 с уникальным покрытием. Как рассказала директор учебного учреждения Елена Севостьян, шестой школьный день отводится привитию здорового образа жизни, гимназия участвует в европейском проекте под эгидой ЮНЕСКО "Школа, содействующая укреплению здоровья". Не только ребята, но и их близкие могут заниматься баскетболом, волейболом, плаваньем, спортивной ходьбой. Каждый год не менее двух проектов с поддержкой Госкорпорации реализуется в гимназии, а всего за время сотрудничества внедрено уже более 10. В этом учебном году планируют Школу безопасности, чтобы учить правилам поведения в экстремальных условиях - при пожаре, на льду, в лесу. В цокольном этаже здания даже имеется подходящее помещение.

Елена Севостьян

Елена Чеславовна провела небольшую экскурсию и показала, в каких условиях занимаются дети, где могут интересно и с пользой провести свободное время и перемены. Пространство холлов и коридоров гимназии занято максимально. Здесь интернет-кафе, музей, место для игры в шашки и даже лондонский дворик. Конечно, не он сам, а интерактивная зона, напоминающая классический уголок в Англии. Рядом с ним - лингафонный класс, который в 2017-м году признан лучшим кабинетом иностранного языка в Гродненской области. Директор, она же учитель английского языка, заверяет, что к 11-му классу их ученики свободно изъясняются на иностранном.

О самых важных событиях из своей жизни гимназисты рассказывают в своем YouTube-канал, по радио. Их телестудия оснащена достойно. За видеокамеры, осветительные приборы и другое оборудование ребята говорят спасибо "Росатому". Гимназисты смогли подружиться с ровесниками из других городов, где тоже есть атомные станции, построенные Госкорпорацией, - не только в России, но и в Венгрии. С городом Сосновый Бор заключен договор о сотрудничестве. Более семи лет островецкие ребята ездят туда в гости и так же радушно принимают российских друзей. В гимназии уже раздумывают, как наладить контакты с ровесниками из Турции, где тоже началось возведение атомной станции.

Елена Севостьян поделились идеей очередного проекта, с надеждой на поддержку Госкорпорации, по созданию и проведению театрализованных анимированных экскурсий. Выбрали для них два объекта - костел Святой Троицы в агрогородке Гервяты, известный как белорусский Нотр-Дам, и вежу на озере в Ворнянах. В Гервятах уже все лето принимали школьников - из Минска и близлежащих районов, собрав восторженные отзывы. По веже готовят экскурсию и ждут решения райисполкома о передаче сооружения им на баланс, чтобы следить за ее состоянием.

1 сентября в гимназии № 1 за парты сели 637 учащихся (по проекту здание рассчитано на 510). Желающих именно здесь получать образование много, в большинстве это дети специалистов, приехавших работать на АЭС. Как уверяет директор, российские школьники спустя год уже не только свободно говорят на белорусском языке, но и занимают призовые места на районной олимпиаде по этому предмету. Многие гимназисты мечтают в будущем трудиться на станции, поэтому физико-математический профиль сейчас у них самый востребованный.

Заместитель директора по общим вопросам Представительства АО АСЭ в Республике Беларусь Виктор Брич:

- Для нас, тех, кто строит атомную станцию уже 10-й год, Островец стал домом. Вначале это был небольшой поселок, сейчас - большой город. В нем прекрасно жить не только тем, кто здесь родился, но и тем, кто приехал сюда строить и эксплуатировать АЭС. На сегодняшний день уже достаточно школ, культурных объектов, магазинов, жилья.

Один из главных принципов всех предприятий Госкорпорации "Росатом" - активное участие в улучшении качества жизни регионов, где возводятся атомные станции. Это наша политика, пример хорошего сотрудничества и отношения к людям, которые там проживают.

Программы благотворительности проводим ежегодно, до 10 проектов в год реализуем. В одном случаем заранее определяем потенциальных получателей помощи, будь то школа, больница. В другом - выбираем через конкурс лучшие идеи. Их победителями становились детские дома творчества, управление культуры, районная газета, лесхоз. Все имеют право участвовать в наших мероприятиях. Общий объем спонсорской помощи уже составил около миллиона долларов.

В сутки на свет появляется пять детей

Главврач Островецкой центральной районной клинической больницы Владимир Можейко заметил, что количество жителей города и региона прирастает за счет не только внешней и внутренней миграции, но и увеличения рождаемости. Здесь она самая высокая в Беларуси! Судите сами: до начала строительства АЭС на свет в Островце за год появлялось порядка 200 детей, а сейчас принимают до пяти родов в сутки. Даже учитывая, что сюда поступают будущие мамы из трех районов, цифра все равно значимая. Отмечается и снижение смертности. По этому показателю Островетчина вторая после областного центра. При таком уровне медицины, как у них, планируют выйти на первое место.

Владимир Можейко

Островецкую центральную районную клиническую больницу обязательно нужно увидеть с высоты птичьего полета. Масштабы впечатляют - пять корпусов, 16 отделений - на 382 койки.

На проектирование, строительство, приобретение оборудования затрачено более 60 миллионов рублей. Из них 27 миллионов, а это почти половина, заметил главврач, - стоимость медицинского оборудования. Это 279 позиций - более 4800 единиц. Оснащение Островецкой больницы на высочайшем уровне, ее считают самой технологичной из всех районных. Вот примеры: в области два МРТ - в Гродно и Островце, три ангиографа - два в Гродно, третий - здесь. Аппаратами КТ снабжены шесть медучреждений области. Понятно, почему на обследование сюда приезжают даже с Витебщины.

В клинике не только хорошая диагностическая база, но с кадрами нет проблем, уверяет Владимир Можейко. Средний возраст работников медучреждения - 33 года, оптимальный сплав молодости и опыта. Для работы в сложных отделениях переманили высококлассных специалистов. Даже коренные минчане сменили столичную прописку на районную, оценив отличные условия труда, перспективы карьерного роста и, конечно, возможность жить и отдыхать с комфортом. Выпускники вузов тоже сюда стремятся: за три последних года - более 200 человек. Где же еще начинающему эскулапу сразу выделят комнату или квартиру? Первое арендное жилье в Островце предназначалось именно для медработников.

В Беларуси активно создаются опорные больницы, где сконцентрировано дорогостоящее высокотехнологическое оборудование и есть узкие специалисты. Островецкая больница - одна из них. Она выручает жителей не только Гродненщины, но и Витебщины. Например, в случаях острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронального синдрома.

- У нас реализован принцип комплексного оказания медпомощи, - подчеркивает главврач. - Если пациента доставляют в больницу с мигалками и на носилках, он должен пройти курс лечения, если надо - реабилитации, и на своих ногах уйти домой здоровым.

Как рассказал Владимир Можейко, АСЭ и коллектив клиники связывает плодотворное сотрудничество: уже реализовано семь гуманитарных проектов на сумму более 132 тыс. долларов США, еще три в процессе утверждения. Очень своевременно Госкорпорацией была закуплена ПЦР-лаборатория за 113 тыс. долларов. Внедрили ее в рекордно короткий срок. На пике заболеваемости круглосуточно оказывали диагностическую помощь жителям пяти районов. Лабораторией выполнено уже более 55 тыс. исследований.

В конце общения с участниками пресс-тура главный врач пригласил всех заглянуть в музей клиники.

- Знать свою историю необходимо. Сюда обязательно приводим молодых специалистов, показываем, кто здесь трудился, каких достигли результатов их коллеги. В Советском Союзе Островецкая больница была лучшей, подтверждение - диплом победителя Всесоюзного социалистического соревнования за 1984 год. Нам есть кем гордиться, к чему стремиться, - уверен Владимир Можейко.

Светлана КИРСАНОВА,

Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-