РЕПОРТАЖ: О доброте и заботе, или Как волонтеры в Могилеве бездомным животным помогают

В основном в "Вербу" попадают больные животные. "Всех мы забрать не можем. У нас ограничены и физические, и материальные возможности. Мы подбираем на улице животных - очень много малышей выбрасывают в коробках "добрые" люди. Они, наверное, считают, что если вот так выставили, то спасли жизнь, доброе дело сделали. Но маленькие тяжело выживают. Иногда мы находим их в таком состоянии, что уже ничем помочь не можем. И всегда возникает закономерный вопрос: а почему бы не стерилизовать своих домашних животных? Ведь если все начнут ответственно подходить к этому вопросу, бездомных животных на улицах будет в разы меньше".

Пока Ольга рассказывает о том, как появилась "Верба", на лужайке резвятся котята. А особо любопытные просятся на руки.

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Пройти мимо брошенного на улице котенка или щенка или потратить немного времени и помочь ему? Это моральный выбор каждого человека. Кто-то пойдет дальше с мыслью "другой обязательно поможет". А кто-то остановится, посадит четвероногого в сумку и понесет домой - лечить, кормить и выхаживать. Для волонтерской инициативы "Верба" в Могилеве выбор очевиден - спасать, потому что нельзя бросить. В преддверии Международного дня бездомных животных корреспонденты БЕЛТА отправились к могилевским волонтерам, чтобы поближе познакомиться с их подопечными и историей "Вербы".В одном из частных секторов в Могилеве расположился уютный дом. У калитки гостей встречает крупная, но очень скромная черная собака, под лапами у которой мельтешат котята и взрослые коты всех цветов. Здесь же - идейный вдохновитель и организатор инициативы "Верба" Ольга Вербовая. На территории своего дома женщина с помощницами обустроила для брошенных котов специальные вольеры, где животные получают не только внимание и теплый угол, но и тщательный уход за здоровьем."Я называю нас приютом. Потому что многие животные, из тех, что здесь находятся, никогда не найдут свой дом. Никто не хочет брать одноглазых, трехлапых или тех, у кого смертельные диагнозы. Всем хочется резвых, здоровых и красивых. А улица зачастую делает свое злое дело, превращая котят в слабых и больных, - рассказывает Ольга Вербовая. - Как появилась идея помогать животным? Даже не знаю, я всегда любила животных. А потом в какой-то момент поняла, что просто не могу проходить мимо. Ведь они тоже все чувствуют: и боль, и страх, и радость. Что может оставить после себя человек? Ведь деньги, машины, дорогие вещи - это все не то. Так и появилась "Верба", которой скоро 3 года"."Это у нас Домовенок. Маленький совсем, но он котенок семейный. У него нашли лишай, отдали к нам лечиться. Пообещали, что после выздоровления его заберут назад. А тут еще один малыш, болел серьезно, если честно, думали, что не выживет. А он молодец, сейчас восстанавливается", - отмечает женщина.Чуть позже Ольга Вербовая вынесла совсем маленького котенка - для этой крохи человеческая рука оказалась великовата. "Очень тяжелый был, на грани. Но вроде справились. Конечно, о полном выздоровлении говорить рано, но мы будем стараться", - подчеркнула она.Одна из помощниц в "Вербе" - Алена Викторова. Женщина рассказала, что в жизни все так сложилось, что теперь она волонтер. "Один раз не прошла мимо умирающего животного, второй раз - приносила домой, в квартиру. Родные поддерживали. А потом собрались с единомышленниками и теперь уже здесь их досматриваем, - поделилась волонтер. - Для меня это важное дело. Потому что моя совесть будет спокойна, что я не прошла мимо того, кто нуждается в помощи. Что я не просто написала пост в социальных сетях "вы волонтеры, вот и спасите-помогите", а забрала его домой, показала ветеринару, а после пролечили, откормили, пристроили. И если бы каждый человек так делал - мир вокруг нас был бы добрее".В работе волонтера важна и отдача людей. "У нас была история, когда семья приехала за котиком, выбрали по фотографии. А когда прибыли, увидели другого кота - мы тогда еще даже фотографии его нигде не размещали. Его нашли в лесопарке, с кота сняли около 40 клещей. И ребенок сказал, что если их семья его не заберет - его никто домой не возьмет. И они с ним уехали. Теперь присылают нам такие красивые фотографии - он полностью восстановился, оброс красивой шерстью. Теперь по этому коту даже не скажешь, что он три года в лесу жил. Когда получаешь такие ответы, то понимаешь, что все это не зря, что так и должно быть".В "Вербе" приходят на помощь не только котам - у волонтеров живут более 20 собак. Для них волонтеры оборудовали вольеры с будками, организовали прогулочную зону и даже небольшую купальню - некоторые хвостатые очень любят водные процедуры. У каждой собаки свой характер, своя энергетика. И у каждой из них за спиной сложные, а иногда и страшные истории. Кого-то вместе со щенками находили в промзоне, кого-то доставали из мусорных баков, а еще четверых собак, когда они были совсем маленькими, в лютый мороз в мешке выбросили в поле. "И вот как тут можно остаться равнодушным?" - задает риторический вопрос еще одна помощница и волонтер Ольга Сапова.Сейчас перед девушками стоит сложная задача - необходимо отремонтировать и оборудовать новые вольеры для собак. Сами они не справятся, потому что здесь нужна помощь не только строительными материалами, но и уверенная мужская рука. Они ежедневно нуждаются в помощи небезразличных людей: финансовой, физической, а иногда и моральной. Здесь ждут всех, кто может помочь им в заботе о бездомных животных.Сотрудники Могилевской городской ветеринарной станции помогли волонтерам с вакцинацией животных от бешенства, а специалисты "Спецавтопредприятия" - с их регистрацией."Очень хочется, чтобы люди были более ответственными. Животные сами себе не помогут и они вовсе не виноваты в том, что оказались бездомными. Все это делается руками людей, их безответственным выбором. Усилиями пяти человек эту проблему тоже не решить. Но мы хотя бы пробуем, - поделилась Ольга Сапова. - Быть волонтером тяжело. И плохо, что у нас многие люди этого не понимают, считая, что это работа. Что мы обязаны по первому звонку и требованию забирать котят от их домашней кошки, которая где-то погуляла, забирать щенков, а "не то закопаем". Люди плохо информированы, и эту проблему мы тоже стараемся решать. Рассказываем, что и как надо делать, если нашли животное, помогаем"."Все дело в ответственности. Человек должен понимать, что котик или собачка - это живая душа. Ему нужна забота, внимание, а если животное заболело - лечение. Нельзя снимать с себя ответственность за выброшенных котят или щенят. Мы должны протягивать им руку помощи. Ведь одними волонтерами проблему бездомных животных не решить, - отметила Ольга Вербовая. - А пока мы будем дальше спасать маленькие жизни, потому что отвернуться от них попросту невозможно. Хочется также сказать, что брать животных из приютов, больших передержек совсем не страшно. На место каждого, кто обретет дом, придет другой, кто отчаянно нуждается в лечении и заботе".Анастасия ГУЗОВСКАЯ,фото Олега ФОЙНИЦКОГО,БЕЛТА.-0-