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25 сентября 2021, 09:35

РЕПОРТАЖ: О ней знают на всех континентах: мемориал "Брестская крепость-герой" отмечает золотой юбилей

Холмские ворота Брестской крепости
Холмские ворота Брестской крепости
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Нынешняя осень особенная для Брестской крепости. Сегодня исполняется 50 лет с момента открытия мемориального комплекса, а 8 ноября свое 65-летие отметит Музей обороны легендарной цитадели над Бугом. За это время здесь побывали туристы из 140 стран - из Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. В списке, понятно, нет только Антарктиды. И если кто-то был в крепости-герое последний раз несколько лет назад, его ждет много нового и интересного. Корреспонденты БЕЛТА решили открыть для себя мемориальный комплекс заново.

Брестская крепость почти никогда не бывает пустынной. Вот и сейчас на улице то и дело накрапывает мелкий дождик, но людей он не пугает. Брестчане сюда приходят семьями, не спеша прогуливаются с друзьями и обязательно приводят приезжих. Для туристов мемориальный комплекс - бесспорная локация №1.

Головченко: Брестская крепость была и останется значимой для всех поколений белорусовГоловченко: Брестская крепость была и останется значимой для всех поколений белорусов
"Этот мемориал имел, имеет и, безусловно, будет иметь значение для многих поколений белорусов. Трудно отыскать у нас в стране равного ему по значимости, концентрации героизма и мужества, любви к Родине", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

"Для Беларуси и стран постсоветского пространства - это символ мужества и героизма. С момента открытия Музея обороны Брестская крепость стала, наверное, местом паломничества. За это время ее посетили более 25 млн человек. Отклики идут со всего мира", - рассказывает директор комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк. Речь идет об организованных туристах. Самостоятельно здесь побывало в разы больше людей.

Сердцем мемориального комплекса можно назвать Музей обороны. С него мы и возобновляем знакомство с крепостью. "Отсюда все начиналось. В 1949 году в крепости стали находить останки, предметы быта, оружие, фрагменты личных вещей, документы. В 1954 году приехал писатель Сергей Смирнов с защитниками крепости Самвелом Матевосяном и Александром Махначом. Они прошли по местам былых боев и рассказали свои истории. С этого началась поисковая работа Смирнова, которая легла в основу экспозиции Музея обороны и рассказа о судьбах защитников", - начинает экскурсию научный сотрудник Анастасия Гарах.

В музее хранятся самые ценные реликвии, связанные с историей цитадели и ее легендарной обороны. О судьбе крепости и ее защитников громче любых слов рассказывают документы, фотографии, письма, личные вещи. "Символом начала войны является будильник, который нашли на Тереспольском укреплении крепости в 1956 году. Стрелки остановились за пару минут до 4 утра. В инсталляции вместе с ним использованы пепел, оплавленный металл, стреляные гильзы - все это нашли на территории крепости", - обращает внимание Анастасия Гарах.

Она показывает нам и другое сокровище: приказ №1 о создании сводного штаба обороны цитадели. Его составили на третий день войны в казарме инженерного полка, где сейчас и находится Музей обороны. Документ нашли в 1950 году в сумке неизвестного командира. Из него стали известны имена тех, кто возглавил штаб и план действий, чтобы прорваться за пределы крепости.

Экспонатами музея стали и оставленные защитниками надписи на стенах. Таких нашли немало, но не все удалось сохранить. Одну из самых известных надписей "Умираем не срамя" обнаружили в подвалах Белого дворца в 1958 году. Слова выцарапаны штыком, гвоздем или гильзой на кирпичах.

Экспонаты и интерьеры экспозиции оставляют под большим впечатлением. Потрясает и то, что спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе продолжают устанавливать имена погибших и плененных защитников цитадели, чтобы увековечить память. До сих пор пополняются и фондовые коллекции. "С нами связываются родственники участников обороны, боев в районе Бреста, партизанского движения и передают свои семейные реликвии. Людям кажется, что мемориальный комплекс - наиболее подходящее место, где память о человеке сберегут и расскажут о нем", - пояснила Анастасия Гарах.

Официально крепость стала мемориальным комплексом 25 сентября 1971 года. С того момента здесь все сильно изменилось, особенно за последнее десятилетие. Появились постоянные экспозиции "Музей войны - территория мира", "Летопись Брестской крепости", созданы музеи в Восточном и V фортах.

Недавно сотрудники стали водить экскурсии в подвальные помещения 333-го стрелкового полка. Прежде этот участок оставался неизведанным для туристов. Для посещения открыли 15 отсеков. Там нет экспонатов, но внутри все как будто дышит историей. В некоторых местах на потолке можно рассмотреть оплавленный кирпич. В принципе достаточно, чтобы понять, в каких условиях окруженные врагом люди продолжали сопротивление.

"В этой экскурсии рассказываем, что происходило вокруг, где находились бойцы различных подразделений. Со временем казарма 333-го стрелкового полка объединила их и они продолжили сражаться. Здесь были военнослужащие, тяжелораненые, женщины и дети, которые тоже участвовали в боевых действиях", - заметил младший научный сотрудник Михаил Рудко.

V форт и раньше вызывал интерес у брестчан и гостей. А обновленный - он в списке must have достопримечательностей города. В начале этого года форт открылся после реконструкции. В казематах горжевой казармы создали музей, часть экспозиции разместили в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.

"Это была наша мечта, чтобы в V форту появилась постоянная экспозиция. Всегда говорю туристам, что мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" - обязательное место для посещения, чтобы узнать о героической обороне. А чтобы понять, какова крепость как фортификационное сооружение, надо посетить V форт. Это единственный музей подобного типа в Беларуси", - подчеркнул заведующий филиалом мемориала Александр Коркотадзе.

Обновленный форт успели оценить многие туристы. Например, в доковидном 2019 году там побывали 22,6 тыс. человек. А с начала этого года достопримечательность посетили уже около 26 тыс. человек. В основном это белорусы.

Почивать на лаврах сотрудники мемориального комплекса не намерены. Планов немало. "Продолжаем работу с проектом Союзного государства. Мы уже вышли с предложением о продолжении работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на территории мемориального комплекса. По предыдущей программе было немало сделано, но многое еще предстоит сделать", - отметил директор мемориала Григорий Бысюк. Например, предлагается обновить монумент "Жажда", вход в мемориальный комплекс "Звезда" и расположенные рядом сооружения, помещения казарм. На территории Кобринского укрепления планируют создать республиканский молодежно-патриотический центр.

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ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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