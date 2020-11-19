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19 ноября 2020, 12:52

РЕПОРТАЖ: Обитатели Минского зоопарка готовятся к зиме: переезжают в новые квартиры и меняют шубы

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Сотрудники Минского зоопарка несколько месяцев готовят для обитателей зверинца условия, чтобы животные в холода чувствовали себя комфортно и беззаботно. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как обитатели зоопарка адаптируются к жизни в зимних вольерах и каких зверей посетителям не показывают в холодный сезон.

Выпал первый снег. Белым ковром покрылась и территория зоопарка. В открытые вольеры легко залетали снежинки, по-разному удивляя своим появлением животных: некоторые откровенно проявляли радость, резвясь в клетках, другие же старались скрыться в домиках.

"Когда наступает холодный период, некоторых животных мы помещаем в закрытые вольеры. Они делятся на два типа: одни позволяют посмотреть на животное, а другие полностью изолируют зверя от гостей. Это значит, что зимой некоторых обитателей зоопарка увидеть нельзя", - начинает рассказ младший научный сотрудник Минского зоопарка Оксана Буко.

Необходимость переводить животных в закрытые помещения вызвана тем, что некоторые не переносят холод, поэтому для здоровья и спокойствия зверей им стараются создать максимально комфортные условия.

"Подготовка к зимнему периоду в зоопарке начинается с сентября. Сначала закрытые вольеры проверяем на наличие дефектов, тогда их укрепляем и утепляем. Испытываем работу инфракрасных ламп. Помещения обрабатываем от различных вредителей", - подчеркивает Оксана Буко.

Когда все подготовительные работы проведены и специальная комиссия проверила состояние помещений, зверей начинают переводить в зимние квартиры. В числе первых в теплые вольеры переезжают полосатые мангусты, потому что они очень восприимчивы к смене температур и при малейшем холоде могут серьезно заболеть.

"Следом за ними место жительства меняют яванские макаки, красные мартышки, дикобразы, носухи, розовые пеликаны, большие бакланы, павлины, лебеди, каспийские султанки и черный аист. Все эти животные зимой находятся вне зоны доступа посетителей", - отмечает младший научный сотрудник.

Тем не менее большинство зверей все же остаются в зоне досягаемости. Но есть нюанс: холодная погода периодически влияет даже на тех обитателей зоопарка, которые приспособлены к зиме. "В этом плане звери почти как люди. При плохой погоде настроение у них становится хуже, понижается активность, хочется просто спать", - с улыбкой рассказывает сотрудница зоопарка.

Например, с приходом холодов заметно меняется поведение медведей. В природе положено, что они должны впадать в спячку. Но в Минском зоопарке дела обстоят немного иначе: в сладкий сон погружается только взрослый Тристан, а вот молодая медведица Нюра всем своим поведением демонстрирует, что новогодние праздники пропускать не собирается. В своем вольере она игриво бегает из стороны в сторону, рассчитывая на внимание посетителей.

"Прошлой зимой она тоже не засыпала. Любит бодрствовать, чего не скажешь о семействе енотов, которые большой кучкой забиваются в домик и проводят там чуть ли не целый день. Аналогично поступают енотовидные собаки и барсуки", - делится наблюдениями Оксана Буко.

Младший научный сотрудник также рассказала, что заметно изменились с приходом холодов лисы и волки. Если летом их шерсть не вызывала восхищения, то зимой все происходит с точностью до наоборот: сейчас они вальяжно прогуливаются по вольеру и демонстрируют всем свою красивую, пушистую шубу. "Поведение осталось таким же активным, как и всегда, они любят побегать", - подчеркнула сотрудница зоопарка.

Совершенно нейтрально на резкое понижение температуры отреагировала альпака. Лежа в вольере, она спокойно наблюдала за падающим снегом. Хотя белорусская зима для этого животного - явление новое, потому что альпака совсем недавно переехала в наши края.

"С альпакой связана забавная история. Это мальчик, раньше он жил в Латвии, поэтому животное привыкло к местному языку. В нашем зоопарке он всего несколько месяцев, но до сих пор не откликается на русские слова, а реагирует только на свое латвийское имя", - рассказала занимательный факт младший научный сотрудник.

Если альпака довольно равнодушно отнеслась к появлению гостей, то олень Мишка выбежал из своего заснеженного домика, как только Оксана позвала его. По словам собеседницы, животное очень контактное, особенно если посетители приходят с едой. "Плотно покушать он любит и летом, и зимой. Когда люди его кормят, радуется, а если пришли без вкусностей, то начинает злиться и биться рогами о заграждение", - рассказала об особенностях характера одного из своих подопечных сотрудница зоопарка.

С приходом холодов не изменилось поведение и лося Каштана. Пока земля медленно покрывалась снегом, он прятался под козырьком своего вольера и лениво жевал сено. Даже появление гостей никоим образом не отвлекло его от кормушки. Как выяснили корреспонденты, с этим животным тоже связана интересная история. "В зоопарк лось попал случайно. Он рос в дикой природе, но однажды потерялся и забрел в город. Его поймали и привезли к нам. Ситуация для него стрессовая, поэтому вполне естественно, что он впал в депрессию, перестал есть. Тогда решили подселить к нему в вольер козлика. Каштан смотрел на активного соседа и вскоре освоился, а подружились они так, что потом все делали вместе", - рассказала Оксана Буко.

Мы переходим к вольерам с хищниками. Здесь тоже никаких изменений. Зима не внесла корректировки в поведение львов, бенгальских тигров, дальневосточных леопардов и пум. Они так же гордо, как и летом, проходят вдоль вольеров и надменно посматривают на посетителей.

Совершенно иное поведение продемонстрировало семейство лам, которые задорно бегали по своему загону и с любопытством смотрели на гостей. "Совсем недавно у пары Шурика и Веснушки родился второй ребенок. В прошлом году появилась девочка Степанида, а сейчас родился мальчик. Имя пока не выбрали. Решили сначала посмотреть на характер", - поделилась событием младший научный сотрудник.

За последнее время это не единственное пополнение в зоопарке. На прошлой неделе здесь также появились фазаны разных видов и кошачьи лемуры. Всего в зоопарке содержится около 400 видов животных. "Мы очень любим обитателей нашего уникального живого музея под открытым небом. Отношение к зверям не зависит от сезона. Сотрудники всегда стараются создать животным хорошие условия: кормят их качественной едой, заботятся о здоровье своих подопечных, волнуются за их психологическое состояние. И мне кажется, что звери это понимают и отвечают такой же добротой", - подчеркивает Ольга Буко.

Сомнений в том, что животным в зоопарке живется комфортно, не возникает. Все выглядели довольными и сытыми. А, как известно, с верными друзьями, хорошим настроением и вкусной едой даже суровая зима не страшна.

Марина ШАФРАН,

ФОТО Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-

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