РЕПОРТАЖ: Один день из жизни инспектора по делам несовершеннолетних

Сегодня Инспекции по делам несовершеннолетних Беларуси исполняется 85 лет. Все это время сотрудники ИДН помогают детям и подросткам не оступиться, а тем, кто уже успел совершить ошибку в жизни, - исправить ее и не допустить повтора. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с могилевчанином Александром Чупоглазовым, который уже более восьми лет работает в ИДН. Мы решили узнать, из чего же складываются будни инспектора.

"Застать меня на рабочем месте, в опорном пункте №9 Октябрьского РОВД Могилева, практически невозможно. Инспектор по делам несовершеннолетних всегда в движении", - на ходу рассказывает нам Александр Чупоглазов. Он спешит на встречу со школьниками: каждый день нужно посещать лагерь для трудных детей на базе СШ №20 Могилева.

"Трудные дети - это те, кто уже успел попасть на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, дети из семей в социально опасном положении. Каждый год для них организовывают школьный лагерь. Необходимая мера, которая помогает нам увлечь ребят: тут и в футбол можно погонять, и в разных мастер-классах поучаствовать. От обычного школьного лагеря он отличается только тем, что каждый день сюда приходит инспектор ИДН. Здесь мы проводим профилактические беседы, рассказываем, какая ответственность может грозить за разные противоправные действия. Просто общаемся иногда", - делится по дороге инспектор.

На школьном дворе Александра уже ждут его подопечные - 15 детей со всего Октябрьского района Могилева. Беседа с инспектором больше напоминает встречу знакомых: обсудили дела и планы, потом кто-то из мальчишек предложил немного поиграть в футбол - позвали и Александра.

"Жизненные ситуации у них разные: кто-то попал в плохую компанию, у кого-то неполная семья или у родителей нет времени заниматься своими детьми. А ребятам нужно общение, адекватный пример, они еще слишком малы и не совсем ориентируются в жизни. Тут и приходит на помощь инспектор", - рассказал Александр.

После встречи с детьми мы отправились в опорный пункт. По дороге Александр поделился, почему выбрал эту профессию.

"С детства мечтал пойти в милицию, хотя в семье никто не связан с этой сферой. После колледжа - армия, а в 2009 году стал трудиться в милиции. Первое время был в патруле - тогда часто на улицах общался с подростками. В какой-то момент понял, что работа с детьми мне больше по душе. В 2012 году стал инспектором по делам несовершеннолетних, - говорит Александр. - Очень хочется помогать ребятам, постараться уберечь от серьезных ошибок, которые могут потом негативно повлиять на их жизнь. А если проступок уже был - постараться помочь все исправить".

Александр уверен: успешная работа инспектора ИДН зависит от слаженного взаимодействия многих структур. "Приятно отметить, что детям у нас в стране уделяется огромное внимание. Совместные действия учреждений образования, районной администрации и городской власти, налаженный контакт с социальными структурами, коллективная работа инспектора по делам несовершеннолетних и участкового - все это дает хороший эффект. С каждым годом у нас сокращается количество детей, попадающих на учет. Например, еще год назад среди подростков по всей стране была серьезная проблема с наркотиками: как употребление, так и их распространение. Принятые меры и программы на республиканском уровне, ответственный подход к их выполнению на местах - и сейчас мы видим, что таких правонарушений стало гораздо меньше", - отметил инспектор.

"Сейчас работа инспектора по делам несовершеннолетних немного изменилась - стала более профилактической. Чаще общаемся с разными детьми, а не только с теми, кто состоит на учете. Больше проводим встреч и бесед как в актовых залах школ, так и в отдельных классах. Выступаем на родительских собраниях, объясняем какие-то волнующие и важные моменты, - рассказал инспектор. - Нам важно, чтобы люди понимали: инспекция по делам несовершеннолетних не столько наказывает детей и взрослых. Наша первостепенная задача - помочь и найти выход из ситуации. Мы говорим, куда можно обратиться, если семья попала в трудные жизненные обстоятельства, помогаем найти психологов, даем консультации взрослым, как улучшить и привести в порядок жизнь. Потому что все это напрямую влияет на детей, их внутреннее состояние. Как правило, если у ребенка в семье все хорошо, он не пойдет совершать противоправные действия".

Вместе с Александром мы посетили одну из многодетных семей в Могилеве. Как рассказал инспектор, она находится в социально опасном положении.

"Двое детей - мальчик и девочка 11 и 13 лет - попали на учет в ИДН. Сейчас в мои обязанности входит не только общение с ними, но и посещение ребят по месту жительства, чтобы каждый раз проверять, в каких условиях они живут. Семья хоть и находится в социально опасном положении, но все их характеризуют положительно. Мама работает, папа смотрит за детьми, - рассказывает инспектор. - Дети хорошо идут на контакт и общаются. Мне очень хочется верить, что одна ошибка в таком раннем возрасте не оставит отпечатка на их жизни, хочется, чтобы дети выросли достойными гражданами нашей страны, стали ответственными и любящими родителями в будущем".

Инспектора в квартире вся семья встречает как старого друга. Пока Александр общался с детьми, мы узнали у мамы, помогает ли им такое внимание.

"Конечно, такое пристальное внимание к нашей семье вызывает небольшой дискомфорт. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что все это делается только для пользы. Стараемся дать детям все, что в наших силах, но иногда этого недостаточно. Тут и помогает Александр Александрович. Он нашел общий язык с детьми, с трепетом относится не только к их проблемам, но и к нашим. Внимательный, приветливый и всегда с хорошим настроением, он говорит, что у нас все наладится. И мы ему верим", - поделилась Наталья Владимировна.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-