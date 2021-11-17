РЕПОРТАЖ: Один из лучших участковых страны из Витебского района 17 лет поддерживает престиж профессии

Профессия милиционера для советских мальчишек считалась особой. Тогда в чести у ребятни, в том числе в сельской местности, были детективные сериалы. Образы отечественных и зарубежных блюстителей порядка, борющихся с криминальными бандами и всесильными мафиози, были овеяны аурой героизма, загадочности и неоспоримого мужества. Таким было представление и Сергея Тихонова, который почти 17 лет служит на благо простым людям и уже стал старшим участковым инспектором. В его трудовой биографии немало званий и наград, в том числе республиканского уровня: несколько раз он становился призером конкурса профмастерства среди коллег и дважды поднимался на пьедестал почета. На подведомственном участке его, что называется, знают с младенчества: в нынешнем агрогородке Октябрьская он родился, рос и лелеял мечту стать милиционером. Корреспонденты БЕЛТА провели вместе с участковым на его малой родине рабочую смену и убедились, что сегодня люди в погонах - первые помощники для сельчан и местной власти.

Работать в милиции и защищать людей - такой была мечта Сергея Тихонова с ранних лет. Не сказать, чтобы у него был образ бравого блюстителя порядка, на который хотелось равняться: родители работали в колхозе. Однако стремление получить благородную профессию у уроженца Витебского района было всегда. Мальчишкой он тоже не особенно часто общался с людьми в погонах, да и участкового видел в деревне только по определенным случаям. И все же притяжение к службе в правоохранительных органах было настолько сильным, что один из лучших участковых страны до сих пор привязан к своей работе.

Больше 3 тыс. жителей и три крупных населенных пункта - сегодняшний фронт работы Сергея Тихонова. У него один из самых больших участков в Витебском районе. Он ежедневно бывает на участке, интересуется жизнью "подопечных". Номер его телефона есть практически у каждого. Чуть что - сразу звонят участковому. Кроме того, что для всех он представитель закона, Сергей Тихонов милиционер еще и свой, местный, всем близкий и почти родной. "Хороший человек, душевный. Мы его знаем давно. И поговорит, и поинтересуется, как здоровье. Если какой вопрос возникает, к нему обращаемся. Участковый за нашими дебоширами и выпивающими присматривает. Была у нас одна женщина, злоупотребляла, ходила по соседям, буянила, окна била. Так Сергей Валерьевич с ней поговорил, усмирил. Недавно с ней беда была - с ногами плохо стало, ходить не могла. Так участковый ее забрал в больницу, отвез. Очень хороший он у нас", - отозвалась о блюстителе порядка местная пенсионерка Александра Леонова.

То, что Сергей Тихонов - из Октябрьской, и помогало, и мешало одновременно. Изначально молодому участковому было непросто наладить профессиональное общение. Шутка ли, прийти в деревню, где еще полгода назад сам зажигал на дискотеке, человеком в форме и требовать от вчерашних повес соблюдать дисциплину. И все же целеустремленный служитель закона смог завоевать авторитет у тех, кто знал его еще школьником. Теперь работа уже кажется привычной, простой, хотя все равно интересной, несмотря на некоторую рутинность и однообразность.

"Проблем в работе нет. За столько лет всему обучился, все уже знаешь, умеешь, правильно расставляешь приоритеты. Наша профессия, как и времена, меняется, приходится подстраиваться под новые реалии, но участковые инспекторы остаются так же востребованы, как и 15 лет назад. Конечно, мое представление об этой работе, когда я был маленьким, и реальность отличаются. Скажу больше: она отличается даже от того, с чего я начинал. Я считаю, что престиж моей профессии остается высоким. Сельчане всегда прислушиваются, обращаются за советами, считаются с моим мнением", - отметил участковый.

Судимые, ведущие асоциальный образ жизни, неблагополучные, злоупотребляющие спиртными напитками - основной контингент, с кем по долгу службы приходится ежедневно общаться Сергею Тихонову. За ними нужно присмотреть, направить на путь исправления, рассказать о последствиях девиантного поведения и, если есть дети, напомнить об ответственности за наследников. "На все три населенных пункта имеется только одна молодая женщина, которая никак не хочет исправляться, несмотря на то, что у нее есть дети. В остальных случаях родители из неблагополучных семей стараются ради сыновей и дочерей, которые для горе-мам и пап становятся главным катализатором изменений к лучшему. И это радует, потому что дети - самая главная наша ценность", - рассказал участковый.

"Цветы жизни" также находятся в поле зрения участкового. Вместе с работниками ИДН Сергей Тихонов проводит профилактическую работу среди так называемых трудных подростков, благо таких немного. Да и сегодняшнее подрастающее поколение уже не такое шумное, как было раньше, мальчиков и девочек поглощают гаджеты и всемирная сеть. Однако даже при такой "загруженности" они, появляясь на улице, могут позволить себе непристойное поведение. Постоянные встречи со школьниками участковый проводит накануне каникул, разъясняет ребятам правила безопасного поведения, рассказывает об опасности алкоголизма и наркомании, а также призывает быть осторожным в сети и не поддаваться на сомнительные предложения незнакомцев, которые стремятся руками детей распространять запрещенные вещества.

Инспектор знает на своем участке всех в лицо и может запросто расспросить прямо на улице о делах, здоровье, детях, родственниках. Кто куда переехал, какой ремонт сделал, что прикупил, чем живут престарелые родители - тем для случайной и насыщенной беседы найдется немало. Участкового ценят за отзывчивость.

Самые первые помощники на селе для участкового - представители сельсовета, старейшины деревень, работники магазинов, руководители и администрация предприятий. Они всегда подскажут, на кого нужно обратить внимание, с кем поработать плотнее. "Один участковый за тремя тысячами человек не уследит, поэтому на местах всегда кто-то помогает. Тесно взаимодействуем с председателем Октябрьского сельсовета Юрием Осиповым. Обсуждаем с ним любые проблемы: темы благоустройства, бытового пьянства, проведения заседаний общественного пункта правопорядка, проведение смотровых комиссий и так далее. Вместе работаем над исправлением граждан, которые ведут асоциальный образ жизни, стараемся привлекать их к полезным делам", - отметил Сергей Тихонов.

"Участковый на селе - это друг, товарищ и брат. Он первый, кому звоню, если что-то случается, возникают проблемы или есть какая-то идея. Обмениваемся с ним мнениями как по работе, так и вне ее. Сергей Валерьевич представитель правоохранительных органов и выступает больше как карающая длань, а мы, администрация сельсовета, стараемся показать жителям альтернативу. Действуем всегда в одной связке. Иногда могу пригрозить любителям горячительных напитков, мол, расскажу Валерьевичу. "Не надо!" - сразу просят. И боятся, и уважают. Авторитет нашего участкового высокий", - поделился Юрий Осипов.

Ситуаций, когда приходится привлекать коллег из РОВД или других силовых ведомств, на участке единицы. Самая напряженная - летом, когда на дачи (а их более тысячи) приезжают городские жители. Чаще всего среди правонарушений в такое время фиксируются кражи, хулиганства, особенно совершенные в состоянии алкогольного опьянения. "На моем участке за почти 17 лет службы практически все конфликты решились на месте", - поделился Сергей Тихонов.

Сейчас в милицию приходит много молодежи. И старшие коллеги, как опытные наставники, охотно делятся наработанными за годы службы премудростями. "Радует, что почти все представители молодого пополнения стремятся работать, не считаются с личным временем, мотивированы. Профессия участкового, я считаю, вне времени: инспекторы были и 17 лет назад, есть и сейчас. Без них на селе никак", - выразил мнение участковый, своим примером доказывающий, что работать с душой можно и нужно не только там, где родился и пригодился, а везде и всегда.

И еще для бесстрашных милиционеров важно иметь за спиной надежный тыл. Для участкового, который на работе проводит и выходные, и праздничные дни, теплый семейный очаг и понимающая и поддерживающая во всем супруга дают уверенность в своих силах. Это помогает не зацикливаться на мелких трудностях, забывать о неприятностях и смело идти вперед по выбранной стезе.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-