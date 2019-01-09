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РЕПОРТАЖ: Особенности межнационального уклада жизни в белорусском поселке

Регионы 09.01.2019 | 19:21

В белорусском поселке Стрешин Жлобинского района в семье Насировых под одной крышей чтут иранские, азербайджанские и белорусские традиции. Здесь говорят на нескольких языках, соблюдают обычаи разных народов, одинаково любят наваристую шурпу, ароматный плов и драники из молодой картошки. Особенности межнационального уклада жизни прочувствовали корреспонденты БЕЛТА.

С Гулжамол Насировой мы встречаемся в Новомарковичском сельском Доме культуры, который она возглавляет уже 11 лет. Буквально с порога женщина знакомит со своим новым увлечением - декорированием на восточный мотив привычных в белорусском быту кувшинов, чугунков и ваз.

"Этот самый первый, этот гранатовый, этот цветочный, этот зимний, - перечисляет многообразие узоров наша героиня. - Каждый рисунок я сначала продумываю, а потом переношу на изделие. Получается, как новое".

Отслужившие свой век кувшины Гулжамол собирала по ближайшим деревням. "Вся эта посуда была в трещинах, разбита, с большими сколами. "Что же ты с ними будешь делать, Гулечка?" - не понимали меня местные жители. А я была увлечена", - вспоминает женщина.

В свободное от работы время мастерица умело прятала под слоями грунтовки и краски многолетние трещины-морщины на старых предметах, а потом украшала их бусинами, стразами, монетами. В ход шли декор с одежды, бижутерия из шкатулки.

Поначалу занятие так увлекло Гулжамол, что не спала ночи напролет. "Как-то муж встал в пять утра на работу, а я еще и не ложилась. Он даже не удивился, собрался, уехал. А у меня сломалась кисточка, и я решила немного отдохнуть. Только задремала, снится, будто из сделанного мною кувшина вылетает джинн и говорит, что исполнит любое мое желание. Вот я у него кисточку и попросила", - смеется Гулжамол.

Сейчас в коллекции нескольких десятков изделий, которую дополнили украшенные таким же образом страусиные яйца. Однако сбор чугунков и кувшинов она не прекратила: хочет сделать еще одну коллекцию, только теперь с белорусскими узорами.

К процессу подключились и работники Дома культуры. "С таким руководителем всегда интересно, всегда новые идеи, которые мы готовы поддержать и помочь их воплотить в жизнь. Мы же одна команда", - признается аккомпаниатор и художественный руководитель Дома культуры Александр Новиков.

Работу этой команды хорошо знают не только в деревне Новые Марковичи и в Жлобинском районе, но и далеко за его пределами. "Мы выезжаем с концертами, организуем экскурсии, проводим обряды сельскохозяйственного календаря, готовим поздравительные программы к торжественным датам, годовщинам и различным профессиональным праздникам, презентуем выставки", - перечисляет руководитель. А новогодняя елка в Доме культуры, живая, до самого потолка, украшенная игрушками со своей историей, уже не в первый раз в числе лучших в районе.

Знакомит Гулжамол и с иранскими традициями. Например, в праздник поселка Стрешин она воссоздала элементы свадебного обряда с традиционной иранской одеждой, угощениями. Здесь же представила и свои расписные работы - вышитые золотыми нитями подушки, ковры, предметы быта восточных стран.

К слову, созданные руками мастерицы работы можно увидеть в усадьбе Козел-Поклевских в Красном Береге - выставка представлена в арабском зале.

Рукоделию Гулжамол учили с детства ее мама, бабушка. "У нас в семье все мастера", - с теплотой в голосе говорит собеседница. И приглашает в свой гостеприимный дом в Стрешин. Здесь также все создано заботливыми руками хозяйки, ее мужа Эльдара, их сыновей Салима и Эльнура.

Вместе пара уже 28 лет. Она, иранка по национальности, в 18 лет приехала в Беларусь из Бухары (в определенный момент семье Гулжамол пришлось переехать из Тегерана в Узбекистан). Планировала поступать на спортивно-педагогический факультет. "Очень хотела быть спортсменкой, с детства занималась дзюдо. Наверное, брала пример со старших братьев", - предполагает собеседница. Он, рожденный в Азербайджане, пройдя службу в Хабаровске, решил погостить у брата. В белорусской деревушке Нижняя Олба юноша и девушка встретились в новогоднюю ночь в сельском клубе. Спустя какое-то время решили, что на двоих у них один жизненный путь, несмотря на то, что оба были уже практически сосватаны у себя на родине.

В Беларуси каждый из них обрел не только семейное счастье, но и сумел реализоваться в профессиональном плане. Гулжамол Насирова - постоянный призер различных конкурсов, фестивалей.

В ее копилке множество дипломов, кубков, призов. Хорошо знают жительницу Жлобинского района и на Фестивале национальных культур в Гродно.

Эльдар Насиров сейчас возглавляет ОАО "Прибудский". В сельхозпредприятии он с 1989 года. Начинал с бригадира полеводческой бригады. По стопам отца пошел и старший сын Салим, а вот младший учится в Военной академии.

К новогодним торжествам в семье особо теплое отношение. К слову, по мусульманским традициям наступление нового года - Навруз семья будет отмечать 21 марта. "К празднику мы готовим 17 блюд. Например, выпечки ореховой должно быть семь вариантов. Плюс семь напитков - из них обязательно три с молитвенными листочками", - перечисляет хозяйка.

Их дом - их крепость, надежная, но радушная и гостеприимная. Именно для гостей и задушевных разговоров за ароматным чаем с пахлавой Насировы построили во дворе беседку.

"Камни для нее собирала по всему району. По пути вижу: лежит вдоль дороги булыжник - я его в багажник. А кайму для украшения вырезала своими руками из листов жести", - показывает шрамы на пальцах хозяйка. Зато теперь здесь в теплое время года легко могут уместиться несколько десятков человек.

С любовью говорит Гулжамол почти про каждую вещь в доме. "Эти шторы - подарок мамы, она сама их шила", - бережно расправляет складки на оконном украшении хозяйка.

"Это "чойникпышак", сделан из натуральной верблюжьей шерсти. Благодаря ему заваренный чай может оставаться горячим 24 часа. Накрываешь - и все. Да и вкус у напитка получается совсем другой", - рассказывает о необычном приспособлении хозяйка.

Стены комнат украшают картины мастерицы, на них - мечети Бухары и Баку.

Предметы ручной работы повсюду - обитые тканью корзинки, расшитые золотыми нитями занавески, покрывала, подушки. "Вышивка - это очень кропотливая работа, требует много времени. Обычно иголку с ниткой беру, когда приезжаю к маме в Бухару. За разговорами с ней и появляются все мои творения", - делится женщина. Мотивы узоров ей подсказывает душа: цветочные орнаменты, выдержки из Корана, виды родных для супругов городов.

За многие годы Гулжамол сотворила порядка 100 расписных подушек и восемь ковров. Самый большой ковер - 4 м в длину - подарила невестке Катерине.

Многие изделия вписались в интерьер домов друзей, знакомых, коллег мастерицы.

Настоящая гордость хозяев - комната в восточном стиле, для которой сделали специальную пристройку. "Молдинги сама раскрашивала и обрамляла нитями под золото. Долго искала плитку для пола. А стол с ножками из хрусталя привезла из Бухары, с приключениями, но привезла", - улыбается героиня.

Наверное, самым подходящим эпитетом, который может охарактеризовать жизнь Гулжамол, будет "многообразный". Ей по душе и белорусские Масленица, Купалье, и восточные праздники.

Она с легкостью готовит слоеный иранский лаваш - патыр, манты, самсу, знает множество рецептов плова, никто еще не сумел разгадать ее секрет шурпы из баранины, а сыновья все чаще просят приготовить бабку, колдуны, драники и щавелевый суп. Она свободно говорит на девяти языках, в числе которых арабский, турецкий, азербайджанский, таджикский, знает латынь и хорошо понимает по-белорусски.

"Я счастливый человек. И во многом благодаря ставшей для меня родной Беларуси. Здесь я встретила свою любовь, здесь родились мои дети, двое внуков. Соседи, односельчане стали по-настоящему родными людьми. Мы уважаем традиции друг друга, живем дружно и всегда приходим друг другу на помощь. Это бесценно", - говорит, прощаясь, жизнерадостная Гулжамол.

Тамара СУБОТКО,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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