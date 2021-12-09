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09 декабря 2021, 19:55

РЕПОРТАЖ: Особенности национальной охоты, или Как развивается охотничий туризм в Круглянском районе

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Круглянский район радует своей природной красотой и богатством лесного мира. Бескрайние сосновые боры, ельники и березники, болота и лесные озера так и манят отдохнуть уставшего, измотанного городскими ритмами путника. В этих местах хороши не только туристический релакс с костром и палатками, но и рыбалка, сбор грибов и ягод, охота. Причем охотой промышляет как местное население, так и иностранные гости. На протяжении всего года эти края радушно принимают туристов из России, Германии, Армении и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Корреспонденты БЕЛТА отправились в удивительной красоты лесные массивы, чтобы узнать, почему именно сюда, за сотни километров от дома приезжают заядлые охотники и что их привлекает в особенностях белорусского охотничьего туризма.

Угодья Тетеринского лесоохотничьего хозяйства совпадают с административными границами района. Это почти 80 тыс. га территорий на северо-западе Могилевской области, где обитает несчетное количество пернатых, хвостатых и копытных. Охотится в этих местах можно в любое время года. Весной опытные егеря предложат сходить на глухаря или тетерева, летом - выследить кабана или косулю, в осенне-зимний сезон - добыть лося, оленя, волка, лису. Можно поучаствовать в ночной охоте, загонной, трофейной, селекционной с вышки, охоте с флажками на волка или съездить на снегоходах за рыжей лесной хищницей.

Однако не только хорошая охота заставляет возвращаться сюда снова и снова: приезжие хвалят красоту и особую атмосферу здешних мест, доброжелательность белорусов, чистоту и порядок наших городов, деревень и весей. Среди постоянных посетителей охотбазы "Падар" Тетеринского лесоохотничьего хозяйства - москвич Сергей Степашкин, который уже на протяжении восьми лет отдыхает и промышляет в этих краях. "Эту базу нашел совершенно случайно в интернете - созвонился, приехал познакомиться и поохотиться на птичку, - вспоминает он. - Очень понравилась и сама охота, и белорусский сервис. Теперь езжу сюда не один, а с приятелем. Что немаловажно, из Москвы приятно и комфортно добраться - всего 4,5 часа по хорошей трассе. Охотимся на крупнорогатую скотину: лося, косулю, оленя. Животных здесь очень много. Это значит, что кормовая база на этих территориях хорошая. У нас нет такого сильного сельского хозяйства. А где дикая скотина кормится зимой? На кукурузе да озимых".

К слову, Сергею Васильевичу есть с чем сравнить: охотился и рыбачил по всему миру, много поездил и повидал. "В вопросах организации охоты всегда играет роль человеческий фактор, а здесь сам коллектив прилагает большие усилия, чтобы клиент остался доволен, - говорит гость. - Все это способствует комфортному времяпрепровождению и прекрасному отдыху. Не везде предоставление услуг поставлено на таком высоком уровне. Плюс ко всему - это ведь государственное учреждение, поэтому и порядок везде. Уверен, статус накладывает определенный отпечаток. Да и сами люди понимают, как общаться и себя вести - соблюдена корректность, нет панибратства, как часто бывает. Вкупе это создает хорошее впечатление и привлекает туристов".

Сергей Степашкин увлекается охотой с детства. В свое время к этому мужскому хобби его пристрастил отец: взрослые делали загонные охоты и брали детей с собой. Однако сейчас в семье Сергея Васильевича кроме него никто больше не берет ружье в руки - как и на любое хобби, на это надо время и желание. Но и охотиться тоже надо уметь - это не бездумное убийство всей живности, которую только можно поймать на мушку. Все должно быть гуманно и не в ущерб природе. Так, за несколько дней охотник добыл только 2 косули. Свыше того запаса, который может съесть семья за определенное время, Сергей Васильевич не стреляет.

"Много с приятелем не промышляем - чисто отдыхаем, ведь важен не только результат, но и сам процесс, - уверен россиянин. - Да и мясо добываем для собственного употребления - в магазине не покупаем. Если сравнить лесного зверя с выращенным в неволе животным - вкусовая разница колоссальная. На прилавках лежат гормоны роста и антибиотики, а это животное вырастает в дикой природе. Оно ест траву и пьет воду, которую найдет. Его не гоняют и не третируют. В свою очередь, подневольное животное получает большой стресс, и это отражается на качестве мясного продукта. Потом человек ест и думает, почему все вокруг такие взвинченные и заведенные?! В живой природе такого нет. Да и опытный охотник знает, куда правильно выстрелить, чтобы это не принесло животному страданий - все происходит мгновенно. Охота тоже может быть гуманной".

К слову, у заядлого охотника есть и своя "охотничья" философия в защиту любимого хобби. "Охотой и собирательством человечество занималось испокон веков, - говорит Сергей Степашкин. - Когда эти промыслы были в почете, у человека было много времени для того, чтобы жить с семьей, отдыхать и получать удовольствие от жизни. Когда начали культивировать зерно и в приоритете стало земледелие, это привязало человека к земле и сделало его рабом. И по настоящее время человек раб тяжелого труда. Так сложилось исторически: в процессе своего развития человек пришел от свободы и равноправия к зависимости и социальному расслоению. Зерно закабалило и не оставило времени на личную жизнь, заставило думать о еде, налогах и прочих вещах. Поэтому мое хобби - как глоток исторической свободы".

Особое удивление гостя - насколько богат и разнообразен животный мир белорусского леса. "Бывает, выйдешь вечером на улицу, а тут целые стада оленей ходят - и по 50, и по 100 голов за раз, - восторгается Сергей Васильевич. - Косули, как зайцы, бегают по дороге. Едешь ночью, смотришь - тут 4 зайца кормятся, а рядом с ними еще 2 лисы мышкуют. Казалось бы, слови зайца - ан нет, не голодные! Да и сами зайцы не реагируют: станут в стойку, постоят - и дальше жевать. И гусиная охота у вас хороша! В Беларуси гусь нереальный - просто сказка, почти как в Америке. На птицу охочусь еще в Ветке Гомельской области. В вашей стране для охотников все хорошо поставлено, даже срок охоты определен хороший. А вот в России время добычи дичи уж очень короткое, сезонные промежутки маленькие. Только гусь пролетел - и срок закончится".

День охотника начинается совершенно по-разному и в разное время - в зависимости от того, кого предстоит добыть. В основном, весь животный мир кормится и чувствует себя в безопасности ночью, поэтому и человек чаще всего идет в лес с ружьем в темное время суток. Однако ночное время - не гарантия того, что охота пройдет удачно. Например, волка, самого хитрого и предусмотрительного лесного хищника, Сергей Степашкин не может выследить в круглянский лесах уже пятый год. "Каждый раз только хвостом нам с егерем помашет - и деру, - добродушно смеется охотник. - Что поделаешь? Достойный соперник!". Однако от идеи добыть серого разбойника Сергей Васильевич не отказывается - азарт берет свое.

"Чем интересна ночная охота? Равными возможностями человека и животного: у меня есть шанс добыть зверя, у него - спастись, как кому повезет, - рассказывает россиянин. - Под покровом ночи охотится сложнее: надо суметь найти животное, выследить, бесшумно подкрасться и добыть".

Отдельный вид промысла - охота с вышки, которая для многих становится настоящим испытанием. "Чтобы так охотиться, нужно адское терпение, - говорит Сергей Васильевич. - Не каждый выдержит сидеть на морозе по 3-4 часа без движения. В этом случае нельзя ни курить, ни чай пить. Я изучил животный мир и знаю, что звери способны уловить даже неподвластный человеческому обонянию запах. Например, кабаны просто так в руки к охотнику не идут, и на опушку к прикорму выходят с большой опаской. Первая самка: ее еще с вышки не видно, но ты уже чуешь ее специфический запах. Она стоит и долго смотрит, пока не решится сделать еще несколько шагов и опять застынет на месте. Сеголетки и даже кабан ей не мешают - топчутся вдалеке, никто не выходит. Если никого нет, самка хрюкнула - и все потихонечку начинают за ней подтягиваться. Охотник все равно ждет - выбирает добычу и только потом стреляет. Это очень утомительный процесс, поэтому многие и не могут себя пересилить".

К слову, для любого охотника кабан - очень непростая добыча: зверь умный, ловкий и осторожный. Добыть его - большая удача. "Просто так кабана не пробьешь - нужно еще знать, куда выстрелить, чтобы его остановить, - делится охотник. - Надо изучить само животное - это даже не обсуждается. Плюс ко всему, должен быть пристреленный карабин и патроны соответствующего калибра".

Бывают и такие моменты, когда даже стрелять не хочется. Сергей Васильевич вспоминает, что как-то по весне был на засидке на тетерева. "Прилетели птицы, токуют, самцы дерутся, курочки рядом ходят - интересно, красиво, - говорит охотник. - Я сидел и смотрел за всем происходящим, а стрелять не стал. Рука не поднялась. Честно - не хотел нарушать эту гармонию. Охотовед говорит: а чего не стрелял? Жалко говорю - не хочу. И такие случаи часто бывают. Посмотришь, например, - лосиха с лосенком. Жалко стрелять, да и незачем - нет нужды в этом, мы же не голодные и не в голодное время живем. Поэтому можем себе позволить разумно к этому вопросу подходить. А как по-другому?"

Среди самых впечатляющих охотничьих историй Сергей Степашкин вспоминает, как однажды довелось увидеть охоту белых полярных волков. Три матерых хищника обложили медведя и съели в два счета. "Полярный волк-самец - это зверь, который весит примерно 130 кг, имеет рост 1 метр в холке и клыки по 5 сантиметров, - говорит охотник. - Самка весит под 90 кг и чуть ниже, но однозначно злее, чем самец. Шансов у жертвы было мало: это собаки медведя окружают и держат, а волки - режут острыми зубами и съедают. Хищный зверь сразу метит в жизненно важные органы или перегрызает крупные артерии. Стая действует четко и организованно, охотится профессионально. У безоружного человека даже против одного такого волка шансов нет".

Еще один россиянин Дмитрий Шарапов, приехал на охотбазу "Падар" впервые. "Я охочусь давно и везде, однако организация охотничьего туризма на круглянской земле меня удивила - выше всяких похвал, - делится он. - Охотой увлекаюсь уже 40 лет, первое ружье отец купил, когда мне было 12. Мы жили в Сибири, там другие правила: тайга - закон. Охота у меня в крови. Но это не значит, что добыча зверя - бездумное занятие. Например, почему опытные охотники стреляют в сеголетка, годовалое животное? Логика такова: лосихе или оленихе сложно выкормить суровой зимой более одного отпрыска - это будет в ущерб ее собственной жизни и здоровью. Стрелять мать - ее телята точно самостоятельно не выживут, стрелять самца - на следующий год он не сможет никого покрыть, чтобы было потомство. Если добыть сеголетка, то это гарантия того, что с одним теленком мать пройдет через все зиму. Даже в этой ситуации присутствует гуманность. Тем более в каждом хозяйстве ведут учет и понимают, какое у них поголовье. Поэтому и разрешение дают, кого можно добывать, а кого нет. Все, что за периметром природной и экологической безопасности, должно быть под запретом".

По словам главного охотоведа Тетеринского лесоохотничьего хозяйства Василия Воронича, в здешних местах промышляют россияне, немцы, французы, литовцы, поляки - наплыв желающих большой. "Работа в охотничьем туризме - это тяжелый, но прибыльный труд, - говорит он. - И мы стараемся держать марку. До Нового года расписаны все выходные, приезжих очень много. Охоту можем организовать на любого зверя и птицу, был бы только спрос. В основном, специализируемся на копытных, а весной - на глухаре и тетереве. Однако вред этим пернатым наносят как раз не охотники, а ястребы-тетеревятники, отстрел которых запрещен. Очень много они разоряют тока. В последнее время увеличивается и поголовье рыси - одна такая дикая кошка запросто в короткое время уничтожит весь ток".

По словам Василия Александровича, круглянские земли - очень благодатные. Так, в эти лесные массивы вернулся даже медведь: на учете в лесхозе уже 6 особей дикого зверя. "Он краснокнижник, ничего не боится - сегодня утром даже возле нашей базы топтался, оставил следы на память, - говорит охотовед. - Мишка выходил к дороге и на остановку общественного транспорта - наделал шума среди местных жителей. И, конечно же, поразбойничал в лесу - в прошлом году работники лесхоза нашли двух лосей, которых задрал косолапый".

В этом году на территории Тетеринских охотничьих угодий иностранные туристы добыли 95 голов оленей, 85 косуль и 25 лосей. Однако установленный годовой лимит отстрела превышать нельзя, даже если будут желающие пострелять, предупреждает Василий Воронич. Все регламентируется законом, даже вес трофейного животного, разрешенного к добыче. К слову, егерь, который приставлен к охотнику, может определить этот показатель на глаз с точностью до килограмма.

За 11 месяцев 2021 года экспорт туристических услуг Тетеринского лесоохотничьего хозяйства составил $96,7 тыс. и до конца года превысит отметку в $100 тыс. Для сравнения, за весь прошлый год этот промысел принес доход государственному учреждению в $79,7 тыс. Темп роста экспортных услуг составил 123% к уровню прошлого года. С начала 2021-го охотбазу посетили более 40 иностранных туристов из России, Германии и Армении. Самыми частыми гостями в круглянских лесах стали немецкие охотники - почти 64% от числа всех посетителей, на втором месте закрепились россияне.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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