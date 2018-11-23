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РЕПОРТАЖ: От колбас до сыров - как в Слуцке создают бренды

Регионы 23.11.2018 | 17:51

Легендарные пояса, космические достижения соотечественников и первая в Беларуси аптека - в истории Слуцкого района найдется множество примечательных фактов, выделяющих его на фоне других регионов Минской области. Случчане стараются держать марку своей малой родины: создают и совершенствуют предприятия, открывают для белорусов и жителей зарубежья слуцкие бренды. Корреспонденты БЕЛТА отправились в пресс-тур и узнали, как и чьими стараниями развивается город.

Свое путешествие начинаем с ОАО "Слуцкий льнозавод". Образованное в 1961 году, предприятие является ведущим в Минской области. Основная продукция - льноволокно для производства льняных тканей, мешковины, веревок.

"На заводе в 2014 году завершена реконструкция, установлена линия по выработке льноволокна производительностью 2 т в час. После модернизации мощность предприятия увеличилась более чем в 2,5 раза", - вводит в курс дел директор льнозавода Виктор Арестович и приглашает пройти на производство.

Под мерный гул машин мастерицы слаженно и четко выполняют свою работу: укладывают сырье, регулируют ход поточных линий, снимают волокно с потока и сортируют его в зависимости от длины.

По словам директора, в сутки завод производит около 10-12 т продукции, около 20% - длинное волокно, из которого создают ткани высокого качества. Основной потребитель - Оршанский льнокомбинат. Короткое льноволокно экспортируют в Китай, Россию и страны Балтии.

Помимо основной продукции, предприятие производит паклю, которая используется для изготовления бумаги и картона. Налажен выпуск топливных брикетов (костробрикетов): более теплоемкий продукт, чем традиционный торф, он уже заинтересовал Польшу и страны Балтии - планируется реализовывать около 60 т в месяц. Таким образом, производство получается безотходным.

Несмотря на засуху, в нынешнем году Слуцкий льнозавод собрал приличный урожай. "Мы заготовили почти 10 тыс. т льнотресты - хватит для загрузки мощностей завода вплоть до нового урожая. Достичь такого объема сырья удалось благодаря усилиям наших специалистов", - подчеркнул Виктор Арестович.

Засматриваясь на отточенные движения местных тружениц, рискуем потерять счет времени, однако для нас это непозволительная роскошь - впереди ждут другие объекты.

На проходной ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" нас встречает заместитель генерального директора Максим Малиновский. Облачившись в белые халаты, бахилы и шапочки, мы следуем за ним в королевство сыра.

Создание продукции начинается с лаборатории, где подтверждается качество привезенного молока (кстати, комбинат использует исключительно отечественное сырье). После проверки молоко поступает в приемно-аппаратный цех, где проходит пастеризацию и нормализацию.

В сыроизготовителях в течение 3-4 часов варится сырное зерно, к нему добавляются необходимые компоненты: заквасочная культура, молокосвертывающий фермент, соль, далее формируется пласт сыра, он режется, раскладывается в формы и отправляется на прессование, где из продукта удаляется излишняя влага.

Вся магия происходит в камере созревания. Большие яркие пачки, словно золотые слитки в банке, аккуратно разложены на стеллажах. В зависимости от вида сыр здесь может находиться от 20 до более чем 90 суток. Именно в камере продукт получает свои основные вкусовые характеристики - полуфабрикат становится сыром. После камеры созревания он отправляется на упаковку, где заканчивается технологический процесс производства.

По словам генерального директора сыродельного комбината Николая Мисюка, белорусский потребитель все чаще среди сортов сыра выбирает качественную классику, а на экспорт преимущественно поставляется молочная сухая продукция и масло. Среди новых рынков - Китай, Япония, Вьетнам, Малави, Объединенные Арабские Эмираты, в планах - начать поставки в Бангладеш и Сирию, идут переговоры с Сербией. С Китаем ведутся переговоры о поставках глазированных сырков и мороженого: первая партия холодного лакомства может отправиться в КНР уже в начале 2019 года.

Еще одним бюджетообразующим предприятием района является ОАО "Слуцкий мясокомбинат". Генеральный директор завода Андрей Михалькевич знакомит нас с последними достижениями предприятия. За январь-октябрь текущего года было переработано около 24,8 тыс. т сырья (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года темп роста составил 167%), выручка от реализации продукции выросла до Br106,3 млн (почти 150%), экспорт товаров - до $21,1 млн (285,5%).

После очередного переодевания в спецодежду отправляемся в холодильное отделение. Раньше камеры были до отказа забиты мясом, сегодня функционируют только 2-3 из них - остатки продукции минимальны (около 5%).

Заходим в отделение, где формуются пельмени: аккуратно слепленные комочки дружно едут по конвейеру и высыпаются в пачки. В отделении сыровяленых и сырокопченых колбас наблюдаем, как в оболочку, вес и диаметр которой задается программой, набивается фарш. С легкой руки местных мастеров колбасы одна за другой появляются на свет, а потом подвешиваются на рамы. Отсюда они поступают в термическое отделение, где подвергаются копчению, варению или другой обработке.

"На предприятии работают 2,2 тыс. человек. Уровень заработной платы составил Br933 - это одна из самых высоких зарплат в Слуцком районе. Более того, каждый месяц мы выдаем работникам продовольственные пакеты", - подчеркивает Андрей Михалькевич.

Развитие района - это не только его сегодня, но и его завтра. Поэтому подрастающему поколению в регионе также стараются создавать достойные условия для самореализации. Пример тому - Слуцкий центр детского творчества. Сразу в фойе вся стена с правой стороны увешана и уставлена наградами и кубками. "Только в прошлом году наши учащиеся завоевали 72 награды международного уровня", - объясняет директор учреждения Ольга Ярошевич.

После такого вступления сразу хочется познакомиться с местными талантами. В студии изобразительного искусства девочки усердно трудятся за мольбертами, из соседнего музыкального класса слышится пение - это занимается местный юный талант Олег Лариков.

В центре работают 162 бесплатных отделения и 17 платных, где обучаются 2,16 тыс. детей в возрасте 5-16 лет. Кто-то из них увлекается плетением, кто-то - созданием сувенирных кукол и аппликаций изо льна и соломы, кто-то - вышивкой и валянием. По словам руководителя учреждения, многие из учащихся уже в юном возрасте определяются с будущей специальностью. Некоторые возвращаются потом обратно в качестве преподавателей.

Заключительным пунктом поездки стал отдел ЗАГС Слуцкого района. "Ежегодно у нас регистрируется около 700 браков, из них 520 между парами родом из Слуцка. Торжественную церемонию выбирает примерно половина", - говорит начальник отдела Анна Шавнева.

Место, где расположился новый ЗАГС, - исторический центр Слуцка, бывшее городище. В свое время здесь находился Дом культуры, в 2016 году было принято решение реконструировать здание, и уже в апреле 2017 года случчане получили возможность регистрировать брак в обновленном учреждении.

Памятник женщине-богатырю Анастасии Слуцкой рядом с ЗАГСом и один чуть подаль - ее внучке, праведной княгине Софии Слуцкой - служат напоминанием о славной истории. И напутствием тем, кто творит современную историю своей малой родины, - любить ее и прославлять в делах и помыслах.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Минская область, производство, репортаж, Слуцк
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