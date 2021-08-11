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11 августа 2021, 21:40

РЕПОРТАЖ: Полосатый рейс: как в Кировском районе собирают экологически чистые и ароматные арбузы

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Второй год подряд на полях Кировского района созревает полосатый урожай. Свои плетистые косы бахчевые раскинули по соседству с яблоневым садом. Еще недавно мало кто верил, что на белорусской земле можно успешно культивировать арбузы. И даже к эксперименту таких новаторов, как ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского", относились скептически: мол, зря только время тратите. А теперь это единственное в Могилевской области хозяйство, которое выращивает арбузы в промышленных масштабах. Корреспонденты БЕЛТА отправились на "вкусное" поле, чтобы узнать историю кировского арбуза.

На часах всего 6 утра, а на арбузных полях уже работают садоводы. Выбирают самые крупные и спелые плоды и складывают их в небольшие горки поближе к междурядьям, чтобы было удобнее грузить в контейнеры. Убирать бахчевые с восходом солнца - не чья-либо прихоть, а необходимость: во-первых, на улице не жарко работать, во-вторых, плоды не так сильно трескаются в руках. Сочный груз с поля трактор увозит на склад. Там на кировскую ягоду наклеивают лейбу с названием хозяйства и надписью "Белорусский арбуз". Уже к 9.00 она появляется на прилавках фирменных магазинов Могилева, Бобруйска и Кировского района.

"Арбузы для нашего хозяйства - брендовая тема, по которой нас узнают, - отмечает ведущий агроном-садовод ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Александр Иваницкий. - За два года покупатели не только познакомились с нашим товаром, но и полюбили его за качество и превосходный вкус. За экологичность рассветовских арбузов мы тоже отвечаем: созревают они в установленные для этой культуры сроки без всяких подкормок и химикатов. В продажу поступают самые свежие плоды, которые не лежат на складе. В среднем вес такой ягоды составляет 7-8 кг, отдельные экземпляры доходят и до 11 кг".

Арбузы убирают с поля вручную. На этих работах задействованы 3 садовода, которые за полтора часа отгружают 3 т бахчевых: 5-10 минут - и контейнер в 400 кг уже заполнен. За один рейс с поля вывозят по 1,6 т урожая. Для трактора этот вес несущественный, а вот для человека - внушительный. Именно поэтому на уборке арбузов работают крепкие и выносливые парни.

"Для нас это хороший арбузный фитнес, - улыбается садовод Евгений Комяков. - Я работаю на уборке бахчевых второй год подряд, к таким нагрузкам уже привык - ношу сразу по два арбуза. Поверьте, на такой работе можно привести себя в нужную физическую форму гораздо быстрее, чем в спортзале".

По словам Александра Иваницкого, урожай этого года радует. Так, если прошлым летом на территории 5 га было собрано 54 т арбузов, то этим планируют убрать до 80 т сладких плодов. Повысить урожайность помогла теплая погода и прошлогодний опыт в выращивании ягоды. Здешние арбузы ничем не уступают астраханским и отличаются сладостью, сочностью и тонкой кожурой.

"Мы подкорректировали технологический процесс и немного изменили уход за самим растением, - уточняет агроном. - Правила диктовала погода: как только в мае перенесли саженцы в открытый грунт, начались холода, случились даже заморозки. Однако наши растения выстояли - процент потерь был минимальным. Затем началась засуха, которая пришлась на начало роста, цветения и завязи плода. Пришлось возить воду и поливать бахчевые. Они немного притормозили в росте, но затем очень быстро выровнялись. Даже уборка началась на 10 дней раньше, чем в прошлом году".

Еще одна отличительная особенность выращивания арбузов в наших широтах: борьба с сорными травами. На южных полях бахчевые вольготно разлеживаются на земле, а их широкие разлапистые листья не дают пробиться другим растениям. В свою очередь рассветовская ягода имеет маленький листовой аппарат и хозяйкой на поле себя не чувствует - здесь царствует лебеда. За этот сезон аграрии уже три раза начисто пропалывали арбузы, но сорняк снова и снова навязчиво поднимает голову.

"На этапе дозревания арбузов это уже не мешает, - отмечает Александр Иваницкий. - Регулярные прополки были важны первоначально, чтобы сорняк не забирал у растения влагу и не мешал работать насекомым в период цветения и завязи плодов. Когда арбуз набрал силу, лебеда уже не страшна: корень бахчи вырастает до 5 м в глубину, и она начинает сама добывать себе влагу. Хотя мнения по поводу прополки наших коллег из Украины, Краснодара и Кавказа расходятся: одни - за тяжелый механический труд, в то время как другие не видят в нем никакого смысла".

Главный технолог сада Елена Юрковец подчеркивает, что при выращивании новых культур нужно не только перенимать чужой опыт, но и исходить из сложившихся условий. "В хозяйстве приложили много усилий, чтобы наша арбузная история не закончилась в первый же год, - говорит специалист. - Мы закупили семена турецкой селекции, приобрели необходимую технику для посадки и укрытия растений, подробно изучили технологию выращивания арбузов, много консультировались с нашими зарубежными коллегами. Кроме того, большой практический опыт получили в прошлом году".

Все это оправдало труды работников хозяйства на 100%, хотя многие и не верили в положительный результат. Покупатели хвалят рассветовскую ягоду и отдают ей предпочтение - говорят, намного лучше привозной. На пороге фирменного магазина ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" в агрогородке Мышковичи - бобруйчанки Валентина Казакевич и Наталья Ульянич. Женщины постоянно приезжают за арбузами местного производства. Вот и в этом году очень ждали, когда созреют. "Сахарные, сочные, ароматные - просто тают во рту", - резюмировали покупательницы.

Спелую ягоду убирают в хозяйстве через день по принципу "выбрали - продали", как только поступает заявка из торговой сети. На сегодня реализовано уже 25 т полосатого груза. Первую партию собрали 3 августа - в Международный день арбуза. По словам заместителя директора по сбыту и маркетингу Ольги Пищалиной, дату сбора не подгадывали, это была чистой воды случайность. Сегодня арбузы местного производства можно найти в розничной сети Бобруйска, Могилева, Кировского района и даже Минска.

"Погода позволила нам вырастить хороший урожай как по количественным, так и по качественным параметрам, - подчеркнула замдиректора. - И это отразилось в цифрах: валовой сбор составляет 130% к уровню прошлого года. Мы ведем контроль качества товара и имеем всю необходимую сертифицированную документацию, чтобы выпустить наш арбуз на рынок. Розничная цена в фирменной торговой сети составляет Br0,99 за 1 кг, что по карману каждому покупателю. Приятно, что наш товар выигрывает и по стоимости, и по качеству".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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