РЕПОРТАЖ: Пропускная способность будет вдвое больше: ГТК завершает реконструкцию "Верхнего Теребежова"

Пандемия коронавируса замедлила приграничное движение. Однако в пункте пропуска "Верхний Теребежов" на белорусско-украинской границе в эти дни оживленно. Все дело в том, что здесь ведет реконструкцию Государственный таможенный комитет. Ожидается, что обновленную инфраструктуру водители и пассажиры смогут оценить уже следующей весной. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Столинский район, чтобы своими глазами увидеть, как меняется "Верхний Теребежов".

Пункт пропуска не останавливал свою работу из-за реконструкции: контролирующие службы остаются на своем посту. По соседству с ними трудятся строители. Они уже выполнили основную часть работ, объект готов на 75%. В "Верхнем Теребежове" появилось новое служебное здание для таможенных и пограничных служб. Для удобства там обустроены отдельные залы для досмотра пассажиров и оформления грузового транспорта. Рядышком стоит здание служб санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с боксом для углубленного досмотра.

"Раньше проезжающим гражданам приходилось очень много перемещаться по пункту пропуска, потому что службы находились в разных местах. Сейчас навигация будет простой и понятной - все разместится компактно", - подчеркнул начальник таможенного поста "Пинск" Владимир Мицкевич. Не оставлены без внимания интересы людей с ограниченными возможностями. Для удобного передвижения обустроены подъезды и тротуары с уклонами и трапами, в помещениях есть поручни.

"В Верхнем Теребежове" оформляют все виды транспорта, кроме железнодорожного и воздушного. На территорию соседней страны можно попасть и в пешем порядке. За сутки через пункт пропуска проходит около 430 легковых и 50 грузовых автомобилей, 20 автобусов. После модернизации пропускная способность увеличится примерно в два раза.

"Вместо шести каналов движения транспорта появится 12 (по шесть на въезд и на выезд). Будет функционировать система красного и зеленого коридоров. Раньше этого не было. Очень существенно для нас, что будет весогабаритный контроль", - рассказал о новшествах Владимир Мицкевич.

Внешне модернизированный "Верхний Теребежов" будет напоминать пункт пропуска "Песчатка" на белорусско-польской границе. "Этот проект мы взяли за аналог, но внесли некоторые изменения. Например, основные проезды здесь не асфальтированные, а бетонные", - пояснил ведущий инженер отдела развития таможенной инфраструктуры Брестской таможни Иван Яхновец.

Инфраструктура меняется стараниями специалистов Стройтрества №8. Брестчане трудятся вахтовым методом, сменяя коллег раз в две недели. Работы на объекте ведутся весь световой день. Кто-то занимается отделкой помещений, другие - благоустройством территории. Параллельно закупается и монтируется оборудование. Первую очередь объекта намечено ввести в строй уже в ноябре. Ожидается, что полностью обновленный пункт пропуска запустят следующей весной.

"В Теребежове - активное приграничное движение. Многие люди пользуются пунктом пропуска. Плюс едут грузовики в Россию, Казахстан, большой объем занимают белорусские товары. Благодаря модернизации процедуры таможенного оформления значительно ускорятся", - уверен заместитель начальника отдела таможенного поста "Пинск" Владимир Сычевич.

Белорусская таможня постоянно совершенствует свою инфраструктуру. Это не первый и далеко не последний проект, реализуемый ГТК. После польского и литовского направлений сосредоточились на рубежах с Украиной и Латвией. Речь идет не только о строительстве зданий и сооружений. "Все эти усилия направлены на создание максимально комфортных условий как для пересечения таможенной границы физическими лицами, так и для снижения временных и финансовых затрат представителей бизнеса. Реализация инфраструктурных проектов позволяет улучшить качество обслуживания граждан и транзитную привлекательность нашей страны", - резюмировали в Государственном таможенном комитете.

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