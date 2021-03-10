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10 марта 2021, 11:36

РЕПОРТАЖ: С тещиными блинами, песнями, играми да танцами - как на Могилевщине Масленицу гуляют

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Масленица в этом году пришла 8 марта и продлится до 14 марта. Каждый день предусматривает особые ритуалы и угощения, но главным атрибутом праздничного стола были и остаются блины. Они символизировали у наших предков солнце - такие же круглые, горячие и румяные. А если весной солнца будет вдоволь - урожай будет богатым, столы полными, а семьи счастливыми. В агрогородке Полыковичи Могилевского района собрались участники коллективов самодеятельности со всего района - каждый год они устраивают Масленицу, соблюдая все наказы старшего поколения. Корреспондентов БЕЛТА позвали на третий день народных гуляний - к теще на блины.

Народный праздник Масленица перешел в современную жизнь от древних славян, а к ним - от язычников, и получил более современное звучание, сохранив при этом весь колорит и многие обычаи наших предков. Даты масленичной недели всегда подвижны, потому что праздник должен начаться за 56 дней до православной Пасхи.

"В первый день Масленицы начинали готовиться к празднику - этот день называется "Встреча". Сооружали различные сцены, качели и снежные горки. В этот же день собирали из подручных средств Чучело - символ уходящей зимы, - рассказала культорганизатор Полыковичского сельского дома культуры Татьяна Жигалина. - С понедельника начинали готовить и блины. По традиции первый блин всегда отдавали предкам - его делили на несколько частей и раскладывали на окна. Чтобы предки могли в гости заглянуть, угоститься лакомством и пожелать семье счастья и добра. Считалось, что души предков не задерживались долго в доме, а после угощения приходили ночью во снах, чтобы поприветствовать, дать дельный совет на будущее или помочь решить какую-то проблему. Еще один блин отдавали скотине, чтобы корова больше молока давала, а куры - яйца приносили. На масленичную неделю никого не забывали, всех угощали".

Второй день масленичной недели носит название "Заигрыш". В этот день принято проводить сватовство и смотрины. И если все проходило успешно - после Пасхи уже гуляли свадьбы. "В народном календаре есть два праздника - это Купалье и Масленица, когда парни молодые должны были присмотреть себе невесту. И игры все были подвижные и чаще парные, чтобы молые люди друг к другу присмотрелись и влюбились. Раньше же все строго было, в любой другой день парни и девушки не могли много времени проводить вместе", - отметила Татьяна Жигалина.

В этот день неженатому молодому человеку вешали на ноги колодку, чтобы быстрее женился. Парень мог откупиться - нужно было давать угощения. "Это могли быть сладости, блины и оладьи. Девушке, которая замуж не хотела, тоже вешали колодку, но на забор. Она тоже могла откупиться богатыми угощениями. И гадания были. Молодые девушки бросали на улице блины - чей дальше упадет, та быстрее всех замуж и выйдет", - рассказала Татьяна Жигалина.

"Третий день Масленицы отличается от двух предыдущих богатым столом. Ведь теща зятя в гости ждет. И блины разные готовили: сладкие, с медом и начинками разными, а если к блинам еще шкварочки в печи поджарить - уже мачанка получается. Еще на стол делают драники, колбаски домашние и картошку из печки - за такими вкусными блюдами зять всегда с радостью едет, даже если уже в городе живет", - рассказала участница праздника Алла Кирей.

Главное угощение всей недели - блины да оладки. И у каждой женщины свой рецепт блинов был, который они передавали из поколения в поколение и берегли, как настоящую святыню.

"Кто как блины готовит - и на кефире можно, и на молоке. Толстые и тонкие, большие и малые. Каждая хозяйка себе свой любимый рецепт определяет. Я по старинке делаю, на закваске, - раскрыла семейную тайну участница гуляний Анна Катульская. - Теперь в каждом доме в агрогородках природный газ уже давно не роскошь. Но я делаю блины в печи - они получаются румяными и очень ароматными".

А с четверга уже начинались большие гуляния: всю работу оставляли - этот день называется "Разгул". Катались на санях, с горок. Играли в снежки и штурмовали снежные замки. В этот день гости в дом приходили. И обязательно гости заглядывали в дом к молодой семье, которая осенью свадьбу гуляла. "Ходили, чтобы посмотреть, какая из молодой хозяюшка - чтобы в доме чистота была, стол накрыт, скотина да огород досмотрены", - отметила Татьяна Жигалина.

Пятницу называют "Тещины вечерки". По традиции в этот день теща к зятю с ответным визитом приходила. "Вечер принято проводить в кругу семьи и близких. Теща в этот день к зятю ходила, смотрела, все ли в семье хорошо, - рассказала Татьяна Жигалина. - Вся масленичная неделя в целом - это про достаток и успех на весь год. Свои столы накрывали, с соседями, у кого семья бедная была или урожай не удался в прошлом году - делились".

В субботу молодые хозяйки в свой дом родственников мужа приглашали. Этот день называется "Золовкины посиделки". А в седьмой день Масленицы принято прощения у всех просить. "В этот день за стол нужно было семь раз садиться. И прощения просили за все - сначала самые младшие, потом старшие. Последним просил прощения хозяин дома у своей хозяйки, - рассказала Татьяна Жигалина. - В этот день зиму спроваживали - сжигали Чучело и весну встречали. Чучело делали, соблюдая ряд традиций. Внутри у него должен был быть крест, на который одевали одежду и набивали ее сеном. С этим чучелом проходили всю деревню и несли сжигать. Вместе с ним в костер отправляли старую одежду, вещи заболевшего человека. Наши предки верили в силу огня. И бросая все это в костер, люди отправляли туда все болезни, горести и печали".

В Могилевском районе своя особенность празднования Масленицы есть. Здесь каждый год делают специальные масленичные обережки, которые в течение года хозяйка в красном уголке хранила или над дверью вешала. "Такую куклу делали, как чучело: внутри деревянный крестик, который оборачивали льняной тканью и набивали ее соломой. Ее берегли весь год, потому что верили, что этот оберег все печали от дома отводит, а из семьи негатив забирает. И сжигали куклу вместе с Чучелом в большом костре. И делали взамен новую и клали или вешали на прежнее место. А пепел, который от большого костра оставался, собирали и над полями развеивали, чтобы земля хороший урожай дала", - поделилась Татьяна Жигалина.

"В этих народных праздниках, в обрядах кроется история нашей страны. И, конечно, хочется не только знать о них, но и самому поучаствовать. Это позволяет не потерять связь с поколениями, передавать знания и традиции дальше", - поделился один из молодых участников Масленицы Никита Волчков.

"Мне кажется, что во всех больших и малых населенных пунктах страны люди ждут и любят этот праздник. Конечно, в деревнях и поселках он особенно яркий - здесь стараются соблюдать все обряды и традиции. И приятно, что с каждым годом интерес к Масленице не угасает, а наоборот становится еще больше. С радостью в гуляниях принимают участие и младшее, и старшее поколения. Песни поют, по деревне ходят да людей угощают. Ведь Масленица - это не только проводы зимы и встреча весны. Это праздник, когда можно примириться с близкими, провести с ними время, вспомнить усопших и отдохнуть. Ведь скоро начнется посевная - большая работа, там уже не до гуляний будет", - отметила культорганизатор.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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