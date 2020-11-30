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30 ноября 2020, 18:35

РЕПОРТАЖ: С ветерком по городу: Транспортная инспекция проверяет работу такси в Брестской области

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В республике продолжается масштабная проверка работы службы такси. Не остался в стороне и филиал Транспортной инспекции по Брестской области. В один из рейдов по областному центру со специалистами филиала отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Замначальника филиала Юрий Костюк поясняет, что сфера перевозок пассажиров автомобилями такси традиционно подвержена высокому уровню нарушений законодательства, влияющих на безопасность дорожного движения. Только в этом году в республике с участием такси совершено более 60 ДТП с пострадавшими.

"Договор перевозки пассажира автомобилем-такси - публичный. Это значит, что он не требует документального оформления на бумаге. Все права и обязанности участников перевозки, включая пассажиров, прописаны в законодательстве, - вводит в курс дела Юрий Костюк. - В машине на видном для пассажира месте должны быть размещены тарифы за 1 км платного пробега, простой транспортного средства и другие услуги, изучив которые, пассажир вправе согласиться на поездку или отказаться от нее. Однако на практике тарифы, запрограммированные в таксометрах, нередко не соответствуют информации, предоставляемой пассажирам, а в некоторых случаях отсутствует не только информация, но и сами таксометры. В итоге водитель по окончании поездки может предъявить к оплате чек на любую сумму".

Первой точкой дислокации стала парковка напротив крупного торгового центра по ул.Сальникова. Движение здесь оживленное - недалеко перекресток, на который стекаются потоки транспорта из нескольких микрорайонов города, едущих в центр или в обратном направлении.

В рейде со специалистами Транспортной инспекции участвуют также их коллеги из Госавтоинспекции, филиала УП "Белтехосмотр". Представители смежных ведомств прежде всего обращают внимание на соблюдение норм законодательства, касающихся их компетенции, а в целом - на обеспечение безопасности дорожного движения.

"Работаем вместе в предупредительной акции. Наступает зимний период: согласно правилам дорожного движения с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. Все-таки зима есть зима, резину менять надо - это важное условие безопасности движения, управляемости транспортным средством. Мы со своей стороны напоминаем, что необходимо пройти техосмотр, привлекаем внимание к этой теме", - поясняет ведущий специалист филиала УП "Белтехосмотр" в Брестской области Игорь Хвощевский.

В общем, как утверждает ГАИ, "лучший тюнинг для машин - правильный протектор шин". Однако, по наблюдениям специалистов, пока "переобулись" далеко не все водители. Может, из-за того, что в южном регионе привыкли к мягким зимам и не торопятся это делать. Но надо обезопасить не только себя, но и других участников движения.

Инспекторы не пропускают ни одного автомобиля такси - идет тотальный контроль. Проверяют наличие необходимых документов и оборудования, визуально оценивают состояние водителя. Редко какая машина уезжает без замечаний. На многих здесь же, на месте, оформляют административные материалы о выявленном нарушении.

Вот специалист управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции Дмитрий Римша объясняет обратившемуся к нему водителю правила использования таксометра.

"По законодательству договор перевозки пассажира автомобилем такси считается заключенным с момента посадки пассажира в транспортное средство. Водитель в случае предполагаемой оплаты наличными должен начинать работу с включенным таксометром, чтобы пассажиру была доступна информация о времени в пути и стоимости проезда. Сейчас, когда мы проводили контрольное мероприятие, таксометр у него был включен, но там было отображено "свободен". То есть не работал ни пробег, ни километраж, не было счета за перевозку. За это правонарушение водитель будет привлечен к ответственности по ст.18.33 КоАП", - пояснил специалист. Согласно законодательству работа на линии водителя автомобиля-такси с выключенным таксометром или без таксометра влечет наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

У другого таксиста был допуск на участие в дорожном движении, оформленный на год. Но нюанс в том, что водители автомобилей такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода. Такая норма закреплена исключительно в связи с интенсивной эксплуатацией автомобилей такси - ежедневно это около 300 км пробега. Чтобы не задерживать находящуюся в салоне пассажирку, водителя отпускают, но вскоре он должен вернуться по повестке за протоколом о выявленном нарушении по ст.18.24 КоАП (допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности, наказывается штрафом в размере от четырех до шести базовых величин).

Спустя время участники рейда меняют место дислокации. Сейчас мы на главной транспортной артерии города - ул.Московской. Работа продолжается в том же ключе, ситуация схожая. Вот внимание инспекторов в общем потоке транспорта привлекает машина с характерными шашечками и желтой полоской на боку, без плафона сверху и с пассажиром внутри. Автомобиль с инспекторами отправляется следом, включив мигалки. Водитель такси, вместо того чтобы остановиться, лишь увеличивает скорость до 100 км/час и пытается оторваться, нарушая требования ПДД. В конце концов он вынужден остановиться. Вскоре выясняется, почему таксист уклонялся от встречи с инспекторами, - у него целый букет нарушений.

"Сначала он пытался убедить, что это его знакомая, что он не работает, а везет бесплатно. Пассажир подтвердила, что она вызвала машину через диспетчерскую службу. Потом водитель ссылался на то, что женщина опаздывала на вокзал (к слову, ее, чтобы не задерживать, отвезли туда на другой машине). Таксометр был выключен, стоимость перевозки не рассчитывалась, информация о тарифах на панели отсутствовала, несмотря на то, что заказ поездки был сделан без использования электронной информационной системы. То есть, в принципе, водитель может назвать любую цену. Пассажир - заложник ситуации в этом случае. Кроме того, у водителя отсутствует гостехосмотр - в принципе, неизвестно техническое состояние машины", - отметил Юрий Костюк.

Когда перевозка пассажиров была лицензируемым видом деятельности, из-за отсутствия допуска к участию в дорожном движении предприятие лишалось лицензии. Сейчас законодательство упростили. "Сегодня им не так страшно: штраф получит тот, кто выпустил машину на линию, и водитель, а фирма ответственности не понесет. Поэтому, к сожалению, некоторые субъекты хозяйствования себе это позволяют", - добавляет он.

В сумме за выявленные нарушения законодательства водителю грозит штраф, превышающий 10 базовых величин (1 БВ - Br27). "У меня завтра день рождения, дочка-студентка сейчас приезжает из Минска, - оправдывается водитель такси. - Мне, чтобы заработать каких-то Br10-15, надо 20 часов работать. А говорят, что таксисты до $20 тыс. в месяц зарабатывают".

Несколькими часами позже из налоговой инспекции пришла любопытная информация о послужном списке водителя. Согласно базе данных, он с февраля не включал таксометр. Конечно, его пояснения будут учтены при дальнейшем разбирательстве, однако только в совокупности с другими фактами, касающимися выявленных нарушений. "Конкуренция должна быть честной, а правила игры - едиными для всех. Это касается и выполнения требований законодательства, и гарантирования пассажирам их прав на всех этапах оказания транспортной услуги. А пассажиры такси в свою очередь должны быть внимательнее, выбирая перевозчика", - резюмирует замначальника региональной Транспортной инспекции.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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