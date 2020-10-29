РЕПОРТАЖ: В Витебской области становится все больше семейных аллей и фруктовых садов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 29 октября 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:46 Электронную ярмарку вакансий проведут в Лунинце 30 октября Регионы
12:42 Оршанский "Витэн" сыграет с болгарским "Черно море" в ЛЧ по мини-футболу Спорт
12:26 Гендиректор: коллектив "Гродно Азота" на рабочих местах, все техпроцессы под контролем Регионы
12:25 Цена нефти Brent опустилась ниже $39 В мире
12:23 Жителю Крупского района грозит до 3 лет лишения свободы за избиение незнакомого мужчины Происшествия
12:22 РЕПОРТАЖ: В Витебской области становится все больше семейных аллей и фруктовых садов Регионы
12:19 Объем инвестиций в ЖКХ за пять лет вырос почти в 1,5 раза Экономика
12:18 Кубраков назначен министром внутренних дел Президент
12:17 Нарушения при исполнении бюджета СГ не носят системный характер и устранимы - КГК Экономика
12:15 Гомельчанин при помощи хитрой схемы похитил у студентки из Туркменистана около $3 тыс. Происшествия
12:15 Житель Солигорска пытался продать чужой велосипед - возбуждено уголовное дело Происшествия
12:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 85 332 пациента с COVID-19 Общество
12:08 Мэр Ниццы назвал терактом нападение с ножом возле базилики В мире
12:00 "Направляетесь на ответственные участки нашей страны" - Лукашенко назначил новых помощников в Брестской, Гродненской областях и Минске Президент
11:59 Стратегия инновационного развития ЖКХ до 2025 года разработана в Беларуси Общество
11:57 Милиция установила личность жителя Лиды, который сообщил о лжеминировании лицея Происшествия
11:54 Дожди и до +13°С ожидается в Беларуси 30 октября Общество
11:54 Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 17 717 - максимум за все время В мире
11:53 Минчанин и его сожительница приобретали лекарства по поддельным рецептам Происшествия
11:52 Несколько полицейских пострадали в ходе протестов в Вашингтоне В мире
11:51 Умер французский лексикограф, составитель словарей Le Robert Ален Рей В мире
11:45 Мужчина с ножом напал на прохожих в Ницце В мире
11:40 В Минске следователи устанавливают обстоятельства двух ДТП с участием мотоциклистов Происшествия
11:37 В Беларуси ноябрь стартует не по сезону теплой погодой - Белгидромет Общество
11:35 Российский турист умер в Турции из-за коронавируса В мире
11:30 Могилевчанку могут привлечь к ответственности за размещение в чате сведений о милиционере Происшествия
11:29 В Москве в офисе "Яндекс. Такси" мужчина облился бензином, требуя встречи с гендиректором В мире
11:23 Наблюдатели СНГ продолжают мониторинг выборов президента Молдовы Политика
11:23 Василевский и Эрлих вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Нур-Султане Спорт
11:19 Telegram-канал "Пул Первого": Вакульчик назначен помощником Президента по Брестской области Президент
Все новости
Все новости
Регионы
29 октября 2020, 12:22

РЕПОРТАЖ: В Витебской области становится все больше семейных аллей и фруктовых садов

Фото Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды
Фото Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Отпечаток пальца строителя, секретный ход, иконостас от Мулявина и другие достопримечательности древней Коложи
РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы"

Витебская область славится своими густыми лесами и богатыми на урожай садами. Несмотря на относительно прохладный климат, здесь уживаются могучие хвойные деревья и нежные теплолюбивые растения. Чтобы не потерять природное богатство края, жители области проводят обновляющие и замещающие посадки. В этом году посажено свыше 100 тыс. деревьев и кустарников, сообщила начальник отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Галич. Корреспондент БЕЛТА побывала на мероприятиях месячника, инициированного Минприроды. К акции по озеленению и благоустройству родного края подключились власти на местах и рядовые жители.

Аллея туй появилась рядом с домом семьи Возняк из военного городка Заслоново Лепельского района. Светлана с мужем Сергеем и сынишкой Максимом высадили около 10 саженцев, а возле одного из них установили табличку со своими именами.

"Теперь идем мимо и радуемся, - отмечает Светлана Возняк. - Знаем, что это растение требует ухода, поэтому будем следить за тем, чтобы наша именная и другие туи в новой аллее не замерзли зимой и не пересохли в теплое время года". Маленький Максим активно помогал родителям: копал собственной лопаткой, притаптывал землю вокруг саженцев, поливал. Сказал, будет присматривать за деревьями, чтобы хулиганы не забрали и не повредили.

Также к посадке туй присоединились другие жители городка. Всего три именные таблички появились у молоденьких растений семейной аллеи.

В Заслоново живут преимущественно семьи военнослужащих. В военном городке немало многоэтажных домов, да и зеленых зон здесь хватает. Однако все равно решили облагородить улицы населенного пункта молоденькими насаждениями. Высадили их также рядом с памятником знаменитому советскому партизану, чье имя дало название городку, - Константину Заслонову.

Не отставал от военного городка и райцентр, который все называют зеленым городом. Лепель утопает в парках, аллеях, а летом расцветает обилием красочных клумб, однако здесь стараются ежегодно пополнять и омолаживать растительную сокровищницу. Взамен старых высаживают молодые деревца. Изящные ивы, стройные краснолистные клены, изумрудные туи "смарагд" весной будут радовать глаз обилием ярких красок.

В акции по озеленению участвовали представители всей социальной сферы, в том числе детской школы искусств, районного Дома культуры, а также школьники, педагоги, работники предприятий и организаций города и района.

Председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич трудился наравне со всеми.

"В нашем городе много молодежи, - отметил он. - Летом молодым мамам будет где прогуляться с колясками и подышать свежим воздухом. Да и люди постарше смогут отдохнуть в жаркое время в тени деревьев". Он подчеркнул, что для благоустройства малой родины важен вклад каждого. Именно поэтому лепельчане не остаются в стороне.

"Возле дендропарка, на прилегающей территории многих предприятий и организаций, в жилых микрорайонах райцентра и крупных населенных пунктах появилось более 330 деревьев", - сообщила начальник Лепельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды (ПРиООС) Ольга Баженова.

В другом райцентре, Глубоком, разрастаются вишневые сады, подтверждая статус вишневой столицы Беларуси. Здесь во время месячника по осенней посадке расширена аллея этих деревьев около резиденции Королевы вишен. Прибавилось еще 50 саженцев. Их предоставили работники Глубокского опытного лесхоза, которые на своих подворьях выращивают разные сорта вишен.

Аллея туй и кленов стала украшением территории Озерецкой средней школы Глубокского района. Ребята вместе с педагогами посадили 117 кустов и деревьев, в том числе в парковой зоне агрогородка. "Мероприятие вызвало большой интерес у мальчиков и девочек, около 40 человек приняли участие в озеленении", - рассказал начальник Глубокской районной инспекции ПРиООС Александр Казак.

Наравне со школьниками и педагогами, работниками глубокских предприятий и организаций занимались благоустройством жильцы психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Люди с ограниченными возможностями приютили на своей территории более 40 молоденьких деревьев и кустов. Акция в доме-интернате прошла под девизом "Посадим деревце вместе". Помогали им представители райинспекции ПРиООС.

"Подопечные с большим энтузиазмом откликнулись на призыв посадить в нашем саду абрикосы, груши, вишни и черную смородину, - рассказала директор дома-интерната Клеопатра Супраненок. - Они знают: все, что вырастет в саду, попадет к ним на стол". Кроме того что свои фрукты и ягоды - источник незаменимых витаминов, они еще помогают удешевить питание проживающих.

Большой сад дома-интерната раскинулся на 2 га. Некоторые деревья состарились, меньше плодоносят и занимают место. Постепенно их заменяют молодыми. Прошлой осенью в честь 75-летия Великой Победы подопечные и работники дома-интерната высадили 75 яблонь.

Мероприятия по озеленению и наведению порядка на земле в Витебской области продолжаются. "Планируем заложить семейную аллею в Бегомле Докшицкого района, - поделилась Марина Галич. - В Орше в парке Героев высадят 60 деревьев. В Барани появится еще одна аллея, в посадке которой будут участвовать семьи города, молодежь, а также работники Оршанской райинспекции ПРиООС". Кроме того, в ближайшее время работы по озеленению пройдут и в некоторых микрорайонах Витебска.

Корр. БЕЛТА,

фото предоставил Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благоустройство Витебск Витебская область репортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Электронную ярмарку вакансий проведут в Лунинце 30 октября
ОАО "Гродно Азот". Фото из архива Гендиректор: коллектив "Гродно Азота" на рабочих местах, все техпроцессы под контролем
Фото из архива Академия танца Эйфмана проведет просмотр талантливых детей в Минске
Фото "Драгічынскі веснік" Шестиметровый бронзовый шпиль увенчал каплицу рода Ожешко в Дрогичинском районе
Фото mogilev.gov.by Полуфинал Могилевской лиги КВН пройдет 1 ноября
Фото из архива Ярмарка "Золотая осень" пройдет в Бобруйске 31 октября
Главное
"Направляетесь на ответственные участки нашей страны" - Лукашенко назначил новых помощников в Брестской, Гродненской областях и Минске
Кубраков назначен министром внутренних дел
Стратегия инновационного развития ЖКХ до 2025 года разработана в Беларуси
Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир!
Топ-новости
Минэнерго: нота протеста Литвы - неудачная попытка дискредитировать проект БелАЭС
Новые строительные нормы приняты в Беларуси
Гендиректор: коллектив "Гродно Азота" на рабочих местах, все техпроцессы под контролем
Марзалюк: любая власть обязана навести порядок на улицах и сделать жизнь спокойной
Более чем в 10 раз выросла сумма сделок компаниями из Китая на БУТБ в январе-сентябре
Дожди и до +13°С ожидается в Беларуси 30 октября
В Беларуси выздоровели и выписаны 85 332 пациента с COVID-19
"Лістапад" объявил внеконкурсные программы игрового и документального кино
Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС
ФОТОФАКТ: Осень в Минске
Карпенко: мы продолжим оснащать школы современной техникой и оборудованием
В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников
Хедлайнером протестов стали западные Telegram-каналы - Воскресенский
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября
Андрейченко: попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.