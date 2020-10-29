РЕПОРТАЖ: В Витебской области становится все больше семейных аллей и фруктовых садов

Витебская область славится своими густыми лесами и богатыми на урожай садами. Несмотря на относительно прохладный климат, здесь уживаются могучие хвойные деревья и нежные теплолюбивые растения. Чтобы не потерять природное богатство края, жители области проводят обновляющие и замещающие посадки. В этом году посажено свыше 100 тыс. деревьев и кустарников, сообщила начальник отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Галич. Корреспондент БЕЛТА побывала на мероприятиях месячника, инициированного Минприроды. К акции по озеленению и благоустройству родного края подключились власти на местах и рядовые жители.

Аллея туй появилась рядом с домом семьи Возняк из военного городка Заслоново Лепельского района. Светлана с мужем Сергеем и сынишкой Максимом высадили около 10 саженцев, а возле одного из них установили табличку со своими именами.

"Теперь идем мимо и радуемся, - отмечает Светлана Возняк. - Знаем, что это растение требует ухода, поэтому будем следить за тем, чтобы наша именная и другие туи в новой аллее не замерзли зимой и не пересохли в теплое время года". Маленький Максим активно помогал родителям: копал собственной лопаткой, притаптывал землю вокруг саженцев, поливал. Сказал, будет присматривать за деревьями, чтобы хулиганы не забрали и не повредили.

Также к посадке туй присоединились другие жители городка. Всего три именные таблички появились у молоденьких растений семейной аллеи.

В Заслоново живут преимущественно семьи военнослужащих. В военном городке немало многоэтажных домов, да и зеленых зон здесь хватает. Однако все равно решили облагородить улицы населенного пункта молоденькими насаждениями. Высадили их также рядом с памятником знаменитому советскому партизану, чье имя дало название городку, - Константину Заслонову.

Не отставал от военного городка и райцентр, который все называют зеленым городом. Лепель утопает в парках, аллеях, а летом расцветает обилием красочных клумб, однако здесь стараются ежегодно пополнять и омолаживать растительную сокровищницу. Взамен старых высаживают молодые деревца. Изящные ивы, стройные краснолистные клены, изумрудные туи "смарагд" весной будут радовать глаз обилием ярких красок.

В акции по озеленению участвовали представители всей социальной сферы, в том числе детской школы искусств, районного Дома культуры, а также школьники, педагоги, работники предприятий и организаций города и района.

Председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич трудился наравне со всеми.

"В нашем городе много молодежи, - отметил он. - Летом молодым мамам будет где прогуляться с колясками и подышать свежим воздухом. Да и люди постарше смогут отдохнуть в жаркое время в тени деревьев". Он подчеркнул, что для благоустройства малой родины важен вклад каждого. Именно поэтому лепельчане не остаются в стороне.

"Возле дендропарка, на прилегающей территории многих предприятий и организаций, в жилых микрорайонах райцентра и крупных населенных пунктах появилось более 330 деревьев", - сообщила начальник Лепельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды (ПРиООС) Ольга Баженова.

В другом райцентре, Глубоком, разрастаются вишневые сады, подтверждая статус вишневой столицы Беларуси. Здесь во время месячника по осенней посадке расширена аллея этих деревьев около резиденции Королевы вишен. Прибавилось еще 50 саженцев. Их предоставили работники Глубокского опытного лесхоза, которые на своих подворьях выращивают разные сорта вишен.

Аллея туй и кленов стала украшением территории Озерецкой средней школы Глубокского района. Ребята вместе с педагогами посадили 117 кустов и деревьев, в том числе в парковой зоне агрогородка. "Мероприятие вызвало большой интерес у мальчиков и девочек, около 40 человек приняли участие в озеленении", - рассказал начальник Глубокской районной инспекции ПРиООС Александр Казак.

Наравне со школьниками и педагогами, работниками глубокских предприятий и организаций занимались благоустройством жильцы психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Люди с ограниченными возможностями приютили на своей территории более 40 молоденьких деревьев и кустов. Акция в доме-интернате прошла под девизом "Посадим деревце вместе". Помогали им представители райинспекции ПРиООС.

"Подопечные с большим энтузиазмом откликнулись на призыв посадить в нашем саду абрикосы, груши, вишни и черную смородину, - рассказала директор дома-интерната Клеопатра Супраненок. - Они знают: все, что вырастет в саду, попадет к ним на стол". Кроме того что свои фрукты и ягоды - источник незаменимых витаминов, они еще помогают удешевить питание проживающих.

Большой сад дома-интерната раскинулся на 2 га. Некоторые деревья состарились, меньше плодоносят и занимают место. Постепенно их заменяют молодыми. Прошлой осенью в честь 75-летия Великой Победы подопечные и работники дома-интерната высадили 75 яблонь.

Мероприятия по озеленению и наведению порядка на земле в Витебской области продолжаются. "Планируем заложить семейную аллею в Бегомле Докшицкого района, - поделилась Марина Галич. - В Орше в парке Героев высадят 60 деревьев. В Барани появится еще одна аллея, в посадке которой будут участвовать семьи города, молодежь, а также работники Оршанской райинспекции ПРиООС". Кроме того, в ближайшее время работы по озеленению пройдут и в некоторых микрорайонах Витебска.

Корр. БЕЛТА,

фото предоставил Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-