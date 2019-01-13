РЕПОРТАЖ: Зимние выходные в спорткомплексе "Раубичи"

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" принимает атлетов и туристов уже более 40 лет. Именно сюда любители активного отдыха приезжают со всей Беларуси, а также из ближнего зарубежья испытать себя на лыжных трассах и скатиться с крутых горок. Центр неоднократно принимал крупные международные соревнования. Так, с 18 по 24 февраля здесь состоится чемпионат Европы по биатлону. Корреспонденты БЕЛТА отправились в "Раубичи", чтобы посмотреть, чем живет спорткомплекс в выходные дни.

Несмотря на оттепель, количество любителей активного отдыха, прибывших в спорткомплекс, впечатляет. Снега хватит всем. Посетители активно бегают на лыжах, катаются на коньках и тюбингах. На одном из склонов тренируется национальная сборная Беларуси по фристайлу.

Начальник отдела маркетинга и туризма спорткомплекса "Раубичи" Олег Мамедов рассказывает, что обычно в выходной день республиканский центр посещают около 200 человек. По его словам, самым популярным видом развлечения у взрослых и у детей в этом сезоне являются тюбинги. Специально для любителей острых ощущений предусмотрены горки разного уровня сложности: на пологих спусках скорость достигает 30-35 км/час, на крутых - до 50 км/час.

"Чтобы избежать травм, надо подбирать тюбинг по размеру. Важно, чтобы он не был маленьким. Особенно это следует учесть, если собираетесь кататься с детьми. Также необходимо смотреть, откуда съезжаешь. За состоянием нашей трассы ведется контроль: раз в неделю работники специальными устройствами напыляют снег и смотрят, чтобы спуск был ровным. На месте ежедневно дежурят медики", - отмечает Олег Мамедов.

Предприниматель, владеющий пунктом проката тюбингов, рассказывает, что около 60% посетителей спорткомплекса "Раубичи" приходят со своими "ватрушками" (так называют тюбинги). "Но чтобы избежать травм, проводим групповые занятия по технике безопасности. Непосредственно перед спуском инструкторы дают советы, также они контролируют весь процесс подготовки и дают разрешение на съезд с горки", - сообщает он.

Один из инструкторов, который следит за техникой безопасности на трассе, рассказывает, что средства защиты при катаниях в специально подготовленных местах не являются обязательными. При соблюдении всех требований и хорошо подготовленной трассе, риск получить травмы минимален. "Важно, чтобы трасса была без деревьев и неровностей. Кататься на тюбингах и санках в одном месте не рекомендуется. Во время спуска нужно крепко держаться за ручки "ватрушки" и высоко поднимать ноги", - делится советами специалист.

Параллельно с развлечениями в "Раубичах" мы наблюдаем соревнования по лыжным гонкам. Здесь сейчас проходят официальные состязания: Кубок Восточной Европы по данному виду спорта. "Это своеобразная репетиция перед чемпионатом Европы по биатлону. В настоящее время готовим трассы. Все идет в рабочем режиме. Думаю, болельщики будут довольны, ведь ожидается приезд многих именитых спортсменов", - рассказывает Олег Мамедов.

Спорткомплекс "Раубичи" после реконструкции, завершившейся в 2014 году, остается одним из самых востребованных у любителей здорового образа жизни и профессиональных атлетов. Развитая инфраструктура: гостиничный комплекс, пункты питания, наличие проката спортивного инвентаря делают пребывание в центре полезным и приятным.

fff18

Александр ЖИБУЛЬ,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-