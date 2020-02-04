Решение об оптимизации школ должно быть взвешенным и разумным - Маркевич

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. К вопросам оптимизации учреждений образования необходимо подходить взвешено, а итоговое решение должно быть разумным. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Инспектор по Брестской области сегодня принял участие в коллегии главного управления по образованию облисполкома, на которой обсуждались итоги 2019 года и задачи на 2020-й.

"С одной стороны, к сожалению, уменьшается число учащихся в сельской местности, поэтому мы должны рационально использовать бюджетные средства. Но с другой стороны, прекрасно понимаем, что школа - это очаг культуры и образования, там ребята получают знания и проводят досуг. К вопросам оптимизации нужно подходить очень взвешенно и принимать разумные решения. Важно не ошибиться в этой ситуации. Уверен, что на уровне каждого региона этот вопрос в той или иной степени звучит. Принимать поспешные решения никто не будет, только детально изучив, насколько то или иное учебное заведение может продолжать работу", - сказал Анатолий Маркевич.

В Администрацию Президента поступило обращение от жителей Каменецкого района, которые озабочены возможным закрытием Омеленецкой средней школы. Инспектор по Брестской области побывал в учреждении, встретился с педагогическим коллективом. "От посещения очень хорошие впечатления. Побеседовали с администрацией школы, коллективом. Приятно, что педагоги настроены позитивно, достойно ведут обучение, - отметил Анатолий Маркевич. - Школа по своей материальной базе находится в серединке. Есть определенные вопросы по санитарному состоянию (можно было на них и раньше обратить внимание). Не думаю, что они станут во главу угла при решении об оптимизации".

Помощник Президента добавил, что с жителями по этому поводу также встречались представители райисполкома. "Я ездил туда, чтобы посоветоваться с родителями, коллективом, как правильно поступить в данной ситуации. Решение тогда не принималось. Думаю, после обсуждения всех вопросов оно - разумное и взвешенное - будет найдено", - резюмировал Анатолий Маркевич.-0-