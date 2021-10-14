Республиканская научная конференция пройдет сегодня в ГГУ имени Ф.Скорины

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научная конференция "Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве XIX-XXI стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы" пройдет 14 октября в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На конференцию ученые из высших учебных заведений страны и НАН Беларуси, музейных и других учреждений представили более 50 докладов. Содержание работ охватывает разные аспекты истории и культуры Беларуси в прошлом и настоящем. Некоторые участники посвящают свои выступления истории Великой Отечественной войны.

Форум пройдет в режиме онлайн-трансляции.

"Конференция является продолжением традиции проведения научных мероприятий по отечественной истории и является авторитетным научным форумом. Уже было успешно организовано 6 подобных мероприятий, изданы сборники материалов", - рассказали в ГГУ.

Кроме весомой научной составляющей форум нацелен на актуализацию исторической памяти и имеет важное общественное звучание.

В университете надеются, что научная конференция станет значимым вкладом в отечественные исторические исследования и обогащение историко-культурного наследия Беларуси.

Организует форум факультет истории и межкультурных коммуникаций ГГУ имени Ф.Скорины.-0-