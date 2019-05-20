Республиканские соревнования по ликвидации ЧС в высотных зданиях пройдут 22-23 мая в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по ликвидации чрезвычайных ситуаций в высотных зданиях пройдут в Минске 22-23 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС.

В состязаниях примут участие более 50 спасателей из команд областных и Минского городского управлений МЧС, а также Республиканского отряда специального назначения и Университета гражданской защиты МЧС. Соревнования пройдут в два этапа. Первый - по промышленному альпинизму - состоится 22 мая. Командам предстоит пройти поочередно отдельные элементы по навешенным веревочным перилам с применением альпинистских технологий и снаряжения.

Второй этап состязаний - это подъем на высотное здание в Минске на ул. М.Танка. Спасателям предстоит в боевой одежде со средствами индивидуальной защиты органов дыхания подняться по лестничным маршам на высоту 110 м.

Также 22-23 мая в Минске пройдет конкурс "Лучший спасатель-высотник подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси". Он призван выявить наиболее профессионально подготовленных, квалифицированных специалистов в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на высоте, с применением альпинистского снаряжения и методов промышленного альпинизма.

Победители и призеры в личном первенстве, а также командные места и общекомандное первенство будут определены по итогам двух соревновательных дней.-0-