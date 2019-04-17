Республиканский конкурс "Королева весна - 2019" состоится 26 апреля в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна - 2019" состоится 26 апреля в Prime Hall в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

За титул "Королева Весна - 2019" в творческих и интеллектуальных состязаниях популярного студенческого проекта поборются тринадцать представительниц учреждений высшего образования страны.

"Все девушки являлись участницами вузовских, областных и Минского городского туров конкурса. Белорусский финал представляет собой театрализованное действие и состоит из различных конкурсных заданий, при выполнении которых участницы продемонстрируют сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство и свои внешние данные", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, с 22 по 26 апреля для участниц республиканского финала запланированы экскурсии, фотосессии, посещение мастер-классов по дефиле, актерскому и ораторскому мастерству, фотопозирование и многое другое. Тема финального представления конкурса - "Сияние внутренней красоты". По задумке организаторов во время всего мероприятия будет раскрыт индивидуальный образ каждой участницы. "Это будет прослеживаться как в тематических дефиле "Totalblack", "Нежное", "Эпатажное", "Романтическое", так и в конкурсе ораторского мастерства, тема которого "Личность о личном", где девушки расскажут о событии, которое изменило их жизнь. Кроме того, финалистки проявят артистизм и креативность в творческих номерах, что позволит раскрыть индивидуальность каждой участницы", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Победительницами конкурса станут участницы, показавшие наилучшие результаты и набравшие наибольшее количество баллов и голосов членов жюри. Они будут удостоены званий: "Королева Весна Беларуси", "Первая Вице-Королева Весна", "Вторая Вице-Королева Весна". Будут определены и победители в отдельных номинациях: "Мисс Обаяние", "Мисс Грация", "Мисс Творчество", "Мисс Спорт", "Мисс Интернет-симпатий" и других. К слову, голосование за титул "Мисс Интернет-симпатий" будет проходить в группе БРСМ в социальных сетях в "ВКонтакте" и "Инстаграм" с 19 по 26 апреля включительно. Победительницы конкурса, занявшие 1 и 2 места, представят Беларусь в финале Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева студенчества - 2019", который в этом году пройдет в июне в России.

Главной миссией конкурса "Королева Весна" является выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого творчества, сохранение культуры, традиций и обычаев народов стран - участниц проекта. Его идейным вдохновителем и организатором выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования и Национальной школы красоты.-0-