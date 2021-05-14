14 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс студенческих семей "Счастливы вместе" стартовал в Могилеве. Официальное открытие соревнований состоялось в парке Подниколье областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"За звание "Лучшая студенческая семья - 2021" борются девять супружеских пар, - рассказала проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Ольга Мацикова. - Восемь из них представляют высшие учебные заведения Беларуси и одна - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского. Это говорит о том, что с каждым годом конкурс набирает популярность. И если первый год молодых людей приходилось уговаривать, чтобы они приняли участие в таком необычном соревновании, то сейчас нам не нужно дополнительных усилий, чтобы их убедить. Более того, желающих попасть в финал оказалось гораздо больше, чем мы ожидали - пришлось проводить предварительный отборочный тур".

Во время приготовления конкурсных блюд

По словам собеседницы, за три года проведения конкурса изменились как сами участники (стали более подготовленными и мотивированными), так и наполнение конкурсной программы. Соревнования рассчитаны на три дня и включают в себя ряд творческих испытаний.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы разнообразить конкурсную программу, сделать ее более интересной и насыщенной, - поделилась Ольга Мацикова. - Мы хотим, чтобы ребята не только посоревновались, но и провели время с пользой, подружились и, конечно же, посмотрели достопримечательности нашего областного центра. Сегодня открытие мероприятия мы совместили с квест-игрой в парке Подниколье - прохождением маршрута по карте, посещением интерактивных площадок и конкурсами, направленными на определение самой сплоченной и находчивой семьи. Завершили программу этого дня пикник на берегу Днепра, мастер-класс по семейному этикету и конкурс "Умелые руки" по изготовлению ключниц. Готовые изделия будут переданы в музей Республиканского конкурса студенческих семей, расположенный в нашем университете".

Олег Свавицкий во время конкурса "Копейка в копейку"

В первый конкурсный день студенческим парам также некогда было скучать. Они прошли испытания по планированию семейного бюджета "Копейка в копейку", где главе семьи необходимо было за строго отведенное время - 30 минут - приобрести на Br24 продуктовый набор для приготовления семейного ужина. В свою очередь девушки посоревновались в конкурсах "Праздничный ужин" и "Праздничная сервировка стола", получив кулинарные советы по приготовлению вкусной и полезной еды от главных экспертов.

"Сложностей с прохождением испытаний как таковых не было, - прокомментировала Ольга Мацикова. - Единственное, семья из Российской Федерации испытала колоссальные трудности при проведении конкурса "Копейка в копейку". Им пришлось за отведенное время купить продукты для ужина, абсолютно не ориентируясь в белорусских рублях. Несмотря на это, они достойно справились с предложенным заданием и вышли из сложившейся ситуации".

Россиян Олега и Марию Свавицких такие трудности не испугали, а, наоборот, привнесли в соревновательный процесс больше азарта и драйва. "Мы наверстали упущенное в кулинарном конкурсе - удивляли жюри блюдом из мексиканской кухни, в состав которого вошли фасоль, кукуруза, фарш, овощи и перец чили, - поделилась Мария. - Необычный рецепт - из копилки мужа, который отвечает в семье за креатив. По его части все спонтанное, яркое и вкусное, я в семье отвечаю за традиционное меню - супы, каши, котлеты".

Также ребята рассказали, что 8 июля отметят четырехлетие совместной жизни. К счастью, за это время они не сталкивались с серьезными трудностями и разногласиями. Секрет такого взаимопонимания прост: уважать друг друга и делать все вместе - и работать, и отдыхать. Поэтому и решение поучаствовать в конкурсе принимали вместе. "Нам было интересно приехать в другую страну, пообщаться со сверстниками и, конечно, испытать свои силы в таком соревновании", - подытожили они.

Победителей республиканского конкурса "Счастливы вместе" определят 15 мая, в Международный день семьи. В финальных соревнованиях супружеские пары поделятся с жюри воспоминаниями о первом знакомстве и продемонстрируют свои творческие способности в испытании "Семья талантами богата".-0-

Во время сервировки столов

Фото Олега Фойницкого