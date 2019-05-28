Республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения пройдет в Бобруйске

28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске с 28 мая по 1 июня пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В мероприятии, которое пройдет уже в 47-й раз, примут участие команды-победительницы из шести областей республики и города Минска, а также отряды юных инспекторов дорожного движения из России, Казахстана и Азербайджана. Торжественное открытие слета-конкурса состоится 28 мая на площади Победы. Для участников, болельщиков и гостей здесь будут работать выставки служебного автотранспорта, спецтехники и вооружения подразделений ГАИ и ОМОН УВД. Ребят также ждут тематические экскурсии и знакомство с достопримечательностями города на Березине.

Конкурс проводится ежегодно в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды здорового и активного образа жизни. В 1971 году, когда все только начиналось, было сформировано 140 отрядов ЮИД. Сегодня этой деятельностью в стране занимаются около 20 тыс. детей.-0-