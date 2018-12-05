Реставратор поделится тонкостями мастерства на выставке икон в Гомеле

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалист по реставрации поделится тонкостями своего мастерства на выставке "Светлый Праздник Рождества. Иконопись и культовое литье XVIII - начала XX века из фондов музея" в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Оригинальный формат мероприятия позволит посетителям задать вопросы реставратору, узнать о технике восстановления старинных икон, понаблюдать за выполнением работ.

В центре внимания - коллекция православных икон из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В экспозиции, посвященной светлому празднику Рождества Христова, будут представлены иконы и культовое литье XVIII - начала XX века, в которых нашли отражение каноны православной иконописи. На них изображены образы Божьей Матери, Иисуса Христа, иконы, непосредственно посвященные сюжету Рождества. Также на выставке найдут место иконы, выполненные в традициях Ветковской старообрядческой школы.

"Чудо Рождества с особой силой ощущаешь, когда смотришь на старинные иконы. В образах, созданных руками мастеров ушедших столетий, чувствуется дух таинства, они строги и торжественны, глубоко символичны и интуитивно понятны", - рассказали в музее, дополнив, что посещение экспозиции подарит посетителям ощущение приближающегося волшебства зимних праздников.

Откроется выставка в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей 6 декабря в 16.00 и будет работать до 15 января.

Организатор - государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".-0-