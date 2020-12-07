Резиденции Бабы-яги и Змея Горыныча появились на новогодней ярмарке в Бресте

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на одной из новогодних ярмарок установили домики сказочных персонажей. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Продолжаем создавать празднично-сказочную атмосферу на улице Гоголя. Сегодня здесь появился еще один арт-объект - домик Змея Горыныча. В ближайшее время место его локации красиво оформим. А к выходным на подворье Бабы-яги поселится сама хозяйка. Будет установлена ее фигура в натуральную величину в окружении елок", - отметил Александр Рогачук.

Он добавил, что популярностью пользуется еще одна достопримечательность - гигантский самовар. За три дня с момента его установки посетители ярмарки на улице Гоголя выпили 2,5 тыс. стаканов чая. В самовар вмещается 380 литров. Вода в нем остывает медленно - 2 градуса в час после закипания.

В Бресте работают две праздничные ярмарки. Одна развернулась на улице Гоголя. Купить атрибуты к Рождеству и Новому году там можно до 31 декабря. Другая ярмарка организована на площади Ленина и прилегающей к ней улице Пушкинской. Ее можно посетить вплоть до 19 января.-0-