7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Резиденция Деда Мороза заработает во Дворце Потемкина в Кричеве с 15 декабря. Такая информация размещена на сайте государственного учреждения культуры "Исторический музей г.Кричев", сообщает БЕЛТА.
"Уже несколько лет подряд мы обустраиваем в музее новогоднюю резиденцию Деда Мороза. В этом году для гостей готовим насыщенную программу. Каждый посетитель волшебной резиденции сможет встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, получить от них поздравления с Новым годом", - отметили в музее.
Кроме этого, в музее организуют тематическую ярмарку, где каждый сможет приобрести подарки и сувениры ручной работы. "Гости резиденции смогут сделать на память новогодние фото. Для этого обустроена специальная фотозона", - рассказали в учреждении культуры.
Здесь же заработает специальная почта - каждый ребенок сможет отправить добрые пожелания и свои заветные мечты Деду Морозу.
Новогодняя резиденция будет работать в Кричеве до 15 января.
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