Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" на треть увеличили отгрузки инновационной продукции

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в первом квартале 2021 года на треть увеличили отгрузки инновационной продукции, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

За январь - март объем отгруженной резидентами СЭЗ "Гродноинвест" инновационной продукции составил Br66 млн. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель за все время действия свободной экономической зоны.

"Резиденты СЭЗ изготавливают инновационную продукцию для машиностроения, текстильной и химической промышленности. Это различные автокомпоненты, комплектующие и изделия из металла, продукты обработки хлопка и льна, химические и лакокрасочные изделия", - рассказали в администрации свободной экономической зоны. Подчеркивается, что благодаря модернизации действующих и созданию новых производств перечень инновационной продукции расширяется ежегодно.

Всего резидентами СЭЗ "Гродноинвест" являются 75 компаний в различных отраслях промышленности. Они формируют 28% промпроизводства Гродненской области.-0-