Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии уплатили свыше Br90 млн налогов

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии резиденты СЭЗ "Гродноинвест" уплатили свыше Br90 млн налогов, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

В СЭЗ "Гродноинвест" действует 76 резидентов с капиталом из 40 стран. Это ведущие компании в сфере деревообработки, машиностроения, текстильной, пищевой и химической отраслях, логистике. В январе-июне 2020 года налоги, сборы и платежи, уплаченные резидентами СЭЗ "Гродноинвест" в бюджет и внебюджетные фонды, составили Br95 млн. Больше уплатили лишь резиденты СЭЗ "Минск" и СЭЗ "Гомель-Ратон".

В лидерах СЭЗ "Гродноинвест" и по другим показателям. Например, в этом году предприятия свободной экономической зоны привлекли из-за рубежа инвестиций на сумму в $181 млн. В числе лучших резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в стране по производительности труда. На одного занятого работника произведено продукции на Br74,3 тыс. Общий объем производства в январе-июне составил Br1,4 млрд, что на 1,3% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года.-0-