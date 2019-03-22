Резиденты СЭЗ "Витебск" планируют в 2019 году увеличить экспорт до $700 млн и выйти на 18 новых рынков

22 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" планируют в 2019 году увеличить экспорт более чем на 5% до $700 млн и выйти на новые перспективные рынки 18 стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Общий товарооборот прогнозируется на уровне $1,1 млрд, при этом внешнеторговое сальдо сохранит положительное значение и вырастет более чем на 11% по сравнению с 2018 годом. Предприятия продолжат диверсификацию рынков сбыта продукции, прорабатывая возможности выхода в Австралию, Бразилию, Израиль, Италию, Бельгию и др.

По итогам 2018 года поставки продукции резидентов СЭЗ на новые перспективные рынки возросли почти на 40% до $14,1 млн. Наибольшие объемы отгружены в Турцию (свыше $7,5 млн), Республику Корея и Японию (по $1,7 млн), Кувейт (около $600 тыс.). Впервые поставлена продукция в Бахрейн, Исландию, Новую Зеландию, Норвегию, Португалию, Тунис и др. При этом продолжалась работа по переориентации рынков сбыта. Так, объем экспорта в Сербию увеличился в 10,3 раза, Швейцарию - почти в 7 раз, Австрию, Пакистан и Грецию - примерно в 5 раз, Бельгию, Турцию, Болгарию, Нидерланды, Италию, Испанию, Великобританию и Латвию - вдвое, в Германию - в 1,5 раза.

В 2018 году резиденты СЭЗ "Витебск" взаимодействовали с партнерами из 63 стран мира, в том числе 24 государствами ЕС, 10 - СНГ. Экспортировано продукции на $664,4 млн, что почти на 20% больше, чем в 2017-м. При этом темп роста экспорта в страны ЕС составил более 134%, в страны СНГ - 114,8%. Удельный вес поставок продукции в ЕС сложился на уровне 27,3% от общего объема экспорта резидентов, увеличившись на 3,2 процентных пункта по сравнению с 2017 годом.-0-