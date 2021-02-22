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22 февраля 2021, 12:39

Резиденты СЭЗ "Витебск" в 2020 году увеличили объем производства продукции на 17%

Фото из архива
Фото из архива

22 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" в 2020 году выпустили промышленной продукции более чем на Br1,6 млрд, что на 17% больше, чем в 2019-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

В условиях ограничений ведения бизнеса, вызванных мировой пандемией COVID-19, предприятия смогли увеличить почти на 2% выручку от реализации продукции, работ и услуг, объем которой составил около Br2 млрд. Прибыль от реализации продукции выросла на 34,6% до Br176,2 млн, показатель чистой прибыли превысил Br92 млн. Экспортировано товаров на $553,8 млн, что составило почти треть областного объема поставок на внешние рынки. Положительное сальдо внешней торговли товарами сложилось в размере $177,5 млн, услугами - $13,5 млн. При этом СЭЗ "Витебск" единственная среди свободных экономических зон сработала по услугам с превышением экспорта над импортом. Всего зарубежным партнерам оказано услуг на сумму $24,4 млн. Вместе с тем на динамику этих показателей оказала влияние работа крупных компаний, которые занимаются производством и продажей продукции из углеводородного сырья. По объективным внутренним и внешним причинам они не смогли реализовать свой экспортный потенциал в полной мере.

В 2020 году резиденты СЭЗ привлекли $31,1 млн прямых иностранных инвестиций с темпом роста более 116%. Из этой суммы на прямые инвестиции на чистой основе приходится $16,1 млн, или 40,6% аналогичного показателя в целом по Витебской области.

Темп роста производительности труда составил 118,8%, выработка на одного работающего выросла почти до Br100 тыс., в том числе на частных предприятиях этот показатель приблизился к Br200 тыс. Создано 235 рабочих мест, что более чем в 1,5 раза превысило их количество, заявленное в бизнес-планах на 2020 год. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ составила около 16,6 тыс. человек. Уровень среднемесячной зарплаты за год вырос на 13,2% до Br1129,3, или на 7,5% больше областного показателя. Резиденты уплатили в бюджет около Br154,6 млн налогов и сборов, что на 5,5% больше, чем в 2019-м.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 56 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Из них в 2020 году в качестве резидентов зарегистрировано шесть организаций с общим объемом заявленных инвестиций $35,3 млн, которые планируют создать не менее 100 рабочих мест. Еще три предприятия получили статус резидента уже в текущем году, ряд проектов прорабатывается с перспективой регистрации в первом полугодии.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-

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