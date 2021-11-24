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24 ноября 2021, 14:36

Резиденты СЭЗ "Витебск" в январе-сентябре увеличили экспорт товаров почти на 62%

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" в январе - сентябре нарастили объем экспортных поставок товаров почти на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ "Витебск".

Всего за 9 месяцев на внешние рынки отгружено продукции на сумму $623 млн, по темпам роста этого показателя СЭЗ "Витебск" добилась лучшего результата среди СЭЗ Беларуси. Удельный вес предприятий-резидентов в общем объеме экспорта Витебской области составил 35,5%.

За этот период получено положительное сальдо внешнеторговой деятельности на сумму $189,3 млн. Аналогичный показатель по экспорту услуг сложился также положительным и составил $4,2 млн, в отличие от других СЭЗ страны, где он оказался отрицательным.

В текущем году предприятия-резиденты взаимодействуют с партнерами из 73 стран. За этот период впервые реализованы поставки оптико-волоконного кабеля в Афганистан, в Польшу отгружены газо-дымоанализаторы, меховые шкурки - в Китай, льняное белье - в Чили, изолированные электрокабели - во Францию. Это стало возможным благодаря проводимой предприятиями работе по диверсификации экспорта в условиях повышенного риска негативного влияния эпидемии коронавируса на международную торговлю. В результате переориентации товарных потоков удалось, например, увеличить почти на 50% поставки продукции на рынки третьих стран, в том числе нарастить в 3 и более раз объемы продаж в Великобританию, ОАЭ, Индию, Пакистан, Индию, Израиль, Бразилию.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуются 54 инвестиционных проекта с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-

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