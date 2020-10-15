Результаты новейших археологических исследований представят на семинаре в Гомеле

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научный семинар "Истоки белорусской археологии: (не)утраченное наследие" пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Ученые, историки и археологи из Беларуси и России встретятся в центральной части Гомельского дворцово-паркового ансамбля. С докладами выступят представители Института истории Национальной академии наук, Национального исторического музея, Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского, музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля и других ведущих учреждений.

Запланирована работа двух секций. В одной из них материалы будут посвящены известным личностям в белорусской археологии - Владимиру Антоновичу (190 лет со дня рождения), Глебу Бонч-Омоловскому (130 лет со дня рождения) и Александру Ковалене (125 лет со дня рождения).

Владимир Антонович - археолог, историк, этнограф. Защитил докторскую диссертацию по истории ВКЛ (до смерти великого князя Ольгерда), обследовал территорию Среднего Поднепровья, проводил археологические раскопки могильных памятников радимичей.

Глеб Бонч-Осмоловский - антрополог и археолог, доктор исторических наук. Вместе с К.М. Поликарповичем проводил археологические раскопки палеолитических стоянок на Гомельщине и Смоленщине.

Александр Коваленя - археолог, который активно участвовал в исследованиях древнего Минска, курганов в Заславле и др., работал над картой археологических памятников южной части Беларуси до Минска, изучал историю населения бассейнов рек Западная Двина и Ловать в железном веке. Полевые работы и публикации с участием Александра Кавалени стали началом изучения милоградской, зарубинецкой и пражской культур Беларуси, а также древнего Турова.

Во второй секции будут представлены результаты исследований юго-восточной части страны и соседних регионов. Участники смогут задать докладчикам интересующие вопросы на импровизированной дискуссионной площадке.

Материалы представленных на семинаре докладов планируется объединить в сборник.

Организаторы мероприятия - Гомельский дворцово-парковый ансамбль и Национальный исторический музей.-0-