Римашевский о долгостроях столицы: "Магнит Минска" завершат в 2021 году, "Газпром центр" - в 2020-м

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство многофункционального гостинично-делового комплекса "Магнит Минска" планируется завершить в 2021 году, многофункционального комплекса "Газпром центр" - в 2020-м. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Магнит Минска" строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Заказчиком выступает ООО "Белпарс". Это большой объект, включающий деловой комплекс, гостиницу, подземную автостоянку, развлекательный центр, супермаркет, физкультурно-оздоровительный центр, фуд-корты.

"Планируемый срок завершения - 2021 год. На сегодня на объекте выполнены работы по устройству монолитного каркаса блока гостиницы, паркинга и торгового центра. Также ведется остекление фасада и благоустройство прилегающей территории. Готовность составляет более 60%", - отметил Федор Римашевский.

Он подчеркнул, что поддерживается постоянная связь с инвестором. Причинами невысоких темпов работ на объекте первый зампред Мингорисполкома назвал дефицит финансирования. Заказчик работает в этом направлении: предоставил информацию по привлечению кредитных ресурсов банков и средств заинтересованных инвесторов.

Что касается строительства "Газпром центра", расположенного в районе проспекта Независимости, улиц Макаенка и Филимонова, его планируется завершить в 2020 году. "Ведутся работы по устройству свайного основания под высотное административное здание - фактически забито 75%. Возводятся стилобатные конструкции. Чтобы не было деформации, необходимо вести работы на всей площади объекта. Сейчас там заняты около 200 человек. Вопросов с проектной документацией и финансированием нет, создан живой график работ", - рассказал Федор Римашевский.

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