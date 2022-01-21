Робот будет проводить экскурсии в Брестском областном краеведческом музее

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей 28 января запускает новый проект, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник музея Виталий Иванов.

Проект получил название "Кибермузей". "Время не стоит на месте, появляются новые технологии. Как бы мы ни сохраняли классические приемы общения с посетителями, нынешнее поколение требует инновационных подходов. Новый проект реализуем вместе с лабораторией промышленной робототехники Брестского государственного технического университета. Ожидаем, что с 28 января у нас появится робот-экскурсовод. Надеемся, что он станет достойным музейным сотрудником", - сказал Виталий Иванов.

В музее появится "цифровой" день, на который будут принимать заявки от желающих пообщаться с роботом-экскурсоводом. Кстати, это девочка по имени Мироша. Программируют ее брестские студенты. Поначалу новый киберсотрудник будет водить экскурсии по первым трем залам постоянной экспозиции. То есть он познакомит посетителей с историей первобытно-общинного строя, Средневековья и жизнью берестейцев в составе Великого княжества Литовского. Авторы проекта надеются, что со временем Мироша усвоит больше информации и сможет рассказать обо всей экспозиции.

Кроме того, у музея есть планы запустить виртуального помощника. Он будет создан в образе ученого кота. В чат-боте он будет общаться с посетителями.

"В первую очередь проект вызовет интерес у детей и молодых людей. Но очень важно, что, используя современные технологии, музей сохраняет свою классическую составляющую", - подчеркнул собеседник.-0-