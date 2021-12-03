3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский МКК готовит первую партию продукции в Монголию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на предприятие.

Специалисты комбината активно прорабатывают варианты диверсификации рынков сбыта. Благодаря целенаправленной работе, на экспортной карте появляются новые перспективные направления. Так, Рогачевский МКК готовит к отправке первую партию молочных консервов в Монголию.

Продукция комбината востребована как в Беларуси, так и за рубежом. География поставок включает около 20 стран мира. За 2021 год открыли новые экспортные ниши - Ливию, Саудовскую Аравию, Иорданию. За январь-октябрь этого года темп роста экспорта МКК превысил 117% к аналогичному периоду 2020-го.

Активно пополняли портфель заказов на предприятии и в прошлом году. Так, впервые отгрузили молочные консервы с сахаром в Республику Корея, ОАЭ и Сингапур, цельномолочную продукцию - в Афганистан. Увеличили объемы поставок в Россию, Казахстан, Азербайджан, Украину, Израиль, США.

Рогачевский МКК основан в 1938 году. В настоящее время выпускает более 100 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и масла на территории СНГ. Специалисты представляют продукцию на международных форумах, выставках, промодегустациях, проводят переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве.-0-