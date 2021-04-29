Рогащук: производство молока - главный ресурс сельского хозяйства

29 апреля, Жлобинский район /Корр. БЕЛТА/. Производство молока является главным ресурсом сельского хозяйства. Акцент на этом сделал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, посещая Жлобинский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рогащук ознакомился с работой сельхозпредприятия ОАО "Лукское" и БМЗ.

"В сельском хозяйстве району есть куда стремиться. Есть проблемы с молоком. А это, считаю, главный ресурс сельского хозяйства. Потому что молоко (получают. - Прим. БЕЛТА) каждый день, и копеечка хозяйству - каждый день", - подчеркнул помощник Президента. Он обратил внимание, что аграриям надо повышать технологическую культуру содержания крупного рогатого скота.

О производстве молока шла речь на новой молочно-товарной ферме ОАО "Лукское" в деревне Белица. Строительство нового комплекса на 900 голов завершили в конце прошлого года. Сейчас идет постепенная его комплектация. На полную мощность планируется выйти до конца этого года, проинформировал исполнительный директор Вадим Нагорный. По его словам, новый комплекс открывает новые перспективы для сельхозпредприятия. "Это импульс для развития хозяйства и производства молока. Только на данном комплексе мы сможем выйти на реализацию 17 т молока в сутки. Вкупе с тем, что уже есть, можем стать одним из валообразующих предприятий района", - подчеркнул исполнительный директор.

Сегодня на новой МТФ работают 28 человек, после выхода на полную мощность здесь будут трудиться около 50. "Создаются новые рабочие места, на которые приходят как местные жители и из окрестных деревень, так и горожане", - добавил руководитель сельхозпредприятия.

Николай Рогащук проинспектировал и сев кукурузы в районе. "Он идет достаточными темпами с учетом погодных условий", - отметил помощник Президента.-0-