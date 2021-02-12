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12 февраля 2021, 12:53

Романов: диалоговые площадки - один из перспективных способов реализации демократии участия

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из перспективных способов реализации белорусской демократии участия стали диалоговые площадки. Такое мнение сегодня во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании высказал первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Олег Романов, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Романов отметил: в течение трех десятилетий со времени обретения независимости белорусский народ смог создать зрелую государственность. В стране существует политическая система, сочетающая признаки прямой и представительной демократии. "Ярким примером подлинного народовластия является Всебелорусское народное собрание - общенациональный форум, занимающий особое место в системе современной белорусской государственности", - подчеркнул он.

По словам Олега Романова, демократия в Беларуси эволюционирует в соответствии с тенденциями развития общества. Сегодня наряду с представительной демократией особое значение приобретает демократия участия, активное выражение мнения граждан по различным вопросам жизни страны. При этом используются различные способы - от обращения в госорганы до публикации в СМИ, дискуссии в интернете.

"Одним из перспективных способов реализации белорусской демократии участия стали диалоговые площадки, которые проводились во всех регионах страны. В Гродненской области ключевые из них прошли на базе нашего университета. Подчеркну, что организованы диалоговые площадки были максимально открыто и демократично, принять участие в них могли все желающие", - отметил Олег Романов. Например, на сайте Гродненского облисполкома был создан специальный раздел "Гродненский диалог 2020", где онлайн можно было зарегистрировать свою кандидатуру или подать заявку на участие.

На диалоговых площадках присутствовали представители различных политических сил, в том числе оппозиционных партий и движений. По словам сенатора, никаких препятствий к высказыванию своей позиции они не имели. Принципиальное требование было одно: нацеленность на конструктивное решение общественно значимых проблем и наличие идей для этого.

"Прогрессивное развитие нашей страны возможно только через преемственность, сбережение того ценного, что накоплено нашим народом за годы и десятилетия труда. Поэтому идеи радикальной ломки по принципу "весь прежний мир до основания разрушим" даже не высказывались. Все участники понимали их бесперспективность", - рассказал Олег Романов.

Например, рассмотрение проблемы развития конституционного строя началось с постановки базового вопроса о том, какая модель государства будет оптимальной для белорусского народа на данном этапе. "Для политической культуры и менталитета белорусов характерно стремление к сильной государственной власти. Необходимость сильной президентской власти обусловлена процессами трансформации глобального миропорядка, нарастанием нестабильности современного социума. В то же время государственная власть должна быть гибкой, быстро реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Мы полагаем, что в наибольшей степени этим требованиям соответствует президентская республика, в которой Президент является главой государства, верховным главнокомандующим и обладает полномочиями в наиболее значимых сферах государственной деятельности", - отметил Олег Романов. При этом, по его словам, часть президентских прав и обязанностей может быть передана органам законодательной и исполнительной власти. Это расширит их возможности как в плане самостоятельного принятия решений, так и в плане формирования кадрового потенциала.

В той же логике осмысливалось и совершенствование избирательной системы. Например, поступали предложения о переходе к пропорциональной избирательной системе и опоре на политические партии в этом процессе. "Во время обсуждения участники пришли к выводу о преждевременности такого решения. Сегодня партии не имеют достаточного политического веса, поддержки избирателей и достаточной социальной базы для того, чтобы играть активную роль в законодательной деятельности", - подчеркнул Олег Романов. Он обратил внимание: на сегодня куда более важной задачей является активное развитие партий, превращение их в политическую силу, которая может действенно представлять большие группы и слои общества. После этого можно вновь ставить вопрос о постепенном переходе к пропорциональной или смешанной избирательной системе.

На площадках также поступали предложения об изменениях в Конституцию, касающихся назначения и освобождения от должности руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Одно из них - разработка механизма избрания. Такое решение могло бы повысить вовлеченность людей в развитие своего региона, усилить связь между гражданами и властью. С другой стороны, такой механизм чреват приходом на должности откровенных популистов либо ангажированных коммерческими интересами людей. Поэтому вопрос требует дополнительной проработки.

Сегодня можно утверждать: диалоговые площадки стали эффективным способом коммуникации государственного и гражданского общества, решения актуальных общественных проблем. Принято решение о том, что они будут работать постоянно. Такой подход будет способствовать поступательному, прогрессивному развитию общества и государства, резюмировал Олег Романов.-0-

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